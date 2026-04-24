Нові кадри з фотопасток біля цієї водойми оприлюднили у Розсохівському природному науково-дослідному відділенні. Про це на своїх офіційних сторінках пише Чорнобильський заповідник.

До теми Українських полярників переслідував головний хижак Антарктиди: такі кадри показали вперше

Що відомо про оазу у Чорнобильському лісі?

Ця водойма відіграє важливу роль в екосистемі заповідника. Тут регулярно з'являються різні тварини – від оленів і лосів до таких хижаків, як вовки. Як зазначають у заповіднику, це місце, де кожен знає свою роль.

Тут перетинаються стежки диких мешканців: вовк, олені, лось. І поки вода віддзеркалює небо – життя триває,

– додають природоохоронці.

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.



Маленька водойма у Чорнобилі стала центром активності для лісових мешканців / Фото Чорнобильського заповідника

За словами фахівців, такі природні "оази" мають критичне значення для підтримання біорізноманіття. Особливо вони важливі за умов зміни клімату та обмежених водних ресурсів.

На опублікованих кадрах видно, як тварини по черзі підходять до води. Таким чином, навіть невеликі природні об'єкти можуть мати велике значення для життя цілих популяцій.



Навідуються сюди навіть вовки / Фото Чорнобильського заповідника

Яку дику гостю нещодавно помітили біля Чорнобиля?

Мовиться про сарну європейську. Її ще називають дикою козою, або козулею.

Помітили цю тварину на тлі покинутих хат, де час давно зупинився. Вона прогулювалася серед молодої зеленої трави.

Більше про тиху гостю, яка завітала до Чорнобиля, та чим особливі сарни – в матеріалі 24 Каналу.