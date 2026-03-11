Але так було не завжди. Геологічне минуле Карпат набагато бурхливіше – гори сформувалися у результаті потужних вулканічних процесів, повідомляє Promotions.hu.

У Карпатах діє вулкан: що про це відомо?

На думку експертів, за останні 20 мільйонів років Карпатський регіон пережив одні з найбільших вулканічних вивержень у Європі. Одним з останніх вулканів цього ланцюга став Чомад, розташований на території сучасної Трансільванії (історичної області на Півночі Румунії, – 24 Канал).

Останнє виверження цього вулкана відбулося приблизно 30 тисяч років тому. Зараз у його кратері розташоване озеро Святої Анни. Щоправда, колись тут відбувалися потужні вибухи, викиди лави та попелу.

Чомад вважають одним із наймолодших вулканів Карпатського басейну. Геологи відзначають, що з наукового погляду він ще не є повністю згаслим. Під вулканом досі є розплавлена ​​магма. Сьогодні його виверження малоймовірне. Однак теоретично одного дня він знову може стати активним.

Якими були виверження Чомада?

Під час стародавніх вулканічних вивержень у повітря підіймалася величезна кількість попелу та уламків гірських порід. Сильні вітри розносили їх на сотні та навіть тисячі кілометрів.

Сліди цих викидів досі можна виявити у різних частинах Європи, а особливо в молодих осадових шарах Румунії. З огляду на це можна припустити, що подібні події могли впливати не тільки на найближчі території, а й на цілий континент.

За словами науковців, останнє виверження Чомада було надто вибуховим. Викинуті у повітря уламки каміння та пемзи могли падати на землю на відстані десятків кілометрів. Водночас небо затягували хмари попелу, а потужні вибухи струшували землю. Люди, що жили в ті часи, навряд чи змогли б пояснити природу такого явища.

На думку науковців, виверження Чомаду багато в чому могло бути схожим на відомі вулканічні катастрофи, наприклад виверження Везувію в Італії в давнину.

Тоді вибухи викинули в атмосферу величезну кількість уламків і попелу. А подібні явища не тільки спричиняють руйнування у навколишньому середовищі, а і можуть впливати на клімат і дику природу.

Чому на Чомаді відбувалися такі вибухові виверження?

Наприкінці 2023 року група науковців провела дослідження вулкана. Зокрема, вчені ретельно дослідили кристали та мінерали всередині вулканічних порід навколо Чомада – хімічний склад і вміст води у цих породах дають експертам уявлення про умови виверження, що призвели до їх утворення, та про час їх формування, пише ScienceAlert.

Раніше встановивши існування більш раннього періоду вивержень з ефузійним характером, команда зосередилася на нещодавньому вибуховому періоді вивержень – приблизно від 56 тисяч до 30 тисяч років тому.

Аналіз виявив дві магматичні зони:

верхню – на глибині від 8 до 12 кілометрів;

нижню – на глибині від 16 до 40 кілометрів.

За словами дослідників, спосіб проникнення магми на поверхню, мабуть, залежить від походження цієї магми, що підживлює. Якщо речовина здебільшого складається з розплавленої літосфери, то хімічні процеси протікають повільно. Але якщо у суміш потрапляє океанічна плита, то хімічний процес стає більш вибуховим.

На думку дослідників, кристалічність і підвищений вміст води в магмі, що виходить із зони підживлення, відіграли значну роль у переході від ефузивних до вибухових вивержень після перерви у приблизно 10 тисяч років.



Відмінності у складі нижчележачої магми були визначені як причина різних вивержень / Інфоршрафіка Contributions to Mineralogy and Petrology

Нещодавно у Карпатах на туристів зійшла лавина: що про це відомо?

На початку березня такий випадок днями на Чорногорі. Група лижників опинилася на схилі Чорногірського хребта саме в момент, коли з гори зійшла потужна лавина.

За попередніми даними, одну людину повністю засипало снігом, але товаришам по групі вдалося швидко відкопати її та врятувати. Інші учасники групи дивом уникли серйозних травм і пошкоджень.