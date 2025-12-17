Найкоротше життя мали дрібні види. Натомість гіганти жили набагато довше – за сприятливих умов вони могли померти у 70 чи навіть 80 років. Як була тривалість життя динозаврів і хто з них жив найдовше розповість 24 Канал з посиланням на DinosaurLand.

Яка тривалість життя динозаврів?

Як уже було зазначено вище, "помирали молодими" види невеликих розмірів, такі як компсогнат і велоцираптор. Дослідження показують, що ці динозаври жили від 10 до 20 років. Як і багато дрібних тварин сьогодні, вони швидко росли та жили відносно недовго.

Натомість динозаври середнього розміру, зокрема знаменитий тиранозавр Рекс, мали триваліше життя. За оцінками фахівців, тиранозавр Рекс доживав до близько 30 років. Ці динозаври швидко росли в ранні роки, досягаючи дорослих розмірів приблизно за 20 років.

Великі зауроподи, такі як апатозавр і диплодок, могли жити набагато довше. Деякі дослідження припускають, що ці гіганти могли жити від 70 до 100 років. Їх великі розміри та повільніший метаболізм дозволяли їм жити значно довше, ніж дрібнішим і середнім динозаврам.

Які фактори впливали на тривалість життя динозаврів?

Розміри тіла. Як правило, більші динозаври жили довше, ніж дрібніші.

Навколишнє середовище та харчування. Навколишнє середовище та раціон також грали вирішальну роль. Динозаври, що жили в багатих на ресурси середовищах з меншою кількістю хижаків, ймовірно, жили довше.

Метаболізм. Повільніший метаболізм, як у зауроподів, може сприяти більшій тривалості життя.

До якого віку доживали найвідоміші динозаври?

Тиранозавр Рекс : імовірний вік – 30 років;

: імовірний вік – 30 років; Апатозавр : імовірний вік – 50 – 100 років.

: імовірний вік – 50 – 100 років. Велоцираптор : імовірний вік – 10 – 20 років.

: імовірний вік – 10 – 20 років. Паразауролоф : імовірний вік – 55 – 70 років.

: імовірний вік – 55 – 70 років. Баріонікс : імовірний вік – 62 роки, хоча за деякими даними жили менше: 35 – 30 років.

: імовірний вік – 62 роки, хоча за деякими даними жили менше: 35 – 30 років. Корітозавр : імовірний вік – 65 років;

: імовірний вік – 65 років; Стігімолох: імовірний вік – 68 років.

Що відомо про черепах-довгожителів і скільки їм було років?

Більшість черепах живе від 10 до 80 років, хоча деякі види здатні проживати сотні років.

Гігантська галапагоська черепаха може дожити до 175 років, а Туї Маліла – до 189 років.

Вік Джонатан, сейшельської гігантської черепахи становить 190 років, а гігантської черепахи Альдабра Адвайта – 255 років.

Найстарішою ж вважають Алагбу, африканську черепаху. Її вік 344 роки.

