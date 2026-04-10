Саме слово "їжак" походить від давньогрецького echinos, що означає "пожирач змій". Про це повідомляє Департамент парків і рекреації Дніпровської міської ради.

Як працює отрута змій?

Здебільшого отрута змії – це білок-нейротоксин. Коли він проникає в організм, то першим уражає нервову систему, пише GSMinfo.

Механізм працює як пазл: молекули білка-отрути стикуються з клітинними рецепторами. Головна функція рецепторів – посилати та приймати сигнали іншим клітинам. Але через те, що вони "забиті" білками токсину, цього зробити не можуть. Отже, у підсумку виникають параліч, зупинка дихання та навіть смерть жертви змії.

Як їжаки протидіють зміям?

Невеликі дози сулеми, миш'яку, синильної кислоти для їжака не смертельні. І навіть укус гадюки він переживе, відбувшись легеньким нездужанням, якщо гадюка встигне його вкусити до того, як він її з'їсть, повідомляє Національний природний парк "Пирятинський".

Зустрівшись з гадюкою, їжак з голови до хвоста її обнюхує, попри те, що та його кусає. Отримані ранки він просто зализує язиком. Потім чіпляється в гадюку та починає її поїдати. Організм їжака не боїться дії отрути змії, тому її укуси не завдають йому ніякої шкоди, пише ресурс Dovidka.biz.ua.

Втім, їжаки на змій полюють рідко. Дослідження харчування цих тварин доводять, що іноді в неволі вони можуть з'їсти гадюку. Таке можливо і в диких умовах.

Також їжаки стійки до бджолиної отрути. Тому їдять цих комах, зовсім не боячись укусів.

Що ще їдять їжаки?

Це всеїдні тварини, що їдять не тільки змій, а й фрукти, ягоди, гриби, молюсків, великих комах, гусениць і черв’яків.

Більші види їжаків можуть полювати на ящірок, жаб і мишей. Через це їжаки – цінні тварини й справжні помічники аграріям: вони знищують хрущів, гусінь та інших шкідників. Також вони зазвичай ласують яйцями або пташенятами будь-яких дрібних птахів, що гніздяться на землі.

Щодо мишей, то вважають, що їжак – чудовий мишолов і його навіть називають колючою кішкою. Але насправді мишей вони у природі добувають досить рідко та у невеликих кількостях.

А рослинну їжу – варену картоплю, рис, груші, сливи, горіхи, насіння та яблука – їдять тільки ті їжаки, які утримуються в неволі.

Мабуть, легенда про запасливого їжака виникла через те, що вони знаходять, наприклад, опалі дикі кислі яблука й качаються у них. Таким чином ці тварини роблять собі дезинфекцію, щоб позбутися кліщів і бліх, які живуть безпосередньо у їхніх колючках.

Додамо, що їжаки – нічні тварини, які вдень сплять, а вночі полюють. Вони живуть у норах: риють їх у кущах або знаходять дупла в корінні дерев. У норі їжак робить гніздо – підстилку із сухої трави, листя та моху.

Навіщо синиці збирають сигаретні недопалки?

За результатами одного з нещодавніх досліджень, синиці тягнуть недопалки у свої гнізда, і така поведінка має цілком практичне пояснення.

Річ у тім, що у дикій природі ці птахи збирають ароматні рослини – до прикладу, лаванду. Вони приносять їх у свої гнізда, тому що запахи допомагають відлякувати кровосисних паразитів.

Однак у містах доступ до таких рослин обмежений, і птахи знаходять їм заміну – сигаретні недопалки. Нікотин може діяти як інсектицид. Саме ця речовина відлякує кровосисних комах, зокрема личинок мух-кровососок, що висмоктують кров у пташенят. Таким чином, недопалки виконують роль захисного матеріалу, який допомагає виживати синицям у міському середовищі.

