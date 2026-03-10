Отже, риба – це м'ясо чи ні? Чи можна замінити м'ясо рибою? Про усі тонкощі визначення розповість 24 Канал.

Що ж таке м'ясо та чи підпадає під цю категорію риба?

З наукового погляду, м'ясо – це тканина тварин, яка складається переважно із м'язових волокон, жиру та сполучної тканини. Воно слугує джерелом білків, жирів і важливих мікроелементів для людини. І риба, безумовно підпадає під це визначення. Адже її тканини – це також м’язи, які ми споживаємо як їжу, пише ресурс Retro.

Щоправда, відповідно до загальноприйнятого визначення, м'ясом вважають будь-яку плоть теплокровних тварин, зокрема яловичину, свинину, баранину та телятину. Однак за цим визначенням рибу вже не можна віднести до категорії м'яса, оскільки вона холоднокровна. Однак інші люди визначають м'ясо як плоть будь-якої тварини, включно з рибою, повідомляє MedicineNet.

Чи є риба м'ясом: що каже релігія?

Представники деяких релігій рибу вважають м'ясом, тому уникають її у своєму раціоні. Натомість інші дотримуються протилежних поглядів і продовжують вживати рибу, іншим видам м'яса, кажучи "ні".

Іслам . Мусульмани вважають деякі види м'яса забороненими, наприклад свинину. Деякі види риби, зокрема без луски, також вважають непридатними для споживання. Дозволена лише жива риба з лускою, екзоскелетом та плавцями. Водночас вона має бути виловлена ​​у прісній чи солоній воді.

. Мусульмани вважають деякі види м'яса забороненими, наприклад свинину. Деякі види риби, зокрема без луски, також вважають непридатними для споживання. Дозволена лише жива риба з лускою, екзоскелетом та плавцями. Водночас вона має бути виловлена ​​у прісній чи солоній воді. Юдаїзм . У цій релігії риба вважають кошерною, якщо в неї є плавці та луска. Вимоги кошерності не порушуються, якщо риба повністю очищена перед вживанням.

. У цій релігії риба вважають кошерною, якщо в неї є плавці та луска. Вимоги кошерності не порушуються, якщо риба повністю очищена перед вживанням. Католицизм . Його представники утримуються від м'яса у п'ятницю під час Великого посту. Однак вони не вважають рибу м'ясом, і споживання смаженої риби щоп'ятниці стало традицією.

. Його представники утримуються від м'яса у п'ятницю під час Великого посту. Однак вони не вважають рибу м'ясом, і споживання смаженої риби щоп'ятниці стало традицією. Індуїзм. Більшість індусів вживають у їжу всі види м'яса, птиці, яєць і молочних продуктів, але деякі групи не їдять ані м'ясо, ані рибу. Крім того, деякі брахмани у Східній та Південно-західній Індії вважають рибу овочами з моря, тому її вживають, уникаючи інших видів м'яса.

Чи подібні риба та м'ясо з погляду харчової цінності?

Риба та м'ясо мають різну харчову цінність. Водночас відрізняється і користь від них для здоров'я людини, повідомляє Healthline.

До прикладу, червоне м'ясо містить багато насичених жирів, вітаміну B12, заліза, ніацину та цинку. Натомість риба є чудовим джерелом Омега-3 жирних кислот, вітаміну D, тіаміну, селену та йоду.

Вживання риби пов'язують з кількома перевагами для здоров'я. Вона може знизити фактори ризику серцевих захворювань: допомагає зменшити рівень жиру та підвищує рівень так званого "хорошого" холестерину.

Згідно з одним 26-річним дослідженням, проведеного за участю понад 84 тисячі жінок, вживання червоного м'яса пов'язано з вищим ризиком серцевих захворювань. Тоді як вживання риби, горіхів і птиці – з нижчим. Інші ж дослідження показують, що результатом заміни червоного м'яса на рибу є нижчий ризик метаболічного синдрому. Це група станів, які підвищують ризик серцевих захворювань, інсульту та діабету. З цієї причини організації охорони здоров'я рекомендують обмежити споживання червоного м'яса та вживати щонайменше дві порції риби на тиждень як частину здорового харчування.

Чи може риба повноцінно замінити м'ясо без шкоди для здоров'я?

Побутує думка, що тільки з м’ясом люди отримують повний запас незамінних амінокислот. Однак, як підкреслює лікарка-дієтологиня Наталя Самойленко, кожну із цих восьми амінокислот можна отримати без шашлику та відбивних, пише SHUBA.life.

Просто у випадку з м’ясом ми отримуємо їх всі одразу, а без нього збираємо з різних продуктів – як такі собі пазли. Саме тому після рішення відмовитися від м’яса кожен повинен проконсультуватися з лікарем та ретельно дослідити свій раціон,

– наголошує фахівчиня.

За її словами, м'ясна страва не конче необхідна нам щодня. Підтримувати баланс білків, вітамінів групи B та заліза нам допоможуть й інші продукти. І найперше, на що варто звернути особливу увагу – це риба та морепродукти. Вони також містять майже всі важливі амінокислоти, що "присвоюються" лише м’ясу. Саме ці продукти – джерело такого потрібного організму легкозасвоюваного білка.

Крім того, на відміну від важкого м'яса, риба перетравлюється набагато швидше та засвоюється організмом легше.

Але це ще не все. Як ми писали вище, риба також є чудовим джерелом ненасичених жирних кислот Омега-З. Вони не виробляються людським організмом і просто необхідні для здорового серця, імунітету та шкіри. Водночас відповідають за вироблення серотоніну у крові – відомого "гормону щастя".

Що ще варто знати про рибу?