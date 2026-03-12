Малюк, якому дали ім’я Нео, народився ще у грудні, однак лише тепер уперше вийшов у свій зовнішній вольєр, пише BBC. Саме цей момент став його першим публічним "дебютом".

Цікаво Не фрукт, а трава: 12 березня Всесвітній день ананаса – факти, які здивують

Що відомо про дитинча окапі?

Йоркширський парк дикої природи, розташований неподалік від Донкастера, долучився до європейської програми розведення окапі у 2023 році. За цей час тут уже з’явилося друге дитинча цього виду, що вважається особливо важливим для збереження популяції.

Неймовірне маля / Фото Yorkshire Wildlife Park

Керівник секції копитних тварин Кайрі Біркетт зазначив, що для парку велика честь працювати з таким видом, який потребує особливого захисту.

Було дивовижно бачити, як Нео робить перші кроки у своєму новому вольєрі. Спочатку він нервував, але швидко освоївся і насолоджується новим середовищем, – сказав Біркетт.

Окапі часто називають "лісовими жирафами". У природі ці тварини мешкають лише на території Демократичної Республіки Конго. Їх легко впізнати за характерними смугастими лапами, через які окапі нерідко порівнюють із зеброю, хоча найближчими родичами для них є саме жирафи.

Дорослі особини можуть виростати до 1,52 метра у висоту в холці, досягати приблизно 2,4 метра в довжину та важити до 350 кілограмів. За сприятливих умов вони живуть до 30 років.

Сьогодні окапі внесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Основними причинами скорочення популяції залишаються браконьєрство, вирубування лісів, незаконний видобуток корисних копалин і нестабільна ситуація в регіонах їхнього природного проживання.

Мати Нео – самка на ім’я Рубі – у 2023 році перебувала в зоопарку Честера, де брала участь у програмі розведення разом із самцем Стомпом. До Йоркширського парку вона повернулася вже у 2024 році, коли була вагітною. У парку наголошують, що поява ще одного дитинчати окапі є важливою подією для виду, чисельність якого у світі продовжує скорочуватися.

Які ще існують незвичайні ссавці?

Панголін – одна з найдивовижніших тварин серед ссавців, адже його тіло вкрите міцною лускою, через що він водночас нагадує і мурахоїда, і живу броньовану шишку, повідомляє National Geographic. Попри спокійний характер і відсутність агресії, саме ця тварина сьогодні вважається однією з найбільш уразливих у світі через незаконну торгівлю.

Щороку десятки тисяч панголінів стають жертвами браконьєрів. Їх винищують через луску, яку використовують у традиційній китайській медицині, а також через м’ясо, що в окремих країнах Азії, зокрема в Китаї та В’єтнамі, вважається дорогою стравою. Панголіни живуть поодинці й найбільш активні після заходу сонця. Більшість видів пересувається землею, хоча окремі, наприклад, чорночеревий панголін, добре почуваються і на деревах.

Особлива тварина / Фото Discover

За розміром ці тварини можуть бути як великий домашній кіт, так і найбільші особини досягають приблизно 1,2 метра завдовжки. Їхнє тіло майже повністю захищене кератиновою лускою – це той самий матеріал, з якого складаються людські нігті.

Саме через це панголіна часто називають "лускатим мурахоїдом". У разі небезпеки тварина миттєво згортається в щільну кулю, ховаючи вразливі частини тіла під міцним захистом. Крім того, панголін здатен виділяти різкий запах із залози біля хвоста – це ще один спосіб відлякати ворога.

Харчуються панголіни переважно мурахами й термітами. Для цього вони використовують сильні передні кігті, якими розривають мурашники та термітники. Їхня видовжена морда і дуже довгий язик допомагають швидко діставати комах із вузьких ходів. Під час годування тварина навіть закриває ніздрі та вуха, щоб комахи не потрапляли всередину.

Що буде цікаво дізнатися?