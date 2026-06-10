Комаха Nicrophorus не лише виконує важливу роль санітара лісу, а й працює безкоштовним, хоч і мимовільним, водієм для сотень дрібних пасажирів, здатних викликати справжній напад тривоги у будь-кого, хто боїться кліщів. Якщо вам колись "пощастить" побачити цього великого темного жука з яскравими помаранчевими плямами на крилах, придивіться до його черевця, радить Entomology today.

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"Таксі" для паразитів

Швидше за все, воно буде буквально всипане живим "килимом" із крихітних німф гамазових кліщів роду Poecilochirus. Вони чіпляються за жука настільки щільно, що здається, ніби на ньому немає вільного місця.

Проте для паніки немає причин: ці членистоногі не мають нічого спільного з небезпечними іксодовими кліщами і абсолютно байдужі до людей чи домашніх тварин. Цей дивний союз є класичним прикладом форезії – явища, коли один організм використовує інший виключно як транспортний засіб.

Кліщі мігрують за допомогою жука / Фото To know the land

Кліщі надто малі й повільні, щоб самостійно мігрувати на великі відстані у пошуках їжі. Тому вони просто чекають на "таксі". Щойно жук-могильник приземляється поруч, малеча миттєво вилізає на нього, надійно закріплюється і подорожує разом із крилатим велетнем до його наступної зупинки.

Найцікавіше починається тоді, коли жук прибуває до пункту призначення – зазвичай це тіло дрібної тварини чи птаха, яке могильники закопують у землю для виведення власного потомства. Тільки-но жук знаходить таку знахідку, весь десант кліщів дружно десантується на землю.

Цікаво, що між "пасажирами" та "водієм" існує сувора взаємовигідна угода. Річ у тім, що на свіжу паднину злітаються не лише жуки, а й м'ясні мухи, які відкладають туди свої яйця. Личинки мух ростуть миттєво і є головними конкурентами для майбутнього потомства жука. Тут у гру і вступають кліщі: вони починають активно винищувати та поїдати яйця мух, очищуючи територію.

Натомість жук отримує безпечне середовище для своїх личинок, а кліщі – ситний обід і нову домівку. Попри таку ідилію, зустріч із цим екіпажем у власній квартирі може стати незабутнім стресом. Коли такий "літак" випадково залітає через відчинене вікно на світло і приземляється, наприклад, на диван, від удару або переляку кліщі можуть масово посипатися з нього і влаштувати хаотичну вечірку на оббивці. Якщо це сталося, не варто панікувати: без свого крилатого господаря та специфічного лісового середовища ці малюки швидко загинуть, не завдавши нікому шкоди.