Під час розбору спадку жінка відкрила сейф, де зберігалися особисті речі покійної, розповідає користувачка у мережі Reddit. Серед прикрас вона знайшла шкатулку з масивною підвіскою.

Як виявили дивовижну знахідку?

Спершу родина сприйняла її як звичайний ювелірний виріб, проте вирішила все ж спочатку дізнатися, що саме закріплено в оправі. Коли фотографії кулона опублікували для консультації, реакція фахівців була миттєвою.

Предмет швидко впізнали і пояснили, що перед родиною – не просто прикраса, а добре відома колекційна монета. У центрі підвіски виявилася золота монета із зображенням орла, який летить над сонцем, та написом "United States of America Twenty Dollars". На іншому боці – статуя Свободи з факелом і оливковою гілкою, а також дата карбування – 1908 рік.

Неймовірна знахідка / Фото Reddit

Експерти визначили, що це Saint-Gaudens Double Eagle – "Подвійний орел Сент-Годенса", одна з найвідоміших золотих монет в історії США. Її дизайн створив американський скульптор Август Сент-Годенс за ініціативою президента Теодора Рузвельта.

Монета містить 90% золота і 10% міді. За словами колекціонерів, лише сама монета, без оправи та ланцюжка, може коштувати близько 4 900 доларів США. Якщо екземпляр добре зберігся, його ціна на ринку рідкісних монет може бути ще вищою. Після цього фахівці порадили не використовувати знахідку як повсякденну прикрасу.

На їхню думку, навіть незначне пошкодження або втрата може суттєво вплинути на її вартість. Більшість порад зводилася до одного – таку річ краще зберігати як сімейну реліквію та водночас як фінансово цінний актив. У родині вже замислилися, що передавати її варто лише в особливих випадках – наприклад, на важливі життєві події.

Власниця знахідки зізналася, що до цього взагалі не цікавилася нумізматикою і не підозрювала, що звичайний на вигляд кулон може приховувати настільки відомий історичний предмет.

Де ще знаходили скарб?

Деякі з найцінніших і найгучніших знахідок у житті людей траплялися зовсім не під час археологічних експедицій, а буквально біля дому – на подвір’ї, у підвалі чи на горищі, пише CBS News. Звичайна прогулянка із собакою теж іноді обертається подією, яку важко уявити навіть у кіно.

У 2013 році неймовірно пощастило подружжю з Каліфорнії. Вони натрапили на колекцію старовинних золотих монет, загальна вартість якої згодом сягнула 10 мільйонів доларів. За номіналом ця знахідка перевищувала 25 тисяч доларів і складалася з монет вартістю 20, 10 і 5 доларів, викарбуваних у період з 1847 по 1894 рік.

Сьогодні цю колекцію вважають найдорожчим скарбом із золотих монет, який коли-небудь знаходили на території Сполучених Штатів. Скарб виявили у восьми іржавих бляшанках. Усе почалося з однієї банки, край якої стирчав із землі біля дерева. Саме вона і привернула увагу господарів. Після цього вони почали оглядати місце уважніше й натрапили на решту схованок. Хто саме закопав цей скарб, так і не вдалося встановити.

