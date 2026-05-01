До азійських видів належать великий однорогий носоріг, який живе в Індії та Непалі, суматранський – на Суматрі та Борнео, а також яванський, що зберігся лише в одній охоронюваній зоні Індонезії. Кожен із них має свої особливості, але всі вони залишаються вразливими через втрату середовища існування, пише World wild life.

Що відомо про носорогів?

Усі носороги вражають своїми розмірами – дорослі тварини легко перевищують 1 тисячу кілограмів, а білий носоріг може важити до 3500 кілограмів. За габаритами серед наземних ссавців він поступається лише слону.

Дивовижна тварина

Попри назви, "чорні" та "білі" носороги не відрізняються кольором – обидва мають сіре забарвлення. Назва "білий" з’явилася через спотворене слово "wyd", що означає "широкий" і описує форму губи цієї тварини. Саме ця деталь і стала головною відмінністю між видами.

Самців називають "биками", самок – "коровами", а дитинчат – "телятами". Самки зазвичай поводяться спокійніше і частіше тримаються разом, тоді як самці більш територіальні та віддають перевагу самотності. Групу носорогів називають "крашем".

Серед азійських видів найбільшим є великий однорогий носоріг – його легко впізнати за характерною шкірою зі складками, що нагадують броню. Яванський виглядає схоже, але менший і має менш виражені складки. Суматранський, навпаки, найменший і єдиний вкритий шерстю, а також має два роги.

Африканські носороги – чорний і білий – мають по два роги. Найпростіше їх розрізнити за формою рота: у білого він широкий і рівний, пристосований до поїдання трави, а у чорного – загострений і рухливий, що допомагає обривати гілки.

Чим особливі носороги?

Попри свою вагу, носороги можуть рухатися дуже швидко: чорний носоріг здатен розганятися до 45 км/год і легко маневрує навіть у густій рослинності. Вони погано бачать, але компенсують це гострим слухом і сильним нюхом, повідомляє britannica.

Чорні носороги відомі більш різким характером і можуть реагувати на незнайомі звуки чи запахи. Ці тварини також спілкуються між собою за допомогою звуків, які людина не чує – інфразвуку. Така особливість допомагає їм підтримувати зв’язок у густих заростях і координувати поведінку.

Крім того, носороги відіграють важливу роль у природі. Вони поширюють насіння рослин і впливають на стан пасовищ та водойм, підтримуючи баланс у своїх екосистемах.

Чи живуть поруч з людьми?

У Непалі завдяки втіленню кількох масштабних проєктів відновляється популяція носорогів. У деяких регіонах, зокрема біля національного парку Чітван, люди все частіше стикаються з великими тваринами.

Зростання популяцій носорогів і тигрів призводить до нових викликів, але водночас свідчить про успіхи природоохоронних програм. Іноді дикі тварини заходять у населені пункти. Місцеві жителі змушені адаптуватися – навчаються безпечної поведінки та взаємодії з природою. Попри ризики, такі приклади показують, що співіснування можливе.

Вони проходять прямо повз будинок, ми вчимося жити з носорогами, оскільки їхня кількість у Непалі стрімко зростає. Іноді слони навіть заходили до нашого дому та з’їдали всю запасену їжу,

– зазначає Дома Паудель, перша жінка-гід по стежках Непалу.

Завдяки спільним зусиллям громад і природоохоронців багато видів, які ще недавно були на межі зникнення, поступово відроджується.

