Кораблі виявили у 2015 році поблизу архіпелагу Фурні. Хоча ці острови й розташовані майже під узбережжям Туреччини, насправді вони входять до складу сучасної Греції, повідомляє The Daily Galaxy.

Чим вражає ця знахідка?

Протягом багатьох століть місцеві рибалки розповідали історії про дивні та вкриті водоростями купи стародавньої кераміки, що спокійно лежать на морському дні біля Фурні. Але те, що виявили дайвери, – значно перевершило їхні очікування.

Команда під керівництвом археологів Джорджа Куцуфлакіса та Пітера Кемпбелла спочатку розраховувала знайти лише кілька затонулих кораблів. Під час першого ж занурення їм вдалося виявити на мілководді залишки затонулого судна пізньоримського періоду, який заріс морською травою. Упродовж наступних п'яти днів кількість знахідок зросла до дев'яти. А на шостий день дослідники виявили ще шість, передає CBS.

Загалом на момент закінчення 13-денної експедиції назбиралося 22 затонулих кораблі. Перебували усі вони на глибині від майже 55 до 3 метрів. Про більшість з них раніше не згадували у наукових документах і працях.

Вченим вдалося встановити, що частина уламків належить до Архаїчного періоду Греції (700 – 480 роки до нашої ери) та пізнього Середньовіччя (XVI століття). Деякі дійшли до наших днів з Класичного (480 – 323 роки до нашої ери) та Елліністичного (323 – 31 роки до нашої ери) періодів Стародавньої Греції. Ще більше як половину було створено в епоху Пізньої Римської імперії (приблизно 300 – 600 роки нашої ери), мовиться на сайті Університету Саутгемптона.

Під час типового дослідження ми знаходимо чотири або п'ять затонулих кораблів за сезон – це у кращому разі. Ми очікували на успішний сезон, але ніхто не був до цього готовим. Кораблі знайшли буквально всюди,

– підкреслює співкерівник проєкту Джордж Куцуфлакіс.

Пітер Кемпбелл додає, що концентрація затонулих стародавніх кораблів справді була безпрецедентною.

Зауважимо, що до цієї експедиції за результатами багаторічних досліджень у водах Греції було офіційно задокументовано близько 180 затонулих стародавніх кораблів. Ці 22 нових відкриття, зроблені менш ніж за два тижні, значно збільшують загальну кількість відомих затонулих тут кораблів на 12%. Щоправда, команда досліджувала лише 5% берегової лінії.

Який вантаж перевозили кораблі?

Хоча жоден із затонулих кораблів не зберігся, однак їхній вантаж залишився цілим, і його розкидало морським дном. Деякі уламки утворювали цілі "доріжки" з кераміки, що спускалися схилом підводних скель.

Здебільшого на кораблях були амфори – великі керамічні судини, які використовували до винайдення дерев'яних бочок. У них перевозили такі товари, як олію, вино та рибний соус. Однак, за словами Куцуфлакіса, щонайменше на трьох були речі, які раніше ніколи не виявляли на затонулих суднах. Ці вантажі абсолютно унікальні для середземноморської корабельної археології.

На одному із суден перебувала колекція кераміки архаїчного періоду з довколишнього острова Самос – імовірно, її перевозили на Кіпр, але сталася кораблетроща. На другому були надзвичайно великі амфори з Чорноморського регіону, датовані II століттям нашої ери. На третьому виявили, мабуть, найпримітнішу знахідку – так звані "синопські морквинки". Це амфори з турецького чорноморського міста Синоп, які мають форму моркви біля основи.

Як проходила експедиція поблизу Фурні та її результати / Фото Vasilis Mentogianis

Наскільки важливим був архіпелаг Фурні?

Фурні – це група з тринадцяти островів і острівців. Розташовані вони між островами Східного Егейського моря – Самосом та Ікарією. Тут ніколи не було великих міст і знаменитих пам'ятників. Однак тисячоліттями цей архіпелаг відігравав важливе значення, адже був якірною стоянкою та навігаційним пунктом у східному Егейському морі.

Тут перетиналися основні егейські шляхи, що пролягали як зі сходу на захід, так і з півночі на південь. Останній був основним маршрутом, який з'єднував Егейське море з Левантом. Через ці води проходили кораблі, які торгували товарами всім Стародавнім Середземномор'ям.

До пізнього римського періоду ми практично нічого не знаємо про цей острів. Фурні майже не згадують у джерелах того часу. Виявлені затонулі кораблі розповідають нам складнішу історію. Острови, мабуть, зберігали своє значення як порт,

– зазначає Куцуфлакіс.

Крім того, продовжує він, згідно із джерелами часів Ранньої Римської Імперії, тоді архіпелаг Фурні перебував у розквіті та мав значну кількість населення. Ба більше, відомо, що тут діяли мармурові копальні. Також тривалий час це був піратський притулок.

Колишній сер Фурні Джон Марусіс розповідав, що навіть двадцять років тому багато афінян і майже всі іноземці ніколи не чули про архіпелаг. На головному острові електрика з'явилася лише у 1969 році, а сьогодні постійне населення становить близько 1 200 осіб. Економіка залежить від туризму.

Як відбувалося дослідження?

Це була перша підводна археологічна експедиція на архіпелаг Фурні. Успіху вдалося досягнути завдяки співпраці з місцевими ловцями губок, рибалками та фрідайверами.

Відгук місцевих жителів на проєкт був неймовірним, і саме завдяки співпраці з місцевою спільнотою нам вдалося перевершити очікування. Археологія – це про людей: про тих, хто жив у минулому, і про тих, хто живе тепер. Найважливішим стало відродження минулого для людей, які цікавляться своєю історією,

– каже Кемпбелл.

Також допомогли сучасні технології та археологічні методи. Археологи склали карту кожного затонулого корабля за допомогою фотограмметрії, щоб створити тривимірні плани їхніх аварій. Для наукового аналізу було вилучено та піднято репрезентативні артефакти з кожного місця, де судна зазнали катастрофи. Далі знахідки направили до лабораторії в Афінах для подальшого аналізу та консервації.

Підводне дослідження навколо Фурні було спільним проєктом Грецького управління підводних старожитностей і американського фонду RPM Nautical Foundation.

За рік дослідники повернулися до Фурні: які результати?

У 2016 році експедиція тривала вже 22 дні, і за цей час вдалося виявити ще 23 затонулі кораблі. Такими чином, загальна кількість виявлених поблизу Фурні суден зросла до 45 – це становить разючі 20% від усіх затонулих кораблів, які коли-небудь знаходили у водах Греції, пише National Geographic.

Кораблям, які виявили у 2016 році, також понад 2 тисячі років. Найраніша корабельна аварія датується приблизно 525 роком до нашої ери, а найпізніша – початком 1800-х років.

Тепер вдалося підняти на поверхню не лише амфори, а і кухонні горщики, тарілки, миски, посуд для зберігання, лампу розміром з долоню та розписний керамічний посуд. Щодо амфор, то вони походять з Кіпру, з Єгипту, Самоса, Патмоса, Малої Азії, материкової Греції, Риму, Іспанії та навіть Північної Африки. І це свідчить про розгалужену мережу торгівлі, комерцію та перетинання безлічі культур Середземномор'я протягом усієї історії.

Зверніть увагу! Місце походження амфор можна визначити за аналізом стилю судин і елементів глини: різні гончарні майстерні створювали візуально відмінні судини, випалюючи глину, видобуту на місцевих грунтах.

Що вдалося виявити поблизу Фурні у 2016 році / Фото Vasilis Mentogianis

Який вплив на науку матимуть результати експедицій?

Знахідки з Фурні проливають світло на стародавні торгівельні мережі, які колись пов'язували все Середземномор'я.

Зокрема, виявлені на них вантажі вказують на важливість дальньої торгівлі між Чорним морем, Егейським морем, Кіпром, Левантом і Єгиптом упродовж усіх стародавніх періодів – від Архаїчного до Середньовіччя.

Водночас Кемпбелл зазначає, що така кількість затонулих кораблів свідчить про роль архіпелагу в мореплавстві, а також про небезпеку плавання у східному Егейському морі.

Згодом дослідник уточнив, що загалом води поблизу Фурні відносно безпечні. А більшість суден могли затонути тут після зіткнення з підводними рифами або після ударів об круті скелі.

