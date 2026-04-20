Зустріли тварину та усе зняли вчені Інституту морської біології НАНУ Олександр Куракін і Максим Мартинюк. У той час вони проводили відбір зразків під водою, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як відбулася зустріч українських полярників з морським леопардом?

Як зазначають в Антарктичному центрі, дослідники неабияк зацікавили леопарда. Найімовірніше, тварина роздивлялася їх з допитливості.

Проте, коли такий велетень дивиться на тебе з відстані витягнутої руки, – це все одно викликає мурашки по спині,

– ділиться враженнями Олександр Куракін.

Після зйомки науковці одразу вирушили на берег. Однак морський хижак провів їх до самої суші. В Антарктичному центрі припускають, що так, імовірно, леопард хотів переконатися, "що ці дивні істоти точно покинули його володіння".

Що відомо про морських леопардів?

Ці тварини активізуються біля острова, де розміщена українська станція, коли тут триває шлюбний сезон пінгвінів. Зокрема, полюють на малечу, яка тільки вчиться плавати.

Морські леопарди – дуже територіальні тварини. Якщо вважають, що якась ділянка – їхня, то можуть проганяти звідти чужинців. Так неодноразово траплялося з човнами українських полярників.

Довжина морського хижака становить 3 – 4 метри, а вага – 300 – 400 кілограмів. Дуже великі тварини можуть досягти 3,8 метра та ваги від 260 до понад 500 кілограмів. Їхні дитинчата від 1 до 1,6 метра завдовжки та важать від 30 до 35 кілограми після народження, повідомляє Animalia.

Завдяки формі тіла та видовженим переднім кінцівкам вони дуже швидко плавають у воді та можуть розвивати швидкість до 40 кілометрів на годину. Тож утекти від них непросто.

Ці тварини мають забарвлення від темно-сірого до майже чорного на спині, однак боки – світліші, а низ сріблястий. Є сірі плями на горлі, плечах і боках.

Свою назву морський леопард отримав через характерні плями на тілі та хижість. На відміну від родичів, зокрема тюленів Ведделла чи крилеїдів, він може живитися не лише крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями. Водночас до їхнього раціону входять кальмари та різні види птахів.

Які цікаві факти слід знати про морських леопардів?

Вони належать до родини Тюленевих (Phocidae). Це єдині представники роду Hydrurga. Широко поширені в антарктичних і субантарктичних водах.

Окрім Антарктиди, їх також можна зустріти в Австралії й Океанії, Південній Америці й Африці. Зокрема, у таких країнах, як Австралія, Бразилія, Чилі, Нова Зеландія та Південно-Африканська Республіка.

Ці тварини мають непропорційно велику голову. Та нагадує голову великої рептилії, зокрема морського динозавра (плезіозавра). А отримали морські леопарди таку особливість завдяки довгому шийному відділу. Також у них відносно довгі передні ласти.

Дитинчата морських леопардів народжуються на льоду. Відбувається це на початку листопада до кінця грудня. Однак самі хижаки спарюються у воді.

Ці тварини можуть прожити до 26 років.

Після тюленя-крабоїда та тюленя Веддела морський леопард є одним з найпоширеніших тюленів Антарктики. За оцінками учених, його популяція у південних морях налічує близько 400 тисяч особин. На сьогодні цей вид не перебуває під загрозою зникнення.

У морі, як і на льоду, морські леопарди, як правило, поодинокі.

Вони можуть бути надзвичайно небезпечним для людини. Навіть були випадки, коли вбивали науковців. Однак трапляється таке не часто. Зазвичай вони підходять досить близько і можуть прогризти дірки у понтонних човнах, пишуть Albatros Expeditions.

Ці тварини видають потужні та різноманітні звуки, які є унікальними. Відрізняються вони залежно від віку та статі.

З ким ще нещодавно зустрічалися українські полярники?

На початку квітня в Антарктиду прибула 31 українська експедиція. І її учасникам уперше вдалося зустрітися з горбатими китами. Тварин було кілька пар.

Пощастило побачити тварин біологу Кирилу Сулімі. Дослідник вийшов працювати у море для саме дослідження горбатих китів. За допомогою арбалета та спеціальних стріл учений відібрав у них зразки шкіри та жиру й продовжував спостереження.

У якийсь момент кілька пар зникли, занурившись на глибину. Пройшло хвилин 10 повної тиші, і кити раптом з'явилися прямо біля українця.

Тварини округлювали спину та гучно фонтанували, тобто робили видихи через дихальний отвір на маківці. У такий момент кит випускає струмінь повітря та конденсованої водяної пари.

