Мовиться про жовту чаплю, а помітили її на території"Тузлівських лиманів". Про це розповів керівник наукового відділу цього природного парку Іван Русєв.

До теми У Чорнобилі з'явилася справжня оаза, що приваблює лісових мешканців

Де можна зустріти жовту чаплю? За словами Івана Русєва, це загадкова жителька Причорномор'я. Вона є перелітним птахом і зимує на узбережжі Середземного моря у Європі та Африці. На місця зимівлі відлітає з вересня до кінця жовтня. А до України повертається зазвичай у квітні або на початку травня. Під час перельоту птахи летять невеличкими зграями, деколи поодинокими особинами. У цей час їх можна зустріти на більш-менш відкритих місцях з мілководними озерами, лиманами або на розливах річок, додають у Національному природному парку "Нижньодніпровський". Після вильоту пташенят жовта чапля мандрує спочатку недалеко від колонії. Згодом її можна побачити у різних частинах, розташованих на значних відстанях від гнізда. Щоправда, деяка частина птахів не розпочинає гніздування. Натомість їх можна зустріти у гніздовий період у найрізноманітніших місцях. Гніздовий ареал жовтої чаплі охоплює Африку, Південну Європу та Південно-Західну Азію. В Україні гніздиться у басейнах Дунаю, Дніпра та Дністра. Під час міграції цілі колонії жовтої чаплі спостерігають майже на всіх водоймах Півдня України. Долітають вони навіть і до Півночі.



Жовта чапля на Одещині / Фото Національний парк "Тузлівські лимани"

Чим вона особлива?

Жовта чапля веде досить потаємний спосіб життя, але її зовнішність і звички заслуговують на особливу увагу. Часто цю пташку називають "невидимкою". Адже коли вона нерухомо стоїть у заростях очерету – її вохристо-жовте забарвлення ідеально зливається із сухою рослинністю. Власне, через такий свій "костюм" її й називають чаплею жовтою.

Однак одразу ж виникає ще одна особливість – коли вона злітає, то стає сліпучо білою. Як пояснює Іван Русєв, це відбувається тому, що її крила, хвіст і черевце мають чисто білий колір, який повністю ховається під жовтим пір'ям спини, коли чапля складає крила.

Особливо красивими ці птахи стають у шлюбний період: на потилиці з'являється чубок з довгого білого пір'я з чорною облямівкою. Ба більше, на їхніх грудях є характерний чорний візерунок.

Крім того, цей птах – справжній стратег, на відміну від великих чапель. Він може годинами стояти нерухомо, чекаючи на здобич. Також може повільно підкрадатися, притиснувши тіло до води. Ловить здобич на мілководді.

Харчується бабками та їхніми личинками, водними жуками, кониками та навіть дрібною рибою та жабами. Крім того, у раціоні молюски, ракоподібні, павукоподібні та п'явки.

Ця пташка дуже чутлива до фактора спокою та стану водойм. На неї особливо впливають шуми війни, змушуючи змінювати місця відпочинку та годування.

В Україні жовту чаплю занесено до Червоної книги як рідкісний вид. Чисельність виду у Європі оцінюють у 18 – 27 тисяч пар, що становить до чверті світової популяції, однак вона стрімко скорочується. Серед причин – затоплення плавнів внаслідок будівництва ГЕС, браконьєрство, підвищений фактор тривоги та зміни водних екосистем, зокрема меліорація й евтрофікація, передає "Дзеркало тижня".

Для багатьох народів чаплі є божествами, героями та тотемними предками. З ними пов'язують ріст, життя, достаток, свободу, натхнення та пророцтво. Талісмани-обереги цього птаха популярні у європейській і у східній традиціях, передає ДП "Свеський лісгосп".



Як ховається, полюючи на здобич, жовта чапля / Фото Даші Бузовської

Що ще відомо про жовту чаплю?

Це невеликий птах. Довжина його тіла становить 40 – 45 сантиметрів, а важить він 200 – 250 грамів. Розмах крил – 180 – 370 сантиметрів. Голова у нього невелика, з довгим і тонким дзьобом. Жовта чапля має довгі ноги та пальці, що дозволяє їй ходити по воді, пише Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський".

Живе вона на берегах водойм, у заплавах річок і на болотах. Оселяється колоніями та так само гніздиться разом з чепурою малою, кваком і коровайкою. Здебільшого колонії розміщуються у малодоступних місцях плавнів з трясовиною. У плавнях річок зводять гнізда на висоті 2 – 4 метри, а на підтопленій лозі – 10 сантиметрів від води та вище.

Починає будувати гнізда на початку травня. Робить жовта чапля це здебільшого на кущах, які ростуть серед очерету в плавнях, іноді також на кущах багаторічної бузини, жостеру. Будівельний матеріал – сухі гілочки та частини стебел очерету. Гнізда мають форму перевернутого конуса.

У кладці буває три – сім яєць, але переважно чотири – п'ять. Їх птахи висиджують 25 – 28 днів (за іншими даними, 18-20 днів). Проміжок між вилупленнями пташенят в одному гнізді становить одну – дві доби. Після вилуплення пташенята швидко ростуть та через кілька тижнів починають літати.

Цікаво, що дорослі особини не залишають малих пташенят у гнізді. Відбувається це лише, коли вони підростуть і цілком вкриються пір'ям. За їжею можуть літати як мама, так і тато. У цей час пташенята вилазять з гнізда на гілки, де чекають на батьків.

Який вигляд має жовта чапля у природі: дивіться відео

Яка ще цікава пташка прилетіла нещодавно на Одещину з Африки?

У середині квітня у "Тузлівських лиманах" помітили родичку жовтої чаплі – руду чаплю. Ці птахи також є вкрай рідкісними.

Ба більше, як і жовта чапля, вона – справжній "майстер маскування" серед водно-болотних птахів. Водночас дуже потаємна, на відміну від сірої чаплі, яка часто стоїть на відкритій воді.

Більше про руду чаплю: який має вигляд, чим особлива та як живе.