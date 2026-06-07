Зокрема, омелюхи можуть сп'яніти та через це попадати з дерев. Про такий цікавий факт із життя цих птахів розповіла орнітологиня Ганна Кузьо у коментарі 24 Каналу.

Повна розмова Птахи можуть спати у польоті та долати десятки тисяч кілометрів: інтерв'ю з орнітологинею Ганною Кузьо

Як і чому омелюхи п'яніють?

Як підкреслює Ганна Кузьо, таке відбувається доволі рідко. Але оскільки це цікавий і неординарний факт, то його тиражують в інтернеті. Щоправда, і спростовувати не можна, що такий нюанс є.

Омелюхи їдять ягоди, а їх треба дуже багато, щоб наїстися, бо ті низькокалорійні. Взимку, коли морози, ягоди замерзають. А з потеплінням розмерзають і починають трохи бродити. І маленькій пташечці достатньо жмені тих ягід, щоб на них той рівень алкоголю трошечки повпливав,

– зазначає орнітологиня.

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Вона додає, що буває таке у періоди, коли мороз, а потім одразу ж потепління. Тож, тоді теоретично можна побачити омелюхів, які лежать.

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Омелюхи дуже полюбляють їсти ягоди / Фото Олега Шеремета

Що слід робити, коли побачили п'яного омелюха?

Ганна Кузьо наголошує, що такий стан є дуже небезпечним для пташок, адже вони можуть замерзнути. Тому у таких випадках їх треба покласти у якусь коробочку, щоб відігріти.

"І потім вони мали б полетіти. Я особисто такого не зустрічала, але цей нюанс може бути", – підсумовує орнітологиня.

Який ще цікавий факт про омелюхів розповіла Ганна Кузьо?

Хоча омелюхи і прилітають до України щозими, однак роблять це не щороку та у різній кількості. Тобто у них бувають інвазії – це коли, до прикладу, немає ягід, бо неврожай, і ще до того сувора зима. А харчуються вони якраз ягодами.

Омелюхи до нас можуть прилітати масово, зокрема таке можна було спостерігати цієї зими. Але тут теж є нюанс. Умовно, на Північ України омелюхи щозими прилітають у невеликій кількості – здебільшого це зграйки по кілька десятків особин. Але ця зима була така, що їх реєстрували сотнями у багатьох містах по цілій Україні,

– розповідає Ганна Кузьо.

За її словами, ці птахи перебували в Україні протягом всієї зими, а останніх омелюхів на Львівщині спостерігала Олександра Бардега аж 14 травня.

"І це дуже цікаво, тому що вже вивільги прилетіли – це ті птахи, які прилітають пізно. Натомість омелюхи ще не полетіли. У деяких птахів (до прикладу, круків) вже пташенята тут вилупились, а ті ще перебувають на місцях зимівлі", – зауважила вона.

Отже, омелюхи полетять на північ, де весна починається пізніше. Але тут було що їсти, тому вони так надовго затрималися.

Чим ще особливі омелюхи?

Як розповідає біолог і натураліст Олег Марцун, латинська назва цих птахів Bombycilla garrulus, що перекладається, як "шовкохвіст балакучий". І оперення у них і справді м'яке та шовковисте.

"Омелюх – птах симпатичний. Основний тон оперення – сірий, груди з легким червонуватим відтінком. Крила чорнуваті, з жовтими рисками та білою смугою, а на кінцях махових пір'їн – червоні пластинки, ніби хтось ненароком поставив воскові печатки. Хвіст прикрашений широкою жовтою смугою, а на горлі – чорна пляма, схожа на борідку серйозного професора, який, утім, не проти з’їсти відро горобини", – каже він.

Біолог додає, що омелюхи – птахи компанійські, самітників серед них майже не трапляється. Збираються у зграї до кількох сотень особин, які згодом розпадаються на менші й кочують з місця на місце, мов гастролери з північних широт.

За його словами, гніздяться омелюхи далеко на півночі, у тайзі Євразії та Америки. Колись їхній приліт іноді збігався з епідеміями, через що у Нідерландах їх назвали "чумними птахами".



Омелюхи зазвичай на деревах збираються зграйками / Фото Віталія Падалки

Їдять омелюхи так, ніби завтра ягід більше не буде. Горобина, омела, барбарис, глід, калина – все йде в діло. Побачивши дерево з ягодами, омелюхи втрачають самоконтроль і не зупиняються, поки не з’їдять усе до останньої кульки. Кожен птах за день може з'їсти кілька сотень ягід – удвічі більше за власну вагу. Справжні ненажери з чубчиком,

– підкреслює біолог.

А перетравлюють ці птахи лише м'якуш, натомість кісточки виходять назовні разом із послідом. І тут омелюхи стають корисними. Річ у тім, що вони розносять насіння на значні відстані, допомагаючи рослинам розселятися. Особливі стосунки склалися між омелюхом і омелою білою. Клейкі "гірлянди" з напівперетравлених ягід омели, залишені на гілках, проростають просто там. Власне, за цю послугу птах і отримав свою українську назву.

На землю омелюхи сідати не люблять – заважають чіпкі кігті та внутрішнє відчуття пташиної гідності. Але спрага сильніша за принципи. Наївшись ягід, вони жадібно п'ють воду або їдять сніг, а потім знову збираються зграйкою на дереві.

Де цієї зими помітили нашестя омелюхів?

Цього року науковці парку "Прип'ять – Стохід" помітили велику кількість омелюхів. Там вказали, що ці птахи взимку завжди тримаються великими зграями (від кількох десятків до сотень птахів). Вони разом кочують у пошуках їжі, одночасно сідають на дерева й так само разом злітають.

За словами природоохоронців, найчастіше омелюхи з'являються у заплавах річок поблизу сіл і рекреаційних зон, у чагарниках і на узліссях біля дерев і кущів з ягодами.