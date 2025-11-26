Про це пише 24 Канал з посиланням на Quinte Museum of Natural History.

Чи існували дракони?

Дракони – це міфічні істоти і в тому вигляді, в якому їх зображають у книгах чи серіалах, ніколи реально не існували.

Вони з'являлися протягом історії в легендах, міфах та оповіданнях. Зазвичай їх описували та зображували як ящірок, з лускою та довгими хвостами. Їх також описують як таких, що можуть мати крила та здатність дихати вогнем.

Загалом впродовж історії драконів зображували по-різному. Ближче до кінця II тисячоліття до нашої ери їх зображували як гігантських змій, а іноді й як водяних зміїв. У Стародавньому Єгипті дракони набували більш лютої форми, часто характеризуючись здатністю дихати вогнем і плювати отруту. Знадобилися століття, щоб з'явилася, літаюча версія драконів, яка водночас дихає вогнем, і яку ми зараз бачимо зображеною у кіно.

Легенди про драконів існували задовго до того, як були виявлені скам'янілості динозаврів, тому цілком логічно, що ранні знахідки вважалися кістками драконів. У той час здавалося цілком розумним припустити, що ці нещодавно виявлені кістки належали стародавнім драконам, про яких чули в історіях. Те, що останки динозаврів спочатку помилково приймали за драконів, лише допомогло ще більше підживити ці історії, міфи та легенди, перенісши їх у сучасну епоху.



Дракон / Кадр з серіалу "Гра престолів", фото HBO з сайту IMDb

Відтак, найочевидніша теорія про те, чому люди вірили в драконів, є найпростішою: динозаври. Як повідомляє журнал Science Focus на BBC, люди історично помилково вважали скам'янілості динозаврів драконами. Навіть без цього контексту, самі лише зображення могли б нам це розповісти – ці масивні лускаті істоти дуже схожі на багатьох динозаврів, хоча й з деякими фантастичними прикрасами.

До слова, хоча дракони та динозаври були пов'язані протягом усієї історії, це абсолютно різні істоти, що існують у двох дуже різних світах. Чимало людей не знає різниці між драконами та динозаврами. Про те, чим вони відрізняються та чому їх плутають, читайте в матеріалі 24 Каналу.