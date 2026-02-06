Раніше торти не прикрашали макарунами, не називали модними словами, але вони були досі популярними. "Зебра", "Прага" та "Рижик" – це більше, ніж десерти, адже вони були щонайменше дефіцитними й такими бажаними на кожне свято, повідомляє "Одна хвилина".

Чим особливий торт "Зебра"?

Класичного "державного" рецепта цього торта не існувало. Його пекли на кухнях, переписуючи пропорції від руки та коригуючи "на око". Все залежало від того, чи вдалося дістати какао або сметану.

Що може бути простішим за чергування ванільного та шоколадного тіста, однак саме це робило цей торт особливими. Для дітей "Зебра" була майже фокусом: кожен розріз відкривав новий, ніколи не однаковий візерунок. І половину задоволення приносило саме розглядання смуг, а не поїдання.

Чим захоплював торт "Прага"?

Це торт зі статусом, а його ім'я асоціювалося з чимось закордонним, майже недосяжним. Щоправда, цей десерт створили не закордоном, а у ресторані "Прага". Однак для радянської людини назва працювала як портал у великий світ.

Торт "Прага, на відміну від попереднього смаколика, готують за чіткою рецептурою та жодних відхилень не могло бути. Це був торт "на велике свято", і часто саме він ставав головною прикрасою святкового столу, навіть якщо стіл був скромним.

Що цікавого слід знати про торт "Рижик"?

Це теплий і домашній торт, він має навіть таку милу назву. Медові коржі, сметанний крем – ось його домінувальні смаки. Цей торт пекли часто, бо він виходив завжди.

Сама назва "Рижик" не була закріплена офіційно, але прижилася майже по всьому Раданському Союзу. Колір коржів асоціювався з рудим волоссям, а сам торт – із чимось добрим і затишним. Тож його часто різали великими шматками, не рахуючи порцій.

У Чернівцях є свій унікальний торт: що про нього відомо?

Чернівецький торт – не просто десерт, а справжнє втілення історії, адже усі його деталі мають символічне значення.

За кожною деталлю цього кулінарного витвору ховаються цікаві історії, символи та локальні традиції, які перетворюють звичайний шматок торта на справжнє знайомство з містом. Зокрема, геометричний візерунок на торті повторює орнаменти черепиці колишньої Резиденції Митрополитів Буковини та Далмації.

Крім того, для його приготування використали лише "буковинські" інгредієнти.

