Але так було не завжди. Геологічне минуле Карпат набагато бурхливіше – гори сформувалися у результаті потужних вулканічних процесів, повідомляє Promotions.hu.
У Карпатах діє вулкан: що про це відомо?
На думку експертів, за останні 20 мільйонів років Карпатський регіон пережив одні з найбільших вулканічних вивержень у Європі. Одним з останніх вулканів цього ланцюга став Чомад, розташований на території сучасної Трансільванії (історичної області на Півночі Румунії, – 24 Канал).
Останнє виверження цього вулкана відбулося приблизно 30 тисяч років тому. Зараз у його кратері розташоване озеро Святої Анни. Щоправда, колись тут відбувалися потужні вибухи, викиди лави та попелу.
Чомад вважають одним із наймолодших вулканів Карпатського басейну. Геологи відзначають, що з наукового погляду він ще не є повністю згаслим. Під вулканом досі є розплавлена магма. Сьогодні його виверження малоймовірне. Однак теоретично одного дня він знову може стати активним.
Якими були виверження Чомада?
Під час стародавніх вулканічних вивержень у повітря підіймалася величезна кількість попелу та уламків гірських порід. Сильні вітри розносили їх на сотні та навіть тисячі кілометрів.
Сліди цих викидів досі можна виявити у різних частинах Європи, а особливо в молодих осадових шарах Румунії. З огляду на це можна припустити, що подібні події могли впливати не тільки на найближчі території, а й на цілий континент.
За словами науковців, останнє виверження Чомада було надто вибуховим. Викинуті у повітря уламки каміння та пемзи могли падати на землю на відстані десятків кілометрів. Водночас небо затягували хмари попелу, а потужні вибухи струшували землю. Люди, що жили в ті часи, навряд чи змогли б пояснити природу такого явища.
На думку науковців, виверження Чомаду багато в чому могло бути схожим на відомі вулканічні катастрофи, наприклад виверження Везувію в Італії в давнину.
Тоді вибухи викинули в атмосферу величезну кількість уламків і попелу. А подібні явища не тільки спричиняють руйнування у навколишньому середовищі, а і можуть впливати на клімат і дику природу.
Чому на Чомаді відбувалися такі вибухові виверження?
Наприкінці 2023 року група науковців провела дослідження вулкана. Зокрема, вчені ретельно дослідили кристали та мінерали всередині вулканічних порід навколо Чомада – хімічний склад і вміст води у цих породах дають експертам уявлення про умови виверження, що призвели до їх утворення, та про час їх формування, пише ScienceAlert.
Раніше встановивши існування більш раннього періоду вивержень з ефузійним характером, команда зосередилася на нещодавньому вибуховому періоді вивержень – приблизно від 56 тисяч до 30 тисяч років тому.
Аналіз виявив дві магматичні зони:
- верхню – на глибині від 8 до 12 кілометрів;
- нижню – на глибині від 16 до 40 кілометрів.
За словами дослідників, спосіб проникнення магми на поверхню, мабуть, залежить від походження цієї магми, що підживлює. Якщо речовина здебільшого складається з розплавленої літосфери, то хімічні процеси протікають повільно. Але якщо у суміш потрапляє океанічна плита, то хімічний процес стає більш вибуховим.
На думку дослідників, кристалічність і підвищений вміст води в магмі, що виходить із зони підживлення, відіграли значну роль у переході від ефузивних до вибухових вивержень після перерви у приблизно 10 тисяч років.
Відмінності у складі нижчележачої магми були визначені як причина різних вивержень / Інфоршрафіка Contributions to Mineralogy and Petrology
