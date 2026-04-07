Це доволі рідкісне явище. Однак на нашій планеті є одне місце, де це трапляється доволі часто. Докладніше про те, де можна побачити "кавуновий" сніг, – розповість 24 Канал.

Чому сніг стає "кавуновим" і зеленим?

Таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей – Chlamydomonas nivalis. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються у снігу протягом всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Одна й та ж водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву та пурпурову чи малинову. Вона зимує під снігом у "зеленому" варіанті, де переважає хлорофіл. А коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні та червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди (ці ж сполуки фарбують моркву, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання.

За словами дослідників, "цвітіння снігу" сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення він менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок, у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.

Водночас у рожевий колір сніг в Антарктиді часто забарвлює пінгвінний послід (гуано). Відбувається це через пігменти, що містяться в їжі, якою вони харчуються. А їдять пінгвіни передусім криль, повідомляє Popular Science.

Довідка: Криль – це дрібні морські ракоподібні, що утворюють величезні біомаси в океанах, особливо у Південному. Він є основою харчування для китів, пінгвінів і риб.

Крім того, на колір снігу можуть вплинути частинки іржі чи інших металів у повітрі. Зокрема, у 2018 році у Кривому Розі випав червоний і навіть чорний сніг. Хоча місцеві кажуть, що таке явище у них трапляється щороку. Побачити незвичний сніг можна було біля металургійного заводу "АрселорМіттал".

А у 1930-х роках червоний сніг накрив Бостон у США. Причиною став дрібний пил із Великих рівнин – регіону, який постраждав від масштабної деградації ґрунтів через безконтрольну оранку та посухи, пише IFL Science.

Може бути сніг і блакитним. Таке забарвлення виникає через те, що глибокий, щільний лід поглинає довші хвилі світла – такі, як червоний і жовтий – і розсіює короткі сині хвилі назад до наших очей. Побачити це явище можна в Ісландії та на Алясці.

Де можна побачити "кавуновий" сніг?

Як ми писали вище, таке найчастіше трапляється в Антарктиді наприкінці антарктичного літа.

"Кавуновий" сніг в Антарктиді / Національний антарктичний науковий центр

Окрім Антарктиди, "кавуновий" сніг можна побачити у високогірних снігових районах, таких як гори Сьєрра-Невада у Каліфорнії, Французькі та Італійські Альпи, а також у Гімалаях в Азії. Причиною цього явища зазвичай є вищевказані водорості Chlamydomonas nivalis.

А у 2023 році такий сніг випав у горах штату Юта.

Чи має сніг свій запах?

Люди відчувають запах, який з’являється під час дощу. Також існує запах озону, за яким можна відчути наближення грози. Деякі вчені вважають, що зі снігом відбувається дещо подібне.

За словами професора Йогана Лундстрема, сніжинки під час падіння діють як своєрідні "пилососи" – активно збирають на свою поверхню леткі сполуки з навколишнього середовища. Тому сніг у місті пахне помітно інакше, ніж у віддаленій арктичній глушині.

А є й альтернативне пояснення: можливо, ми відчуваємо не стільки запах самого снігу, скільки відсутність запахів узагалі.

