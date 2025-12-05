Про це пише 24 Канал з посиланням на yahoo.

Для чого срібляста фольга в пакетах з-під чипсів?

Всі це помічають, але не замислюються, чому внутрішня частина пакетів для картопляних чипсів така блискуча.

Пакети для картопляних чипсів містять тонкий шар алюмінію, який створює цю блискучу сріблясту підкладку, яку ви бачите всередині. Це не вибір лише одного бренду, це свого роду як стандарт практично для всіх виробників чипсів.

Таку підкладку використовують, щоб зберегти продукт у пакеті свіжим і захищеним від усього, що може зіпсувати його смакові якості. Саме так, алюмінієва підкладка всередині вашого пакета для картопляних чипсів – це буквально бар'єр, що захищає чипси від розм'якшення або черствіння.

Це покриття також створює гігієнічний бар'єр, який блокує потрапляння сторонніх запахів, бактерій та пилу на чипси. Це гарантує, що чипси мають саме такий смак, як задумано, без насичення ароматами з навколишнього середовища під час зберігання та транспортування.

