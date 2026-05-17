Мовиться про єдинорогів – міфічних тварин, що нагадують коня з одним рогом на лобі. Що це за створіння та звідки вони взялися – докладніше розповість 24 Канал.

Цікаво Феї – жорстокі та небезпечні створіння: це зовсім не доброзичливі чарівниці

Де зображення єдинорога з'являються вперше?

За словами дослідників, існують переконливі докази про взаємодію єдинорога з п'ятьма стародавніми культурами – Індією, Шумером, Ассирією, Вавилоном і Персією. Одне з найбільш ранніх свідчень зв'язку єдинорога з Індією можна знайти на печатках Хараппської цивілізації. На артефактах, датованих приблизно 3 000 – 1 500 роками до нашої ери, дуже добре видно зображення єдинорога. На думку дослідників, присутність єдинорога на хараппських печатках вказувала на його зв'язок з неймовірною силою та божественними якостями, повідомляє ресурс Ancient Origins.

Читаєте новини на сайті 24 Каналу? Тоді маєте шанс виграти круті подарунки. Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах розділу “Інновації” на Техно 24 та беріть участь у розіграші навушників і смартфона OPPO Reno15 F. Техноподарунки вже чекають своїх нових власників!

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Ще один доказ значущості єдинорога в долині Інду можна побачити на печатках Мохенджо-даро – цивілізації, що існувала одночасно з Хараппою. Тут єдиноріг не лише з'являється на печатках, але й прикрашає голови кадильниць, ритуальні підставки для підношень. Таким чином, можна зробити висновок, що це створіння мало глибоке значення для жителів долини Інду.



Печатка із зображенням єдинорога, Мохенджо-даро / Національний музей Пакистану в Карачі

У культурній спадщині шумерів (рання цивілізація Месопотамії) також простежується глибокий вплив єдинорога. Про це свідчать барельєфи та кам'яні печатки, знайдені по всьому регіону. Такі артефакти виявляли у різних місцях, найбільш відомим з яких є шумерське місто Ур.

Зображення єдинорога представлено і на шумерських фризах, датованих приблизно 3 100 роком до нашої ери. На одному з них можна побачити групу шумерів, які відпочивають в оточенні єдинорогів, і це свідчить про глибокий зв'язок культури із цими міфічними істотами. А на кам'яних печатках зображено єдинорога, зайнятого сільськогосподарськими роботами разом із кількома людьми – це відображає роль цього створіння у повсякденному житті шумерів.

Важливе місце у мистецтві, символіці та царських ритуалах займали єдинороги і в Ассирійській імперії. Тут їх можна побачити на багатьох речах – від штандартів і циліндричних печаток до палаців і обелісків. Зокрема, ассирійські циліндричні печатки (невеликі різьблені камені) зображали різні сцени з повсякденного життя та міфології. На цих печатках часто зображували єдинорогів, що оточують Дерево життя, – це символізувало їхній зв'язок із божественними сферами. Також зображення єдинорога поруч із Деревом життя можна побачити на базальтових стелах – різьблених кам'яних плитах. До прикладу, це видно на різьблених зображеннях ассирійський царів Асархаддона та Ашшурбаніпала.



Ассирійська циліндрична печатка – жертвопринесення / Juulijs/Adobe Stock

Крім того, ассирійці прикрашали зображеннями єдинорогів царські прапори та знамена. Таким чином вони підкреслювали зв'язок єдинорога з царською владою та могутністю. Значення єдинорога поширювалося й на шати ассирійських царів, де він займав особливе місце як символ їхньої влади та величі. Мотиви єдинорога можна було побачити на розписаній цеглі, стінах, сходах, колонах і входах до палацу в ассірійській столиці Німруді, і це підкреслювало важливість цієї істоти в ассирійській культурі.

Також широка присутність єдинорога у мистецтві та артефактах помітна й у вавилонській культурі та артефактах, особливо в асоціації з богинею Іштар. Одне з найпрекрасніших свідчень цього, що поєднує в собі мистецтво і символізм, можна знайти на Брамі Іштар – її прикрашають сотні рельєфів з глазурованої цегляної кладки із зображенням єдинорогів.

Який вигляд має Брама Іштар: дивіться відео

Браму Іштар побудував цар Навуходоносор II приблизно у 575 році до нашої ери. Однак зв'язок між вавилонською царською владою та єдинорогом простягається далеко за межі його правління. До прикладу, цар Дарій Великий і цар Ксеркс I замовляли вигадливі малюнки із зображенням єдинорога на спіральних колонах, що підтримували їхні палаци. Крім того, Дарій навіть прикрасив свою гробницю єдинорогами – деякі фахівці вважають, що це мало полегшити його перехід у потойбічний світ після смерті.

Також часто зустрічалися зображення єдинорога на вавилонських табличках і глиняних циліндрах з клинописними написами. Так, на одній із вавилонських печаток єдиноріг зображений поруч із безліччю одомашнених тварин, що підкреслює особливий статус цієї істоти.



Настінні мотиви стародавнього Вавилону (Хілла, Іраку) / Adobe Stock

Ще одна країна, у культурі якої значне місце займає єдиноріг, – це Персія. Зокрема, у руїнах Персеполя було виявлено численні барельєфи із зображенням цієї істоти. До прикладу, на них можна побачити єдинорога, якого ведуть чоловіки у перському одязі – це символізує панування Перської імперії над завойованими землями. Зображення єдинорога також було знайдено на зовнішньому розписі храму в Сузі, що, ймовірно, вказує на його важливість для всієї Персії.

А у царстві перської влади асоціація з єдинорогом втілилася у його зображенні на балдахіні, що прикрашав перський трон. Крім того, прикрашені мотивами єдинорогів, часто в парі з левами, були сходи в палацах і спорудах Персеполя.



Барельєф Персеполя, на якому стародавній цар бореться із чудовиськом / Magasin Pittoresque, Paris, 1834

Які ритуали з єдинорогом проводили стародавні народи?

У міфологічних історіях, особливо в "Махабхараті", хоробрі воїни та царі носили один ріг на лобі, щоб використовувати трансцендентну енергію єдинорога. Ця практика набула широкого поширення у багатьох верствах суспільства.

За словами науковця Гаутами Ваджрачарьї, у давній індійський священних писаннях Ведах є свідчення про спеціальні глиняні судини з ручками з рогу єдинорога. Ці судини нагрівали на вогні та їх могли використовувати у ритуалах очищення. Так давні народи акцентували роль єдинорога в очищенні води.

Водночас популярний міф про єдинорога, що занурює свій ріг у воду для очищення інших тварин, зародився в Індії та поширився на Близький Схід та Європу. Індуїзм перейняв цю концепцію, і це видно з прикладу божества Шиви, також відомого як "однорогий". Той пив отруєну воду, щоб очистити її.

Хто у Європі першим заговорив про єдинорога?

Ктесій був грецьким лікарем, який працював при перському дворі на початку IV століття до нашої ери, – лікував царя Артаксеркса II та його придворних. Також він цікавився навколишнім світом, зокрема його природною історією. І ця цікавість знайшла відображення у його книзі "Індіка", присвяченій культурі, звичаям та фольклору Індії. Саме у цьому тексті ми знаходимо найбільш ранню згадку про єдинорога, написану приблизно у 398 році до нашої ери, повідомляє Archaeology Now.

Серед індійців… є дикі віслюки розміром з коня, а деякі навіть більші. Їхня голова темно-червоного кольору, очі блакитні, а решта тіла біла. На лобі вони мають ріг довжиною з лікоть. Уламки цього рогу, якщо їх використовувати із зіллям, є протиотрутою. Також із цих рогів роблять чаші для пиття, і ті, хто п'є з них, не страждають від судом, ні від священної хвороби. Ні, на них навіть не діють отрути, якщо вони п'ють із цих чаш,

– писав він.

Ктесій далі стверджував, що ці тварини неймовірно швидкі та їх важко зловити, навіть верхи на коні. Щоправда, сам лікар ніколи не був в Індії, тому його дослідження на розповідях інших. Це дозволяє припустити, що ідея про тварину, схожу на єдинорога, існувала на субконтиненті здавна.

Також згадки про єдинорогів можна знайти у працях Арістотеля, Еліана, Цезаря та Плінія Старшого. Однак вони, імовірно, описують два різних типи тварин: один нагадує опис Ктесія, інший є істотою набагато масивнішою та більшою. Тим не менш, загальною рисою всіх класичних згадок є ріг і його цілющі властивості.

Коли у Європі єдинороги набули найбільшої популярності?

Сталося це у часи Середньовіччя. Ці істоти є одними з найважливіших у християнській іконографії. Причина цього може бути пов'язана з перекладом Старого Заповіту – у деяких версіях тварина "re'em" інтерпретується як єдиноріг, хоча у сучасній арабській мові це слово означає газель.

Міфи про єдинорогів продовжували розвиватись, і водночас з'явилися досить цікаві ідеї та поради, як зловити цих тварин. Згідно із середньовічними текстами, зловити єдинорога можна було лише за допомогою юної цнотливої дівчини. Та під час зустрічі з єдинорогом мала сидіти одна в лісі, зрештою тварина клала голову їй на коліна, і у ту ж мить з-за дерев вибігали мисливці.

Згодом історія про полювання на єдинорога стала популярною темою у середньовічному мистецтві. Найяскравіше її зображення можна побачити у серії гобеленів "Полювання на єдинорога", створених між 1495 та 1505 роками. Сьогодні вони зберігаються у Клойстерс, філіалі нью-йоркського Метрополітен-музею.

Один із гобеленів серії "Полювання на єдинорога" / The Metropolitan Museum of Art at the Cloisters

Крім того, у світській літературі єдиноріг стає однозначно позитивним персонажем, що символізує чистоту, вірність, куртуазність і любов. Один зі знакових образів доби – доброчесна принцеса, якій бог кохання послав у захисники єдинорога, пишуть "Хроніки Любарта".

Дівчина з єдинорогом / Імовірно, картина Джорджоне, приблизно 1500 рік / Rijksmuseum Amsterdam

Також єдиноріг став популярним символом у середньовічній геральдичній традиції. Найвідоміше його зображення – на гербі Шотландії. Експерти припускають, що шотландців вибрали цю тварину, оскільки вона є природним ворогом лева, символом Англії.

Ще цікаво, що у шотландській геральдиці єдинороги завжди зображуються із золотими ланцюгами навколо них. Імовірно, це був спосіб показати могутність шотландських королів – що тільки вони мали силу, щоб приборкати неприборкане, повідомляє Національний фонд Шотландії.

Натомість на гербі Великої Британії можна знайти зображення як лева, так і єдинорога. Однак тут ця пара символізує союз Англії та Шотландії з 1707 року.

Герби Шотландії та Великої Британії / Wikimedia Commons

Віра в існування єдинорога зміцнилася з появою на ринку рогів єдинорога – ті мали величезний попит серед королівської знаті та еліти. З рогів виготовляли чаші для пиття та інші предмети, що цінувалися за їхню ймовірну здатність захищати людину від отрути. Однак більшість так званих "рогів єдинорога", походила з північних регіонів Європи, і найпопулярнішим місцем їх виготовлення була Данія. Насправді це були ніякі не роги єдинорога, а бивні нарвала – ссавця поширеного в арктичних водах.

Мине ще кілька століть, і науковці доведуть, що єдинорогів не існує. Зокрема, у 1825 році відомий французький натураліст Жорж Кюв'є заявив, що тварина з роздвоєним копитом ніколи не зможе відростити один ріг на голові.

Проте наприкінці XIX століття єдиноріг знайде притулок у середовищі езотериків і у творах символістів. А у попкультурі XX і XXI століть легенди про єдинороги набули нового поширення. Їхні зображення можна побачити у багатьох речах – від книг до фільмів, від дитячих іграшок до яскравих зачісок. Ба більше, у багатьох країнах, передусім у Шотландії, 9 квітня відзначають День єдинорога.

Яких диких тварин могли сплутати з єдинорогом?

За словами докторки Керолін Віллекес, у деяких описах фігурує тварина, схожа на диких ослів Азії – онагрів, куланів і кіангів. Інші ж могли сплутати з єдинорогом білого орикса або гірських козлів, що мешкають у Гімалаях. А в деяких описується носоріг – тварина, яка невдовзі стане такою ж рідкісною, як єдиноріг.

Міфологія єдинорога складна та часом заплутана, але в ній є кілька спільних ниток. Одна з них – ідея, що єдиноріг уособлює свободу природи, щось недоторкане, принаймні доти, доки її не зловлять. Захоплення єдинорога – це зрада невинності, найвищий символ підкорення людиною природного світу,

– підсумовує Керолін Віллекес.

Єдиноріг: як одна помилка стала культом: дивіться відео

Ще які міфічні тварини стали частиною багатьох культур?

Раніше 24 Канал писав про драконів – міфічних істот, які з'являлися протягом усієї історії в легендах, міфах і оповідях. Традиційно їх описували та зображували схожими на ящірок, з лускою та довгими хвостами.

Китайські вчені їх класифікували як тварин, що мають луску. Проте вже в пізніших розповідях дракони отримали крила та здатність дихати вогнем.

У всьому світі існує безліч різних зображень і описів драконів, часто пов'язаних з певним релігійним чи духовним змістом. Вони набувають безлічі форм, тому досить складно скласти повне уявлення про ці створіння.

Докладніше про драконів і що вони мають спільного з динозаврами – у матеріалі 24 Каналу.