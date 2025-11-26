Про це пише 24 Канал з посиланням на History та Discover Magazine.

Дивіться також Хвилюють уяву століттями: 2 найзагадковіші картини світу

Які винаходи створили випадково?

Пеніцилін

У 1928 році лікар і мікробіолог Александр Флемінг мимоволі відкрив те, що стане першим у світі справжнім антибіотиком. Повернувшись з відпустки він виявив, що на одній з чашок Петрі в його лабораторії росте пліснява. При детальнішому розгляді він побачив, що область навколо неї ​​не містить бактерій.

Він зрозумів, що певна речовина цвілі може захищати від бактеріальних інфекцій. Він назвав його пеніциліном.

Кардіостимулятор

У 1956 році Вілсон Грейтбатч випадково винайшов кардіостимулятор. Спершу він намагався створити пристрій для запису ритму серця. Однак одного разу він випадково підключив не той резистор. Після встановлення він зрозумів, що схема випромінює імпульси, які нагадували йому про час серцебиття. І він зрозумів, що можна створити пристрій, достатньо малий, щоб його можна було вставити в тіло та фактично стимулювати серцебиття.

Детектори диму

Ця річ на сьогодні дуже поширена в будинках і на підприємствах, адже наявність справного детектора диму знижує ризик загибелі внаслідок пожежі.

У 1930-х роках швейцарський фізик Вальтер Єгер намагався винайти датчик, який міг би виявляти отруйний газ. Проте його пристрій реєстрував дим від його сигарети – відкриття, яке призвело до винаходу сучасного детектора диму.

Ще з 1950-х років, ці пристрої встановлювали в промислових приміщеннях, проте їхня висока вартість перешкоджала широкому використанню в будинках. Технологічний прогрес знизив вартість у 1970-х роках, і через декілька років році було продано понад 12 мільйонів детекторів диму.



Детектор диму був винайдений випадково / Фото Unsplash, ілюстративне

Липучка

У 1948 році швейцарський інженер Жорж де Местрал повернувся з походу зі своїм собакою і помітив, що обидва вони були вкриті крихітними реп'яхами. Розглядаючи їх під мікроскопом, він виявив, що задирки мають крихітні гачки, які прилипають до волосся, хутра або волокон одягу.

Це відкриття надихнуло його на створення системи стрічок, що застібаються, з аналогічними гачками і петлями. У 1955 році він запатентував липучку (Velcro) – назву, що поєднує французькі слова velours та crochet, що означають оксамит та гачок.

Суперклей

Хоча ця річ вже стала звичним інструментом для різноманітного використання, насправді вона була винайдена випадково. У 1942 році доктор Гаррі Кувер під час Другої світової війни намагався створити кришталево прозорі пластикові приціли для зброї. Саме під час однієї з його ранніх спроб він створив ціаноакрилат – речовину, яка моментально склеювала матеріали. Тоді через зайву клейкість речовину забракували, адже це було не те, що необхідно для мети цього проєкту.

Через 9 років той самий Гаррі Кувер, вже в іншому проєкті знову зіткнувся з ціаноакрилатом і зрозумів його потенціал та продовжив свій винахід. У 1958 році на ринок вийшов суперклей, який спочатку називався "Eastman 910", перш ніж невдовзі після цього було придумано назву "суперклей".

До слова, серед українців було чимало тих, хто зробив неабиякий внесок у науку. Зокрема, світ знає українських науковців, що змінили авіацію, медицину, математику, фізику тощо. Однак, є вчені, які майже невідомі в Україні або про яких мало говорять – детальніше про них читайте в матеріалі 24 Каналу.