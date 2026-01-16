Але чи існували дракони насправді, чи це вигадка давніх людей? Що вони мають спільного з динозаврами та іншими тваринами? Про це розповість 24 Канал з посиланням на Quinte Museum of Natural History.

Що відомо про драконів?

Дракони – це міфічні істоти, які з'являлися протягом усієї історії в легендах, міфах і оповідях. Традиційно їх описували та зображували схожими на ящірок, з лускою та довгими хвостами. Китайські вчені їх класифікували як тварин, що мають луску. Проте вже в пізніших розповідях дракони отримали крила та здатність дихати вогнем.

У всьому світі існує безліч різних зображень і описів драконів, часто пов'язаних з певним релігійним чи духовним змістом. Вони набувають безлічі форм, тому досить складно скласти повне уявлення про ці створіння. Зокрема, до кінця 2-го тисячоліття до нашої ери їх зображували як гігантських змій, а іноді і як водяних зміїв. А вже у Стародавньому Єгипті дракони набули лютішої форми, отримавши здатність дихати вогнем і плювати отрутою. Знадобилося століття, щоб з'явилася вогнедишна, літаюча версія драконів, яку ми сьогодні бачимо у популярних фентезі.



Одне із зображень, як раніше уявляли дракона / Малюнок взято із сайту Quinte Museum of Natural History

Дракони та динозаври – це одне і те ж?

У 1677 році англійський натураліст Роберт Плот знайшов першу кістку "динозавра", хоча до того часу таке слово ще не існувало. Ба більше, на момент відкриття дослідник припускав, що кістка належала гігантській людині.

Понад 100 років знахідка Плота зберігалася у сховищі колекцій, поки у 1815 році її знову не виявив куратор Музею природної історії Оксфордського університету Вільям Бакленд. Тоді він шукав експонати для виставки, однак точно не знав, якому виду належала "кістка Плота". Лише майже через десять років, у 1824-му, Бакленд дійшов висновку, що скам'янілості належать вимерлій м'ясоїдній ящірці. Він назвав її мегалозавром, що належала до роду великих тероподів із середнього юрського періоду.

У наступні роки знаходили нові подібні скам'янілості, і стало очевидним, що вони належать до значно більшого сімейства. У 1842 році англійський біолог сер Річард Овен дав цьому сімейству назву dinosauria, що означає "жахлива ящірка". З часом ця назва трансформувалася у загальновживане слово, яке ми знаємо сьогодні – динозавр.



Кістки динозавра у Національному історичному музеї Лондона / Фото Unsplash

Але як до 1842 року люди називали цих створінь, яких ми сьогодні знаємо як динозаври. Багато палеонтологів називали їх драконами. Термін "дракон" походить від грецького слова drakōn. Спочатку його використовували для позначення будь-якої гігантської змії, зокрема змій і ящірок. Саме тому ранні зображення драконів мали змієподібну форму. А оскільки динозаври нагадували великих ящірок, то їх також називали драконами.

Зауважимо, що перехід до нової назви не був миттєвим, оскільки протягом тисячоліть люди звикли називати динозаврів словом "дракон". Усе відбувалося поступово, і у письмових джерелах у другій половині XIX століття назви "динозавр" і "дракон" були взаємозамінними.

Легенди про драконів існували задовго до того, як виявили перші скам'янілості динозаврів. Тому цілком логічно, що ранні знахідки вважали кістками драконів. На той час здавалося цілком розумним припустити, що ці виявлені кістки належали давнім драконам, про які розповідали у легендах. Початкове помилкове прийняття останків динозаврів за останків драконів лише підживлювало ці історії, міфи та легенди, переносячи їх у сучасну епоху.

Чим дракони відрізняються від динозаврів?

Хоча дракони та динозаври пов'язані протягом всієї історії, але насправді це дві абсолютно різні істоти, що існували у двох абсолютно різних світах. Сьогодні як динозаври, так і дракони міцно закріпилися у популярній культурі та суспільній свідомості.

У сучасному розумінні у цих двох істот багато ключових відмінностей, хоча і мають вони дещо спільне. І дракони, і динозаври є рептиліями, однак драконів зазвичай зображують як рептилій із рисами ссавців. Це люті істоти з лускою, схожою на панцир, вогненним диханням і здатністю літати. Луска є також і в деяких видів динозаврів. Вони можуть бути хижаками, всеїдними чи травоїдними, тоді як дракони відомі своїм м'ясоїдним раціоном. Інтелект динозаврів важко виміряти, але драконів часто зображують як дуже розумних істот.



Такий образ драконів закріпився у сучасному розумінні / Малюнок взято із сайту Quinte Museum of Natural History

Мова та знання про динозаврів і драконів еволюціонували з часом. Вогнедишне чудовисько, що ширяє у хмарах, яке ми зараз асоціюємо з драконами, насправді є далеким від змієподібної істоти у ранніх легендах. Так само щодня з'являється все нова інформація про динозаврів, яка змінює наше уявлення про цей вид. І цілком імовірно, що через 200 років люди будуть сприймати динозаврів зовсім інакше – можливо, ці створіння набудуть інших форм і матимуть нову назву.

Де сьогодні можна побачити "драконів"?

До створення образу драконів долучилася і природа, і деякі із цих тварин існують досі. До прикладу, жуки-бомбардири, як і дракони, "можуть дихати вогнем". Вони випускають з анального отвору вогняний струмінь, щоб урятуватися від хижаків. Однак насправді це не зовсім вогонь у звичайному розумінні. Ці комахи виробляють хімічні речовини – перекис водню та гідрохінон, які, з'єднуючись, утворюють струмінь, що нагрівається майже до 100°C, пише BBC Science Focus Magazine.

Також у природі можна побачити "літаючих драконів". Мовиться про ящірок з роду Дракон, яких і назвали на честь драконів. Ці плазуни ковзають лісами Південно-Східної Азії та Південно-західної Індії на тонких складках шкіри, які служать їм як крила. Так вони можуть подолати відстань у близько 26 метрів. Це досить багато для тварини, яка виростає лише до 20 сантиметрів завдовжки.

В Австралії сьогодні можна зустріти бородатих драконів. Однак, попри таку страхітливу назву, ці тваринки виростають всього до 45 сантиметрів у довжину та є одними з найпопулярніших домашніх улюбленців.

І, мабуть, найпопулярніший і найбільший дракон, якого сьогодні можна зустріти – це комодський варан з Індонезії. Цей м'ясоїдний монстр може сягати понад 3 метри у довжину та важити 166 кілограмів, що робить його найбільшою та найважчою ящіркою у світі. Комодські варани мають великі зазубрені зуби, довгий роздвоєний язик і смертельно отруйний укус.

Де можна знайти унікальну пам'ятку дракона, яка дихає справжнім вогнем?

Таку унікальну пам'ятку можна побачити у Польщі, а саме у Кракові.

Отримала вона назву Вавельський дракон, оскільки пов'язана з Вавельським пагорбом, на якому нині розташований королівський замок.

Дихає це дракон вогнем цілодобово, кожні 5 хвилин.

