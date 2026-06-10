Тобто в Україні вони знаходять необхідні для гніздування умови. Про яких саме птахів мовиться – про це розповіла орнітологиня Ганна Кузьо у коментарі 24 Каналу.

Повна розмова Птахи можуть спати у польоті та долати десятки тисяч кілометрів: інтерв'ю з орнітологинею Ганною Кузьо

Які птахи прилітають в Україну зимувати?

За словами Ганни Кузьо, найвідоміші – це снігурі. Вони у нас можуть гніздитися на Поліссі та у Карпатах. Саме там для них сприятливі умови. Тобто це саме ті умови біотопів, які потрібні їм для гніздування – зокрема, середовище та рослинність.

"До прикладу, у Карпатах чим вище підіймаєшся, тим більше там умови стають схожими на північні. А саме на Півночі Європи снігурі здебільшого гніздяться. І це стосується не лише снігурів. Карпати за своїми кліматичними умовами та рослинністю підійдуть багатьом птахам, які більше живуть у північних частинах Європи чи України", – пояснює орнітологиня.

Вона додає, що у Карпатах перебувають на гніздуванні. І всі ті снігурі, яких ми бачимо взимку, вони до нас умовно прилітають у "теплі краї". Але це в українській мові є вислів такий "теплі краї". Насправді для птахів важлива не температура, а середовище, тобто наявність їжі.

Ось це лімітаційний фактор. Може бути зима тепла, а може бути суперхолодна. Однак успішність зимування для птахів визначається тим, чи є що їсти. Адже коли холодно, коли дуже-дуже сильний мороз – їжі птахам треба більше. Зрештою, те ж саме відбувається і з людьми – нам потрібно більше енергії, щоб організм підтримував потрібну температуру,

– підкреслює вона.

Ганна Кузьо каже, що снігурі прилітають до нас із північніших частин Європи. Перші пташки починають з'являтися вже наприкінці осені, і потім їх стає все більше та більше. Все це відбувається поступово.



Снігур, якого помітили взимку на Львівщині / Фото Вікторії Михальчук

Також у парі зі снігурами до нас на зиму прилітають чижі. Вони мають зеленкувато-чорне забарвлення. Скоріш за все, чижів навіть більше. Але оскільки вони не такі яскраві, то їх помітити важче.

Який вигляд має чиж: дивіться відео

Крім того, прилітають до нас омелюхи. Щоправда, вони роблять це не щороку та у різній кількості. Тобто у них бувають інвазії – це коли, до прикладу, немає ягід, бо неврожай, і ще до того сувора зима. А харчуються вони якраз ягодами.

Омелюхи до нас можуть прилітати масово, зокрема таке можна було спостерігати цієї зими. Але тут теж є нюанс. Умовно, на Північ України омелюхи щозими прилітають у невеликій кількості – здебільшого це зграйки по кілька десятків особин. Але ця зима була така, що їх реєстрували сотнями у багатьох містах по цілій Україні. Вони перебували тут протягом всієї зими, а останніх омелюхів на Львівщині спостерігала Олександра Бардега аж 14 травня,

– зазначає орнітологиня.

Також вона розповіла цікавий факт про омелюхів – про час, коли ті відлітають. Вивільги прилітають найпізніше. І коли вони цього року з'явилися в Україні, омелюхи ще не полетіли. Ба більше, у деяких птахів (до прикладу, круків) вже пташенята тут вилупились, а омелюхи ще перебували на місцях зимівлі.

Ганна Кузьо підсумовує, що омелюхи летять потім на північ, де весна починається пізніше. Але тут було що їсти, тому вони так надовго затрималися.



Омелюхи зазвичай люблять збиратися купками / Фото Михайла Бобиря

Які ще цікавинки розповіла Ганна Кузьо про снігурів?

За їх словами, у снігурів хлопчики та дівчатка відрізняються за кольором. Хлопчики у снігурів мають яскраво-червоний колір. Натомість дівчатка – сіренький.

І коли ми бачимо на картинах двох яскраво-червоних снігурів, то це намалювали двох хлопчиків. Але в народі про таку особливість цих птахів часто не знають.

А омелюхи, зі свого боку, можуть сп'яніти та через це попадати з дерев. Як підкреслює Ганна Кузьо, таке відбувається доволі рідко.

Річ у тім, що омелюхи їдять ягоди, а їх треба дуже багато, щоб наїстися, бо ті низькокалорійні. Взимку, коли морози, ягоди замерзають. А з потеплінням розмерзають і починають трохи бродити. І маленькій пташечці достатньо жмені тих ягід, щоб на них той рівень алкоголю трошечки повпливав.

Вона додає, що буває таке у періоди, коли мороз, а потім одразу ж потепління. Тож, тоді теоретично можна побачити омелюхів, які лежать.

Але такий стан є дуже небезпечним для пташок, адже вони можуть замерзнути. Тому у таких випадках їх треба покласти у якусь коробочку, щоб відігріти. Потім вони мають полетіти.