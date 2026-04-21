За результатами нового дослідження, доісторичні діти були неймовірно великими. Розміри 5-місячного малюка неандертальців виявилися такими ж, як у вдвічі старшої сучасної дитини, повідомляє IFLScience.

Що спонукало вчених зробити такі висновки?

Антропологи проаналізували скелет неандертальського немовляти, яке жило 51 – 56 тисяч років тому. Це найповніший скелет неандертальця з будь-коли знайдених. Зразок складається зі 111 фрагментів. Хоча наразі вивчили лише кістки черепа.

Зокрема, аналіз зубів показав, що малюк помер у віці близько 5,5 місяців. Однак, вивчивши решту скелета, дослідники з'ясували, що за розмірами він був схожими на сучасну дитину, яка більш ніж удвічі старша.

Крім того, пропорції кісток верхніх кінцівок такі ж, як у 13,7-місячного сучасного немовляти. А нижніх – як у сучасних дітей віком 12 – 14 місяців.

Також малюк відзначався неабияким ростом. За результатами дослідження, він становив 70,3 – 78,6 сантиметра. Таким чином, дитина 5-місячне дитинча неандертальців мало такий самий зріст, як і нинішній 2-річний хлопчик.

Крім того, попри юний вік, дослідники зазначають, що він уже демонструє низку характерних для неандертальців рис, таких як "міцна ключиця" та пряме перше ребро. Це вказує, що унікальна морфологія неандертальців ставала помітною у дуже молодому віці.

Додамо, що знахідку дослідники виявили у печері Амуд в Ізраїлі у 1990-х роках. Перші розкопки тут відбулися ще у 1960-х роках. Загалом у печері можна побачити кілька людських решток з явними ознаками спорідненості з неандертальцями та кам'яні знаряддя середнього палеоліту, мовиться у журналі Current Biology.



Неандертальські немовлята за розмірами були більшими, ніж сучасні діти / Фото взято із журналу Current Biology

Про що свідчать результати дослідження?

На думку дослідників, ці результати дозволяють припустити, що "неандертальці, ймовірно, мали унікальну модель швидкого росту у ранньому віці". І хоча важко робити остаточні висновки, оскільки скелетів для аналізу недостатньо, інші знахідки показують таку ж тенденцію.

Цікаво, що інше дослідження свідчить про подібність внутрішньоутробного розвитку плодів неандертальців і Homo sapiens. Це означає, що немовлята обох видів не надто відрізнялися при народженні. Однак, як вважають автори, росли наші предки все ж швидше у перші місяці після народження. А у пізнішому дитячому віці темпи росту обох видів вирівнювалися.

Прискорені темпи розвитку неандертальських немовлят, ймовірно, пов'язані з вищими енергетичними потребами. Вони еволюціонували у холодному євразійському кліматі, а більші тіла генерують більше тепла. Наш вид, навпаки, з'явився в Африці, де клімат тепліший.

За словами дослідників, це свідчить про еволюційну стратегію, що робить акцент на прискорений розвиток у ранні роки життя. Ймовірно, це було вигідно за таких суворих умов, у яких жили неандертальці.

Що відомо про спільного предка сучасних людей і неандертальців?

У печері поблизу Касабланки науковці виявили скам'янілі рештки гомінінів. Ці кістки можуть належати популяції, яка жила у момент розділення еволюційних шляхів сучасних людей, неандертальців і денисівців. Знахідці може бути 773 тисячі років.

Коли дослідники порівняли знайдені кістки та зуби з рештками інших древніх людей, вони виявили надзвичайно цікаву суміш ознак. Деякі риси нагадували характеристики давнішого предка – Homo erectus. Зокрема, кутні зуби звужувалися до задньої частини рота, а нижня поверхня хребця була вигнутою та спрямованою всередину.

Водночас інші характеристики, як форма та невеликий розмір коренів зубів мудрості, більше нагадували сучасну людину. Щелепи були довгими, низькими та вузькими з відхиленим суглобом – такі риси відрізняються від характеристик і сучасних людей, і неандертальців.

