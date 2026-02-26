Однак насправді це не одна риба, а ціла родина. Що ж таке лосось – докладніше розповість 24 Канал.

До теми Де у світі ловлять лосося та форель, і де шукати їх в Україні

Що відомо про лосося?

Спочатку так іменували атлантичного лосося, проте згодом цю назву почали застосовувати до схожих риб того сімейства – лососеві. Зокрема, сюди належить і тихоокеанський лосось, пише енциклопедія Britannica.

Загалом до сімейства лососевих належать сім видів тихоокеанських лососів і один вид атлантичних лососів. Вони мешкають у притоках Тихого та Атлантичного океанів. Більшість видів є анадромними – тобто вони народжуються у струмках і річках, мігрують у відкрите море, а потім повертаються у прісну воду для розмноження, повідомляє National Geographic.

Лосось має обтічне гладке тіло, і колір риби змінюється протягом її життя. У прісній воді атлантичний лосось має коричневе плямисте забарвлення, однак коли мігрує в океан він стає сріблястим. Натомість тихоокеанські лососі змінюють свій колір, коли повертаються у прісну воду з океану – деякі види "перефарбовуються" зі сріблястого на темно-бордовий, інші стають темно-чорними.

Як живе лосось: дивіться відео

Які існують його види?

Сьомга, або атлантичний лосось – це найблагородніша риба сімейства лососевих, її ще називають "королевою" за її незвичайну красу та смак м'яса. У сьомги красива, срібляста луска. Така риба може важити близько 35 – 40 кілограмів і досягати до 1,2 – 1,5 метра в довжину, повідомляє Fisher Go.

– це найблагородніша риба сімейства лососевих, її ще називають "королевою" за її незвичайну красу та смак м'яса. У сьомги красива, срібляста луска. Така риба може важити близько 35 – 40 кілограмів і досягати до 1,2 – 1,5 метра в довжину, повідомляє Fisher Go. Білорибиця – цей вид вважають доволі рідкісним. Тіло білорибиці має сріблястий відтінок, спина – блакитно-бура, а черево білого кольору. Всі плавники у риби сірого кольору, а спинний і хвостовий – бурі із сірим відтінком. Відрізнити білорибицю можна за довгастим, веретеноподібним тілом, приплюснутим з боків. Білорибиця може вирости до 130 сантиметрів і досягти ваги від 14 кілограмів. Щоправда, існують особини, які важать близько 50 кілограмів і мають 1,5 метра завдовжки. Зауважимо, що самці менші за самок.

– цей вид вважають доволі рідкісним. Тіло білорибиці має сріблястий відтінок, спина – блакитно-бура, а черево білого кольору. Всі плавники у риби сірого кольору, а спинний і хвостовий – бурі із сірим відтінком. Відрізнити білорибицю можна за довгастим, веретеноподібним тілом, приплюснутим з боків. Білорибиця може вирости до 130 сантиметрів і досягти ваги від 14 кілограмів. Щоправда, існують особини, які важать близько 50 кілограмів і мають 1,5 метра завдовжки. Зауважимо, що самці менші за самок. Кета – ця риба має довгасте тіло та конічну голову з невеликими очима та досить вузькою щелепою. Корпус злегка стислий з обох боків і подовжений. У природі можна зустріти два види – літню та осінню кети. Літня мешкає у північних широтах, може сягати у довжину від 70 до 80 сантиметрів і важити до 8 кілограмів. Ареал проживання осінньої кети – південні широти, вага її може досягати 14 кілограмів, а довжина – до 1,2 метра.

– ця риба має довгасте тіло та конічну голову з невеликими очима та досить вузькою щелепою. Корпус злегка стислий з обох боків і подовжений. У природі можна зустріти два види – літню та осінню кети. Літня мешкає у північних широтах, може сягати у довжину від 70 до 80 сантиметрів і важити до 8 кілограмів. Ареал проживання осінньої кети – південні широти, вага її може досягати 14 кілограмів, а довжина – до 1,2 метра. Горбуша – це міграційний представник сімейства лососевих. Горбушу часто називають ще рожевим лососем – за красиве рожеве забарвлення луски. Океанічна горбуша вирізняється блакитною або синьо-зеленою спиною, сріблястими боками та черевом білого кольору. Особливістю цієї риби є своєрідний горб на спині, через що вона отримала таку назву. Середні показники ваги дорослої горбуші – близько 2,2 кілограма, довжина найбільшої відомої риби становила 0,76 метра, а вага сягала 7 кілограмів.

– це міграційний представник сімейства лососевих. Горбушу часто називають ще рожевим лососем – за красиве рожеве забарвлення луски. Океанічна горбуша вирізняється блакитною або синьо-зеленою спиною, сріблястими боками та черевом білого кольору. Особливістю цієї риби є своєрідний горб на спині, через що вона отримала таку назву. Середні показники ваги дорослої горбуші – близько 2,2 кілограма, довжина найбільшої відомої риби становила 0,76 метра, а вага сягала 7 кілограмів. Кижуч, або срібний лосось – здебільшого це дрібна риба сімейства лососевих, 25 – 30 сантиметрів завдовжки. Але також зустрічається риба більших розмірів. Тіло вкрите яскравою, сріблястою, дрібною лускою. Голова велика з високим чолом. На спині має розсип темних, дрібних, чорних цяток. Середня вага дорослих особин коливається від 1,9 до 7 кілограмів.

– здебільшого це дрібна риба сімейства лососевих, 25 – 30 сантиметрів завдовжки. Але також зустрічається риба більших розмірів. Тіло вкрите яскравою, сріблястою, дрібною лускою. Голова велика з високим чолом. На спині має розсип темних, дрібних, чорних цяток. Середня вага дорослих особин коливається від 1,9 до 7 кілограмів. Нерка – представник лососевих, який полюбляє більше прісну воду. Ця риба має довгасте тіло та сріблястий колір, але з віком луска набуває червоного кольору. Це обумовлено її харчуванням, оскільки нерка полюбляє червоних рачків. Довжина риби – від 50 до 80 сантиметрів. Самці більші та яскравіші за самок. Середня вага – 3,5 – 5 кілограмів.

– представник лососевих, який полюбляє більше прісну воду. Ця риба має довгасте тіло та сріблястий колір, але з віком луска набуває червоного кольору. Це обумовлено її харчуванням, оскільки нерка полюбляє червоних рачків. Довжина риби – від 50 до 80 сантиметрів. Самці більші та яскравіші за самок. Середня вага – 3,5 – 5 кілограмів. Чавича, або королівський лосось – велика та габаритна риба. Її тіло та голова нагадують форму торпеди. Луска дрібна, має зелене, оливкове забарвлення, черевце сріблястого кольору. На боках і плавниках у риби є темні плями. Чавичу вважають однією з найбільших представників сімейства лососевих. Вага її може коливатися від 6 до 17 кілограмів, а розмір – від 80 до 120 сантиметрів.

– велика та габаритна риба. Її тіло та голова нагадують форму торпеди. Луска дрібна, має зелене, оливкове забарвлення, черевце сріблястого кольору. На боках і плавниках у риби є темні плями. Чавичу вважають однією з найбільших представників сімейства лососевих. Вага її може коливатися від 6 до 17 кілограмів, а розмір – від 80 до 120 сантиметрів. Сиг – риба, що дуже цінна у промисловому масштабі. Сьогодні налічують близько 40 її різновидів. Довжина сига сягає не більше ніж до 50 сантиметрів, а вага – до 800 грамів. Тіло сига стисле, покрите середньої, темної лускою. У Сибіру дуже поширений підвид сига – пиж'ян.

– риба, що дуже цінна у промисловому масштабі. Сьогодні налічують близько 40 її різновидів. Довжина сига сягає не більше ніж до 50 сантиметрів, а вага – до 800 грамів. Тіло сига стисле, покрите середньої, темної лускою. У Сибіру дуже поширений підвид сига – пиж'ян. Харіус – дуже красива та рідкісна риба сімейства лососевих. На спині у харіуса є великий спинний плавник, який нагадує форму віяла. Також на ньому є красиві яскраві чорні та білі цятки. Зростає риба близько до 30 сантиметрів завдовжки, хоча можна зустріти екземпляри до пів метра. Важить вона до 5 кілограмів. Колір луски може змінюватись залежно від ареалу проживання харіуса.

– дуже красива та рідкісна риба сімейства лососевих. На спині у харіуса є великий спинний плавник, який нагадує форму віяла. Також на ньому є красиві яскраві чорні та білі цятки. Зростає риба близько до 30 сантиметрів завдовжки, хоча можна зустріти екземпляри до пів метра. Важить вона до 5 кілограмів. Колір луски може змінюватись залежно від ареалу проживання харіуса. Омуль вважають царською рибою, тому що м'ясо неймовірно смачне та соковите. Омуль не сильно великий, але і не дуже маленький – у довжину виростає до близько 60 сантиметрів. А важити може до 3 кілограмів. Тіло риби вузьке, довгасте. Луска забарвлена ​​у сріблясто-зелений колір. Залежно від місця проживання омуль ділиться на два основні види – байкальский і арктичний.

вважають царською рибою, тому що м'ясо неймовірно смачне та соковите. Омуль не сильно великий, але і не дуже маленький – у довжину виростає до близько 60 сантиметрів. А важити може до 3 кілограмів. Тіло риби вузьке, довгасте. Луска забарвлена ​​у сріблясто-зелений колір. Залежно від місця проживання омуль ділиться на два основні види – байкальский і арктичний. Голець – це хижа риба з тулубом без луски та абсолютно голою шкірою. Голець може змінювати своє забарвлення залежно від місця проживання та з віком. Найчастіше мешкає в озерах і річках. За своїми розмірами ця риба може вирости до 80 сантиметрів у довжину та важити близько 16 кілограмів.

– це хижа риба з тулубом без луски та абсолютно голою шкірою. Голець може змінювати своє забарвлення залежно від місця проживання та з віком. Найчастіше мешкає в озерах і річках. За своїми розмірами ця риба може вирости до 80 сантиметрів у довжину та важити близько 16 кілограмів. Ленок – має тіло, що нагадує торпеду, та дрібну луску. Тіло забарвлене у темно-зелений колір на спині, боки – сріблясті, а низ живота – сріблясто-білий. На спині помітні характерні темні, дрібні плямочки. Зростає повільно та сягає зазвичай 2 – 3 кілограмів. Лише зрідка зустрічаються особини вагою 5 – 8 кілограмів. Довжина тіла може вирости до близько 80 сантиметрів.

– має тіло, що нагадує торпеду, та дрібну луску. Тіло забарвлене у темно-зелений колір на спині, боки – сріблясті, а низ живота – сріблясто-білий. На спині помітні характерні темні, дрібні плямочки. Зростає повільно та сягає зазвичай 2 – 3 кілограмів. Лише зрідка зустрічаються особини вагою 5 – 8 кілограмів. Довжина тіла може вирости до близько 80 сантиметрів. Таймень, або червона щука – це велика за розмірами риба. Виростає до 1 метра завдовжки та може важити 60 кілограмів. Під час нересту може змінювати колір від сіро-зеленого до червоного. Має струнке довгасте тіло, покрите дрібною сріблястою лускою. Поверх голови помітні невеликі темні плями. Голова трохи сплюснута зверху та тим самим ця риба нагадує щуку. Має дуже широку пащу, що займає майже половину голови.

– це велика за розмірами риба. Виростає до 1 метра завдовжки та може важити 60 кілограмів. Під час нересту може змінювати колір від сіро-зеленого до червоного. Має струнке довгасте тіло, покрите дрібною сріблястою лускою. Поверх голови помітні невеликі темні плями. Голова трохи сплюснута зверху та тим самим ця риба нагадує щуку. Має дуже широку пащу, що займає майже половину голови. Нельма – риба сімейства лососевих, представлена ​​довгастим тілом і світлою, великою лускою. У нельми маленькі голова й очі, а також короткі плавники. Хоч і її тіло забарвлено у сріблясто-білий колір, спина все ж має сіре, сріблясте забарвлення. Нельма в середньому виростає до 10 кілограмів. Але є і великі особини, які сягають 50 кілограмів і 1,5 метра завдожки.

– риба сімейства лососевих, представлена ​​довгастим тілом і світлою, великою лускою. У нельми маленькі голова й очі, а також короткі плавники. Хоч і її тіло забарвлено у сріблясто-білий колір, спина все ж має сіре, сріблясте забарвлення. Нельма в середньому виростає до 10 кілограмів. Але є і великі особини, які сягають 50 кілограмів і 1,5 метра завдожки. Форель – найвідоміша риба із сімейства лососевих завдяки своєму ніжному та смачному м'ясу. У форелі довге тіло, стиснуте з боків. Забарвлення – світло-сріблясте, проте спина темніша. На спині та на боках розміщені тонкі, дрібні, чорні плям. Мешкає форель у чистих струмках і озерах, натомість у брудній, заболоченій воді швидко гине.



Основні види сімейства лососевих / Скриншот із сайту Fishing Planet

Де поширений лосось?

Цю рибу можна зустріти від північної частини Берингового моря до Японії. Крім того, в Атлантичному океані мешкає атлантичний лосось, серед якого виділяють три групи – північноамериканська, європейська та балтійська. Їхній ареал – води Північної Америки, Ісландії, Гренландії та Європи. Атлантичний лосось колись був численним уздовж усього північноатлантичного узбережжя США та Канади, але надмірний вилов і руйнування довкілля різко скоротили його чисельність. Також існує тихоокеанський лосось, який мешкає у холодних водах Аляски, Сахаліну та Камчатки.

Лосось відомий своїми виснажливими міграціями. Усі види народжуються у прісноводних струмках і мігрують до океану у молодому віці. Нерка залишається у своєму рідному середовищі до трьох років – це довше, ніж будь-який інший вид лосося.

Дорослі лососі зазвичай проводять від одного до п'яти років в океані, перш ніж повернутися до прісноводних струмків для нересту. Ця небезпечна та виснажлива подорож іноді розтягується на сотні кілометрів проти течії. Лосось використовує нюх, щоб знайти дорогу назад до своїх первісних нерестовищ.

Дивіться відео про нерест лосося

Чому лосось такий популярний?

Раніше про лосося знали лише жителі тих прибережних районів, де ця риба мешкає. Однак все змінилося у 1980-х. Тоді у Чилі почалося промислове розведення атлантичного лосося у великих масштабах. Ідеальні умови для вирощування та державні субсидії дозволили чилійському атлантичному лососю наповнити світові ринки за низькими цінами, повідомляє Fulton Fish Market.

Приблизно у той же час у гру вступила Норвегія, яка спробувала вивести свій лосось на складніші азійські ринки. Зокрема, норвежці запустили маркетингову кампанію з продажу свого лосося в Японії. Японці раніше не дуже любили лосося, зокрема його не використовували в суші. А все через паразити, які містяться у цій рибі. Натомість норвезька кампанія просувала вирощеного на фермах лосося як безпечну та смачну альтернативу японському лососеві. У підсумку лосось став одним із найпопулярніших інгредієнтів для суші в Японії та у всьому світі.

Як вирощують лосося на фермі: дивіться відео

Що ми купуємо у супермаркетах, хіба не лосося?

За словами відомого кухаря Євгена Клопотенка, в Україні назва "лосось" стала узагальнювальним терміном. Її використовують для позначення декількох видів червоної риби, які мають схожий вигляд і смак.

Клопотенко додає, що така практика вигідна торговим мережам, адже під гучною назвою можна продати дешевші види риби дорожче. Зокрема, на полицях супермаркетів під назвою "лосось" найчастіше ховається форель.

Євген Клопотенко про лосось: дивіться відео

У Шотландії 75 тисяч особин фермерського лосося втекли: що про це відомо?

На початку жовтня шторм Емі спричинив масову втечу риби з ферм у Шотландії. Так близько 75 тисяч атлантичних лососів опинились у відкритих водах озера Лох-Лінні.

Масштаб інциденту викликає серйозне занепокоєння, оскільки дикий атлантичний лосось у Великій Британії вже класифікували як вид, що перебуває під загрозою зникнення. І хоча звільнення тисяч риб з неволі може видатися позитивною подією, реальність значно похмуріша. Адже фермерський лосось фактично не є дикою рибою – це одомашнені тварини, яких десятиліттями селекційно розводили.

Більше про втечу лосося у Шотландії та як у Британії розводять цю рибу – у матеріалі 24 Каналу.