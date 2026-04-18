Руді чаплі є вкрай рідкісними птахами. Зустріти їх можна лише під час весняного та осіннього прольотів, розповів керівник наукового відділу "Тузлівських лиманів" Іван Русєв.

Цікаво Мають імунітет до отрут: ці милі тварини із саду легко можуть з'їсти змію

Чим ще особлива руда чапля?

За словами Івана Русєва, руда чапля є близькою родичкою відомої сірої чаплі. Але її спосіб життя та зовнішність мають кілька вражаючих особливостей.

Зокрема, вона – справжній "майстер маскування" серед водно-болотних птахів і дуже потаємна, на відміну від сірої чаплі, яка часто стоїть на відкритій воді.

Забарвлення рудої чаплі – це каштаново-руді відтінки на грудях і шиї, що поєднуються з попелясто-сірою спиною, і у підсумку утворюється дивовижний візерунок. Таке забарвлення ідеально імітує сухий очерет та тіні у заростях. Тому, коли пташка відчуває небезпеку, то витягує шию вертикально вгору та завмирає, стаючи практично невидимою серед стебел.

Крім того, її шия значно тонша, ніж у сірої чаплі. І це дозволяє їй робити блискавичні випади у вузьких проходах між очеретом. Водночас у рудої чаплі надзвичайно довгі пальці ніг. Завдяки великій площі опори вона може легко ходити по водяних рослинах, не провалюючись у воду.



Руда чапля вирізняється дуже довгою та тонкою шиєю / Фото "Тузлівських лиманів"

Як живе руда чапля?

Хоча основу її раціону становить риба, вона їсть усе, що може проковтнути: жаб, великих комах, ящірок, дрібних гризунів і навіть дитинчат інших водних птахів і дрібних ссавців. Полює руда чапля зазвичай у сутінках або на світанку.

В Україні руда чапля гніздиться у степовій і лісостеповій зонах, де є від­повідні біотопи – зокрема, у плавнях Дунаю, Дністра і Дніпра. Зустрічається у глухих заростях на берегах водойм з різ­номанітною рослинністю.

Будує гнізда з тростини переважно у заростях очерету. У кладці – від 3 до 5 яєць ніжно-блакитного кольору. Обидва птахи беруть участь у висиджуванні та вигодовуванні пташенят, повідомляє Нижньодністровський національний природний парк.

Під час гніздування з різних причин пташенята гинуть. Найчастіше гинуть найменші – ті, що вилупилися останніми. Вони, як правило, не отримують їжу через старших, і знесилені зрештою гинуть. Гинуть і ті пташенята, які потрапили з гнізда у воду. Вони не можуть повернутися у гніздо, а поза ним батьки їх не годують. Крім того, гинуть пташенята, травмовані очеретом. Після вильоту молодняка перші дні дорослі птахи їх підгодовують, але тільки на гнізді. Деякі молоді птахи затримуються досить довго біля місць, де вони вивелись.

Який вигляд має руда чапля: дивіться відео

Здебільшого руда чапля гніздиться колоніями до 40 й більше гнізд. Але зустрічаються й поодинокі гнізда. Найчастіше колонії змішані – живе цей птах по сусідству із сірою та великою білою чаплями, пише "Путівник з відпочинку на Дністрі".

Але це перелітний птах. З кінця серпня руді чаплі відлітають далеко у тропічну Африку, долаючи Сахару. Цікаво, що летить переважно вночі, на відміну від багатьох інших великих птахів. Під час перельоту тримаються тісною групою на середній висоті, не дотримуються річкових долин. Повертаються із зимівлі у квітні.

Дивно, що свій довгий і міцний дзьоб, начебто, ідеальний засіб для оборони, чапля пускає у хід дуже рідко. Коли прилітає шуліка або якийсь інший хижак, замість того, щоб спробувати дати йому належну відсіч, чаплі без жодного опору дозволяють розбійникові нести своїх дитинчат. Взагалі, вони вкрай розсіяні матусі та всілякі граки, ворони та інші хижаки без особливих зусиль крадуть у них яйця,

– зазначав у XIX столітті натураліст Гнат Ляпунов.

У рудої чаплі дуже складний і цікавий ритуал залицяння, який закінчується повітряною грою у квача. Перед спаровуванням птахи виконують шлюбний танець – витягують шиї, розкланюються один перед одним і клацають дзьобами. Птахи паруються ще на місцях зимівель, потім разом вирушають у далекий шлях до місць гніздування, де будують гнізда у найзатишніших куточках заростей очерету.



Руда чапля – це перелітний птах, і на зиму відлітає у тропічну Африку / Фото "Тузлівських лиманів"

Як відрізнити руду чаплю від сірої чаплі?

Передусім за розміром: у рудої чаплі довша шия та дзьоб, але коротші ноги. Крім того, руда чапля – трохи менша та значно стрункіша. Щоправда, вона має досить великі розміри: близько 78 – 90 сантиметрів, а заввишки може сягати 94 сантиметрів. Крила у розмаху становлять 120 – 152 сантиметри. Але ці птахи стрункі та за досить великих розмірів мають невелику вагу – 0,5 – 1,4 кілограма.

Шия у рудої чаплі – руда з чорними смугами. Верх тіла, хвіст і крила згори – сірі, кінці плечових пір'їв – іржасто-руді. Груди й боки черева – каштаново-червоні, середина черева – червона, ноги та дзьоб – жовтувато-бурі. Низ крил – рудий. На голові добре помітний "чуб".

Також у польоті руда чапля має набагато темніший вигляд, майже чорний або насичено-коричневий. Натомість сіра чапля – світло-попеляста.

Відрізняється у них і голос. Глухий голос у чаплі рудої – значно тихіший за сіру родичку.



Такий вигляд має сіра чапля / Фото Юрія Мухіна

Що ще цікавого слід знати про руду чаплю?

У деяких птахів є особливі пухівки з "пудрою", якими вони користуються для догляду за своїми пір'ями. Чаплі чистять своє оперення від риб'ячого слизу, протираючи його цією "пудрою". Пухівок з нею у цих птахів не менше як п'ять: одна на грудях й по дві на стегнах. Гребінець на одному з кігтів разом з "пудрою" очищує бруд і робить пір'я чистим і охайним.

Дружні та ворожі жести рудої чаплі мало чим відрізняються між собою. Руда чапля навіть у спокійному настрої намагається не мати справу з іншим птахом.

Іноді руді чаплі гніздуються на території Центральної Європи. Вони вподобали собі озера Федерзе та Нойзідлер-Зе у Німеччині, а також деякі водоймища у Нідерландах.

Багато видів чапель спілкуються між собою схожою мовою жестів, але сигнал роздратування – скуйовджене пір'я – розуміють тільки руді чаплі.

Чапля руда поширена в Африці (крім Сахари), на Мадагаскарі й у південній частині Євразії.

Які загрози для рудої чаплі?

Цей вид належить до рідкісних у Європі. Його чисельність скорочується через втрату водно-болотних угідь. У 2021 році руду чаплю внесли до Червоної книги України як вразливий вид.

Основні загрози для цих птахів – це меліорація, осушення плавнів, антропогенний тиск і зміни гідрологічного режиму водойм, біля яких вони гніздяться.

Руді чаплі є індикатором стану екосистеми. Її наявність свідчить про збереженість і багатство очеретяних біотопів.



Руда чапля в Україні перебуває під загрозою зникнення / Фото "Тузлівських лиманів"

Яку ще цікаву тварину помітили нещодавно в Україні?

На початку квітня у Чорнобилі зафіксували тиху гостю. Там з'явилася сарна європейська. Її ще називають дикою козою, або козулею.

Сарну помітили на тлі покинутих хат, де час давно зупинився. Тварина прогулювалася серед молодої зеленої трави.

Більше про тиху гостю, яка завітала до Чорнобиля, та чим особливі сарни – в матеріалі 24 Каналу.