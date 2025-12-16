Про це пише 24 Канал з посиланням на A-Z-animals.

Скільки років було черепахам-довгожителям?

Гаррієт, гігантська галапагоська черепаха

Вік: 175 (орієнтовно)

Розмір: 150 кілограмів

Народження: Галапагоські острови, приблизно 1830

До своєї смерті в 2006 році вона була найстарішою відомою твариною у світі (безхребетні та хребетні з ймовірним, але непідтвердженим віком не враховувалися). Книга рекордів Гіннеса назвала її "найстарішою з черепах, що нині живуть".

Туї Маліла, променева черепаха

Вік: 189 років

Розмір: 16,25 дюймів завдовжки, 13 дюймів завширшки, 9,5 дюймів заввишки

Народження: Мадагаскар, приблизно 1777 рік

Кажуть, що її помітив в Мадагаскарі британський дослідник Джеймс Кук у 1777 році. Пізніше її передали королівській родині острова Тонга в Тихому океані. Вона також була підтвердженою рекордсменкою "найстарішої черепахи у світі за всі часи", згідно з Книгою рекордів Гіннеса, але цей рекорд був перевершений Джонатаном, про якого розповімо далі.

Туї Маліла померла в 1966 році, але її збережене тіло досі можна побачити в Королівському палаці Тонга.

Який мали вигляд черепахи-довгожителі: дивіться відео

Джонатан, сейшельська гігантська черепаха

Вік: 190 (орієнтовно)

Розмір: 48 дюймів завдовжки

Народження: Сейшельські острови, приблизно 1832

Джонатан, сейшельська гігантська черепаха, підвид гігантської альдабрської черепахи, народився приблизно через 2 роки після Гаррієт. Після її смерті він став найстарішою відомою наземною твариною.

Книга рекордів Гіннеса офіційно вказує Джонатана як найстарішу черепаху у світі. Джонатана знайшли на Сейшельських островах у 1882 році. Його привезли на острів Святої Єлени, острів в Атлантичному океані, де він і проживає донині.

Гігантська черепаха Альдабра Адвайта

Вік: 255 (не перевірено)

Розмір: 551 фунтів

Народження: атол Альдабра, Сейшельські острови, приблизно 1750 рік

Вказується, що Адвайта прибув до Індії в 1757 році та жив у колоніальному маєтку, доки його не перевели до зоопарку Аліпор у 1875 році. Там він жив до своєї смерті в 2006 році.

Адвайта помер того ж року, що й Гаррієт, проте його народження, за оцінками, відбулося на 82 роки раніше. Чому ж тоді саме Гаррієт, а не Адвайта, вважалася найстарішою живою наземною твариною на той час? Пояснення доволі просте: історії про походження Адвайта вважаються анекдотичними та не підтвердженими, тоді як колекція та подорожі Гаррієт були добре задокументовані. Деякі дослідники вважають, що Адвайта на момент смерті мав поважний вік – 150 років.

Алагба, африканська черепаха

Вік: 344 (заперечується)

Розмір: 20 дюймів, 90 фунтів (середній)

Народження: Африка, дата не підтверджена

Місце проживання: Нігерія

В 2019 році нігерійський королівський палац "оголосив, що його черепаха, яка там мешкала… померла після короткочасної хвороби, заявивши, що їй було вражаючих 344 роки", писали в BBC.

Кажуть, що черепаху, яку дехто вважає цілющими здібностями, до палацу привіз Ісан Окумойеде, чиє правління тривало з 1770 по 1797 рік. Це означало б, що Алагбі було понад 100 років, коли її привезли до палацу.

Багато експертів вважають цей вік малоймовірним, адже цей вид черепах зазвичай живе від 80 до 100 років. Є припущення, що ім'я Алагба нібито давали кільком черепахам протягом багатьох років, замінюючи попередню після її смерті.

У виданні зазначили, що роки є приблизними. Оцінки робилися на основі наукових досліджень та історичних записів.