І це не представники вічнозелених і хвойних, а дерева на яких паразитує Омела біла (Viscum album L.). Про це повідомляє ДСЛП "Київлісозахист".

Цікаво Чому ялинка не скидає голок і завжди зелена

Що таке Омела?

Це багаторічний вічнозелений квітковий напівпаразит, або науковою мовою геміпаразит. Вона оселяється на гілках і стовбурах як багатьох листяних, так і хвойних дерев. Омелу можна побачити, зокрема, на тополі, клені, березі, вербі, липі, дубі, в'язі, груші, яблуні, глоді, а також на сосні та ялиці.

Омела – двостатева рослина: вона має чоловічі та жіночі особини. Жіночі екземпляри є найбільш небезпечними, оскільки вони плодоносять. А поширюють їхні насіння та плоди птахи.

Мільйони років тому предки Омели були звичайними рослинами, які росли у ґрунті. Проте з часом вони навчилися прикріплюватися до гілок, і ті, хто краще тримався на деревах, – виживали частіше, розповів автор каналу "Характерник".

Чи небезпечна омела для людини?

Для людини омела є отруйною – майже всі її частини містять токсичні речовини. Ягода – менш небезпечна, однак, якщо насіння потрапить у травну систему, це може призвести до страшних наслідків.

Натомість у птахів усе інакше. Їхня травна система працює так, що токсичні для людини речовини не накопичуються та швидко виводяться.

Саме тому між омелою та птахами склалася своєрідна еволюційна співпраця,

– підкреслює "Характерник".



Плоди омели / Фото Pixabay

Якої шкоди омела може завдати деревам?

Плоди омели білої – досить соковиті та мають вельми глейку консистенцію. Завдяки цьому рослина приклеюється до поверхні гілок чи стовбура дерева та потім проростає.

Оселившись на дереві, омела міцно пускає коріння (гаусторії) під його кору. Маючи зелене листя, вона бере активну участь у фотосинтезі. Щоправда, не допомагає дереву, а серйозно його послаблює – через спеціальні присоски вона забирає воду та мінеральні речовини собі. Уражені ділянки стовбура чи гілки спочатку збільшуються у розмірах, а через деякий час починають деградувати та згодом всихають.

Попри те, що омела завдає значної шкоди дереву, вона не вбиває його повністю. Навіть навпаки, живе дерево потрібне цій рослині, оскільки вона харчується його соками.

Однак дерево, на якому базується омела, все ж може загинути. До його смерті може призвести комплекс чинників – це і сам напівпаразит, і нинішні техногенні умови та кліматичні фактори, а саме часті посухи та різкі перепади температур.

Як урятувати вражене омелою дерево?

Способів врятувати дерево не так уже й багато. Знищити її можна лише видаленням уражених гілок.

Щоправда, можна запобігти зараженню на ранніх етапах. Для цього потрібно регулярно обстежувати насадження та виявляти цю рослину. Пагони, які ще не пустили коріння надто глибоко, слід одразу ж знищити.

Як рятують дерева від омели: дивіться відео

Не лише небезпечна: яку користь від омели отримує людина?

Здавна цю рослину використовували у народній медицині, оскільки завдяки своєму хімічному складу вона володіє певними лікувальними властивостями. Ліки з її листя мають заспокійливу та кровоспинну дію, поліпшують серцеву діяльність і виділення продуктів азотистого обміну. Омелу успішно використовують у разі атеросклерозу, нефриту чи інших захворювань нирок. А за часів Гіппократа нею лікували пухлинні утворення.

Зауважимо, властивості омели залежать від дерева, з якого вона зібрана. Гілочки з верби та берези, використовують під час гіпертонічної хвороби та головного болю, з граба, дуба, сосни – у разі хвороб серця, нервових захворювань, бронхіальної астми, ревматизму, туберкульозу легенів.

Дивіться відео про омелу

У багатьох культурах омелу сприймають не як небезпечну рослину: що про це відомо?

Для багатьох народів омела є символом захисту, любові, здоров'я та родинного благополуччя. Зокрема, ще з давніх часів походить традиція підвішувати цю рослину та цілуватися під нею. Якщо пара виконає такий ритуал, то буде щасливою весь наступний рік.

Кельти вважали омелу сакральною рослиною, яка має магічні властивості. Друїди збирали її з дубів і використовували у ритуалах, як захист від злих духів і хвороб. Також у багатьох культурах вона – символ життя та вічності, оскільки залишається зеленою навіть узимку. Через таку особливість у європейських країнах ця рослина є одним із символів Різдва.



У Європі омела – символ Різдва та її гілочками прикрашають будинки / Фото Unsplash

Яка рідкісна квітка нещодавно зацвіла на Одещині?

На початку січня у Буджаку, що входить до складу української Бессарабії, пробудився пізньоцвіт анкарський. Місцеві називають її брандушка.

Квітка занесена до Червоної книги України як вразливий вид. Її ареал щорічно скорочується та ця дивовижна рослина невдовзі може взагалі зникнути.

Цікаво, що в Національному парку "Тузлівські лимани" перші квіточки брандушок з'явилися ще в середині грудня.

Більше про рідкісну брандушку, або пізньоцвіт анкарський, читайте в матеріалі 24 Каналу.