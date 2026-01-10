Про це пише 24 Канал з посиланням на IFL Science.

Дивіться також Вчені розповіли, чи справді всі мови на Землі підкоряються єдиному закону

Чи є запах у снігу?

У 1960-х австралійські вчені ввели термін "петрикор". Так назвали той самий теплий, землистий запах, який з’являється під час дощу. Цей знайомий аромат виникає через кілька факторів. Головним чином завдяки бактеріям, що є в ґрунті, які виділяють сполуку під назвою геосмін під час контакту з дощовою водою. Повітря також стає трохи теплішим і вологішим, що допомагає молекулам запаху легше поширюватися.

Окремо існує ще запах озону (газу з легким металевим, "чистим" ароматом, що нагадує хлор), за яким люди можуть також уловлювати наближення грози. В низьких концентраціях дехто навіть описує його як солодкуватий, схожий на конюшину.

Деякі вчені вважають, що зі снігом відбувається дещо подібне. Як пояснював у 2022 році в інтерв’ю The Washington Post професор Йоган Лундстрем, сніжинки під час падіння діють як своєрідні "пилососи" – активно збирають на свою поверхню леткі сполуки з навколишнього середовища.

Через це сніг у місті пахне помітно інакше, ніж у віддаленій арктичній глушині. І це не дивно: наукові дані підтверджують, що сніг дуже добре поглинає аерозолі, викиди з автомобілів, органічні забруднювачі тощо.

А є й альтернативне пояснення: можливо, ми відчуваємо не стільки запах самого снігу, скільки відсутність запахів узагалі. Влітку чи восени повітря буквально наповнене ароматами: рослини випаровують леткі сполуки, бактерії активізуються, повітря стає вологим і "живим", дозволяючи запахам вільно переміщуватися.

Взимку ж усе завмирає. У морозних умовах запахів виділяється мало, а ті, що є, майже не поширюються в холодному повітрі. Тож не дивно, що зимове гірське повітря здається таким свіжим, крихким і чистим.