За звичним жовтим плодом стоїть ціла низка дивних, кумедних і несподіваних фактів, через які ананас давно вийшов за межі простої їжі, пише Bimstore. 12 березня Всесвітній день ананаса, тому варто дізнатися цікаві факти про нього.

Цікаво Чому птахів не вбиває електрика: магія чи фізика – як вони сидять на проводах

Що відомо про ананас?

Ананас є фруктом, проте росте він не на дереві, а на низькій трав’янистій рослині з довгим жорстким листям, схожим на велике колюче гніздо. Саме з її середини поступово піднімається плід, який формують десятки дрібних квіток, що зростаються в одне ціле. Тобто ананас і фрукт, і водночас плід звичайної трав’янистої рослини.

Неймовірні історії про ананас / Фото Unsplash

Колись ананас був настільки розкішною річчю, що його не завжди купували для їжі. Його могли взяти напрокат на вечірку просто як ознаку статусу. У Європі він був дорогим, рідкісним і ефектним, тому стояв на столах як коштовна прикраса. Звідси й пішла його слава символу достатку, а згодом – і гостинності. Саме тому ананаси досі можна побачити в декорі, на воротах, у різьбленні чи навіть в архітектурі.

Є ще один кумедний момент. Назва "pineapple" в англійській мові спочатку стосувалася не ананаса, а звичайної соснової шишки. Лише згодом цим словом почали називати тропічний плід, бо він комусь нагадав шишку. Тобто ананас у певному сенсі "вкрав" чуже ім’я.

Історія з "ананас їсть язик" теж не вигадка. У свіжому ананасі є комплекс ферментів під назвою бромелайн. Він розщеплює білки, тому після кількох шматків може з’явитися те саме відчуття поколювання або подразнення в роті. Виходить майже комічна сцена: ви їсте ананас, а ананас у відповідь трохи "їсть" вас. Саме через цей фермент свіжий ананас ще й заважає желе застигати – бромелайн руйнує білки желатину.

Після нагрівання фермент деактивується, тому консервований ананас такої проблеми зазвичай не створює.

Як виростити ананас?

Вирощування ананаса потребує часу. Від посадки до появи першого плода зазвичай минає від 18 до 24 місяців, а іноді й більше, пише Yarden. Саме тому ананас не належить до культур, які дають швидкий результат. Цікаво й те, що його можна виростити навіть із верхівки купленого плода.

Ту саму зелену частину, яку часто просто викидають, використовують як посадковий матеріал. Такий спосіб підходить не лише для домашнього вирощування – верхівки також застосовують для розмноження ананасів у господарствах.

Зазвичай після першого врожаю рослина може дати ще один або два менші плоди. Найкраще ананас росте в теплі, за достатньої кількості світла й без різких перепадів температури. У домашніх умовах цей процес ще повільніший, ніж на плантаціях.

Які історії буде цікаво прочитати?