Новітні дослідження британських палеонтологів остаточно підтвердили статус цієї істоти як, імовірно, найбільшого скорпіона в історії нашої планети. Скам'янілі рештки цього монстра вперше виявили у Великій Британії ще у 1870 році, проте понад півтора століття науковці запекло сперечалися щодо його точної класифікації, розповідає Science alert.

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Що відомо про вимерлого скорпіона?

Крапку в цих дискусіях вдалося поставити лише тепер завдяки сучасним технологіям візуалізації. Фахівці Музею природної історії застосували комп'ютерну томографію та порівняльний анатомічний аналіз, зіставивши знахідку з канадськими скам'янілостями стародавнього скорпіона Eramoscorpius.

Результати анатомічного моделювання вражають: лише самі клішні цього прадавнього хижака сягали 16 сантиметрів у довжину, що перевищує розміри всього тіла більшості сучасних видів. На кінцівках велетня дослідники помітили специфічні ребристі поверхні. Вони вказують на те, що істота володіла технікою стридуляції – тобто могла видавати характерні звуки шляхом тертя лапок, як це роблять деякі вимерлі та сучасні членистоногі.

Такого скорпіона варто було б остерігатися / Фото Franz Anthony

Praearcturus gigas процвітав у епоху раннього девону, коли суша лише починала покриватися першими дрібними рослинами та грибами. Провідний автор дослідження Річі Говард пояснює, що цей вид зміг еволюціонувати до таких колосальних розмірів саме через повну відсутність конкуренції.

Хребетні тварини тоді ще не покинули океан, тому гігантський скорпіон став абсолютним і безперечним домінантним хижаком свого екосередовища. Попри свій грізний статус на суші, цей велетень був тісно пов'язаний і з водним простором. Оскільки тогочасні наземні екосистеми були ще надто бідними і не могли повністю забезпечити прогодування такої масивної істоти, скорпіон часто полював у воді.

Доказом цього є знайдені в Уельсі зразки скам'янілостей із особливими клаптеподібними структурами – епімерами, які зазвичай зустрічаються у сучасних крабів та лобстерів. Цей факт підштовхнув палеонтологів до надзвичайно цікавого еволюційного висновку.

Генетичні дослідження доводять тісний зв'язок скорпіонів із павуками, що вказує на їхнє походження від спільного предка, який дихав повітрям. Таким чином, Praearcturus є унікальним прикладом тварини, яка після успішного виходу її пращурів на сушу була змушена частково повернутися назад у воду заради виживання та полювання. Ера домінування гігантських членистоногих тривала ще мільйони років, породивши згодом бабок розміром із яструба та багатоніжок завдовжки з автомобіль. Проте з появою сильних конкурентів серед хребетних видів епоха велетнів минула.