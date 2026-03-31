Саме судно після кораблетрощі зникло та досі не можуть знайти його уламки. Про це повідомляє офіційний сайт адміністрації Республіки та кантону Невшатель.

Як вдалося виявити знахідку?

Історичні речі на дні озера виявили завдяки аерофотозйомці у листопаді 2024 року. Тоді місцеве археологічне управління проводило моніторинг стану дна озера та затопленої спадщини. Далі відбувалися розвідувальні занурення та початкова кампанія розкопок стартувала у березні 2025 року.

У підсумку дослідниками вдалося виявити не розкидану купу уламків, а добре збережену концентрацію предметів. Вони лежали на дні озера у порядку, який все ще вказував на їх переміщення, пакування та транспортування, пише Indian Defence Review.

Однак попри чудовий стан, виявлені речі могли зазнати пошкоджень через низку факторів. Зокрема, через ерозію на дні озера, стоянку човнів на якорі й акти вандалізму та мародерства. Тому як превентивний захід і задля зниження ризиків найбільш вразливі об'єкти слід було задокументувати й одразу ж підняти на поверхню.



Водолази одразу підіймали на поверхню найбільш вразливі об'єкти / Фото Octopus Foundation

Що ж лежало на дні озера?

Основною знахідкою є винятковий римський вантаж із затонулого корабля. Речі були різноманітними, але здебільшого це кілька сотень керамічних посудин, які неймовірним чином збереглися цілими. Зокрема, тарілки, чашки та миски, виготовлені в регіоні Швейцарського плато.

Поряд із ними були амфори, в яких колись перевозили оливкову олію, імпортовану з Іспанії. Це свідчить, що товари, які перевозили через озеро Невшатель, були пов'язані з більш тривалими торговими маршрутами, а не лише з місцевим обміном. Також на місці розкопок було знайдено посуд, інструменти та предмети, пов'язані з повсякденним життям на борту.

Водночас археологи виявили частини упряжі та возів і добре збережені колеса, які експерти описали як єдині римські зразки такого типу, що збереглися у Швейцарії. Ці предмети показують, що у ті часи для перевезення вантажів використовували й сушу, й водойми. Але при цьому мережа сполучень була єдиною.

Крім того, серед знахідок були мечі, які в офіційній заяві визначили як глефи – це вид держакової піхотної холодної зброї ближнього бою. Таким чином, можна припустити, що затонуле судно, швидше за все, було цивільним торговим кораблем, який рухався у супроводі військового ескорту.

Речі, які вдалося виявити на дні озера Невшатель / Фото Octopus Foundation

Чим особливе озеро Невшатель?

Це найбільше озеро, повністю розташоване на території Швейцарії. Розкинулося воно на Заході країни у регіоні Юра та Три озера на висоті 429 метрів. Також розділено між кантонами Невшатель, Во, Фрібур і Берн, повідомляє Encyclopaedia Britannica.

Площа водойми становить 218 квадратних кілометрів. Його довжина – 38 кілометрів, ширина – від 6 до 8 кілометрів, а найбільша глибина – 153 метри. Раніше Невшатель, Більське озеро та Муртензе були частиною льодовикового озера, розташованого у нижній долині річки Ааре та біля підніжжя гірського масиву Юра.

У часи Римської імперії такі озера, як Невшатель, були частиною внутрішніх шляхів, якими відбувалися водні та сухопутні перевезення. Саме озеро було відоме як Lacus Eburodunensis.

Який вплив матиме це дослідження?

Різноманіття вантажу, який ще водночас і у хорошому стані, є безцінним джерелом інформації. Це відкриває двері для перспективних досліджень у багатьох сферах: від технічних знань тих часів і виробництва кераміки до ринків збуту виготовленої продукції. Крім того, місцева влада має намір поділитися результатами дослідження із ширшою публікою – зокрема, знайдені речі покажуть у виставкових залах археологічного музею Латеніум, що у передмісті Невшателя.

Однак перед чим кожен об'єкт мусить пройти ретельний процес вивчення та консерваційно-реставраційної обробки. У кантоні заявили: обробка необхідна, щоб знахідки залишалися цілими ще тривалий час після того, як дістали з дна озера. Ця робота може не один день, особливо враховуючи, що йдеться про сотні предметів, а не про кілька експонатів.

