Фільми, засновані на реальних подіях, завжди залишатимуться в топі серед глядачів і ніколи не втратять актуальності. Про 10 таких стрічок розповість 24 Канал з посиланням на IMBD і Kyiv Post.

Які стрічки, засновані на реальних подіях, варті уваги?

"Список Шиндлера" (Schindler's List)

Одна з найкращих військово-біографічних драм в історії та одна з найкращих робіт режисера Стівена Спілберга. За основу стрічки взято однойменний роман Томаса Кініллі. Фільм розповідає реальну історію Оскара Шиндлера, німецького підприємця, який врятував від загибелі понад тисячу євреїв під час Голокосту, використовуючи їх як робочу силу на своїх фабриках. Це одночасно емоційно важкий, але й дуже глибокий фільм про геноцид євреїв у часи Гітлера, який варто подивитися кожному.

Стрічка вже стала культовою. Ба більше, "Список Шиндлера" отримав незліченну кількість нагород, зокрема сім Оскарів, три статуетки "Золотий глобус" і два Греммі.

"Список Шинддера": дивіться трейлер стрічки

"Піаніст" (The Pianist)

Вражаюча розповідь про талановитого музиканта Владислава Шпільмана. Друга світова війна застала його у Варшаві. Оскільки чоловік був польским євреєм, його життя стало важким і перетворилося на важкі випробування. Шпільману вдалося втекти з варшавського гетто та пережити Голокост. Попри складність піднятих тем, фільм безперечно є кінематографічним шедевром свого часу та отримав високу оцінку з боку кінокритиків.

Філь Романа Поланського "Піаніст": дивіться трейлер

"Оппенгеймер" (Oppenheimer)

Відносно свіжа стрічка режисера Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі в головній ролі, про яку кілька років тому говорили майже всі. "Оппенгеймер" уже вважають однією з найкращих робіт в американському кінематографі. Це епічна історія творця атомної бомби та її "батька" Роберта Оппенгеймера – визнаного фізика-теоретика, який хотів змінити світ. Фільм є екранізацією книжки Кая Берда та Мартіна Шервіна "Оппенгеймер. Тріумф та трагедія Американського Прометея". У березні 2024 року стрічка здобула 7 Оскарів, зокрема у категоріях "Найкращий фільм" і "Найкраща режисерська робота".

Дивіться трейлер фільму "Оппенгеймер"

"Гра в імітацію" (The Imitation Game)

Американський історичний трилер 2014 року про британського математика, логіка, криптоаналітика та батька сучасної інформатики Алана Тюрінга. Він увійшов в історію завдяки безпосередній участі в розшифровці нацистського коду Енігми. Ця подія стала ключовою для перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. На жаль, визнаного генія та науковця спіткала трагічна доля, адже в якийсь момент його особисте життя стало вагомішим за суспільні досягнення. Фільм глибоко досліджує взаємозв'язок таланту, геніальності та суспільної оцінки твоїх дій, виносячи соціальні проблеми того часу на перший план.

"Гра в імітацію": дивіться трейлер стрічки

"Соціальна мережа" (The Social Network)

Картина заснована на біографії Марка Цукерберга, який після створення Facebook став наймолодшим мільярдером у світі. Вона розкриває захопливу історію створення однієї з найпопулярніших соцмереж. Особливість автобіографічної драми Девіда Фінчера в унікальному погляді на перебіг подій, які передували створенню Facebook, а також у темі соціальних взаємин, складнощів ведення бізнесу та темного боку успіху.

Дивіться трейлер фільму "Соціальна мережа"

"Ігри розуму" (A Beautiful Mind)

Це біографічна історія про Джона Неша, математика-генія, який протистояв не лише математичним головоломкам, але й власним демонам – шизофренії. Режисер Рон Говард вдало поєднав геніальність і трагедію. Також вражає своєю грою виконавець головної ролі Рассел Кроу. Стрічка залишає глядача з низкою питань про природу людської геніальності.

Дивіться трейлер фільму "Ігри розуму"

"Гра на пониження" (The Big Short)

Американський біографічний фільм, знятий Адамом Мак-Кеєм за книгою Майкла Льюїса "Гра на пониження. За кулісами світової фінансової кризи", яку було видано у 2010 році. Напередодні іпотечної житлової кризи 2005 року в США відбувається наймасштабніша афера. Тоді ринок іпотечного кредитування базувався на високоризикових кредитах людям, що майже не мали шансів їх повернути.

Фінансовий геній і керівник інвестиційного фонду, Майкл Баррі, розуміє, що американський ринок іпотечних кредитів схожий на мильну бульбашку – в будь-який момент він лусне. Тому він пропонує своїм клієнтам страхування від дефолту за боргами на майже мільярд доларів. Банки радо приймають його пропозицію, вважаючи Баррі за божевільного. Однак кілька фінансистів, що досконало проаналізували стратегію фінансиста, вирішують, що можуть непогано заробити на кризі, яка наближається. Й вирішують зробити свої ставки на ринку кредитних дефолтних свопів.

Фільм "Гра на пониження": дивіть трейлер

"Вбивці квіткової повні" (Killers of the Flower Moon)

Найкращий фільм на основі реальних подій, знятий у 2023 році. Стрічка розповідає історію племені осейджів у 1920-х роках. На території, де вони проживають, знаходять нафту. І та стає джерелом прибутку для багатьох сімей. З часом серед корінних американців відбувається серія таємничих убивств. Головний герой фільму Ернест Баркхарт, який щойно повернувся з війни, виявляється втягнутим в низку неприємних подій і змушений обирати між почуттям обов'язку та любов'ю, між тим, що правильно, й тим, що вимагає від нього сім'я. Мартін Скорсезе й Леонардо Ді Капріо зняли справжній кіношедевр, взявши за основу однойменну книжку Девіда Ґренна. Особливість фільму – акцент саме на стосунках між білим американцем і представницею племені осейджів, яку зіграла Лілі Гладстоун. Детективна лінія й розслідування вбивств ніби відходять на другий план, додаючи стрічці драматичності та саспенсу.

Дивіться трейлер фільму "Вбивці квіткової повні"

"Готель Руанда" (Hotel Rwanda)

Потужна драма розповідає про події, які відбувалися в Руанді під час правління тимчасового уряду народності хуту, що прийшов до влади в результаті військового перевороту у квітні 1994 року. Уряд цілеспрямовано здійснював геноцид представників етнічної меншини країни – народності тутсі. Сюжет зосереджений навколо сім'ї менеджера готелю в Кігалі – Пола Русесабагіна, який врятував сотні життів під час геноциду. Талановитий режисер Террі Джордж вдало доніс до глядачів жах і героїзм ситуації, коли звичайна людина стає невідомим героєм у жорстокому світі.

Дивіться трейлер стрічки "Готель Руанда"

"У центрі уваги" (Spotlight)

Кардинал Бернард Лоу, який зробив кар'єру в оточенні папи римського Івана Павла Другого, має доволі темне минуле. Він роками неодноразово покривав численні злочини своїх підлеглих-педофілів.

Після невеликої статті про сексуальне насильство над дітьми, редактор Spotlight просить групу журналістів провести розслідування. Те що вважалося прикрим випадком, приховує під собою приголомшливу картину сексуального насильства над дітьми в Бостонській єпархії. Унаслідок цього скандалу були скасовані та закриті 65 парафій, католицька церква виплатила десятки мільйонів доларів компенсації постраждалим від домагань і їхнім родинам.

Реальна історія заснована на травматичних подіях у житті багатьох католицьких родин. У центрі сюжету владна структура в обличчі церкви, яка майже ніколи не піддається критиці, але може ховати за своїми стінами жахливі таємниці.

Дивіться трейлер фільму у центрі уваги

