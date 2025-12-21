Чернівецький торт – не просто десерт, а справжнє втілення історії, адже усі його деталі мають символічне значення. Чим унікальний новий гастрономічний символ Чернівців – розповість 24 Канал.

Як з'явився Чернівецький торт?

Офіційна презентація смаколика відбулася до 617 річниці від дня першої писемної згадки про Чернівці. Ідея десерту народилася у закладі "Морелі".

Як розповіла старша кондитерка Світлана Кирстюк, загалом її команда за весь час мала кілька зразків торта. Не все виходила з першого разу, тож пекарі багато чого доповнювали та коригували, пише видання АСС.

Це була командна робота, пропонували варіанти, бачення, доопрацьовували. Саме ми відповідали за смак, щоб все поєднувалося, щоб було солодко, але не занадто. На це вже впливають спеціально підібрані пропорції,

– зазначає вона.

За її словами, у кондитерському домі не хотіли використовувати сучасні продукти, такі як крем-чіз. Тому вирішили відштовхнутися від місцевого. Також мали намір поєднати все гармонійно та мінімізувати сучасні тенденції.

"Коржі чернівецького торта – автентичні. Ми ці рецепти черпали з наших домашніх, буковинських, які нам ще передавалися від бабусь", – зазначає Світлана Кирстюк.

Кондитерка додає, що на домашній кухні Чернівецький торт є досить складним у приготуванні, оскільки він – багатокомпонентний, велику кількість процесів потрібно виконати та ще необхідно немало заготовин. Це торт, який не робиться за один день і навіть не за одну добу.

Додамо, що автори тримають рецепт смаколика у таємниці.

Що особливого у Чернівецькому торті?

За кожною деталлю цього кулінарного витвору ховаються цікаві історії, символи та локальні традиції, які перетворюють звичайний шматок торта на справжнє знайомство з містом.

Зокрема, геометричний візерунок на торті повторює орнаменти черепиці колишньої Резиденції Митрополитів Буковини та Далмації. Ця будівля є об'єктом, який внесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні там розміщується Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Крім того, квадратна форма смаколика відсилає нас до бруківки на вулиці Ольги Кобилянської й геометрії міських площ. Вишня у власному соку – це смак дитинства, коли в гостях у бабусі прямо ложкою з банки насолоджуєшся цим шедевром. А шоколад – символ європейської класики та часів Австро-Угорської імперії, зазначається на сайті кондитерської "Морелі".

Не випадкові в рецепті і сушені абрикоси, або, як їх називають на Буковині, морелі. Вони традиційно популярні у цьому краї. Місцеві господині додають їх у пироги, компоти, навіть оздоблюють ними домашню випічку на свята.

Де можна скуштувати Чернівецький торт?

Кафе Moreli

Гастрогалерея OhDe

Тут Чернівецький торт подають із фірмовою кавою. Смаколик можна придбати порційно або цілим, щоб подарувати друзям чи взяти додому як смачний сувенір.

Що для Чернівців означає поява власного торта?

Тепер у місті гастротуризм вийшов на новий рівень, адже поява Чернівецького торта – важлива подія для його розвитку. Тепер відповідь на питання "що привезти з Чернівців?" є очевидною. Це чудовий солодкий сувенір стане частинкою міста у валізі кожного туриста, повідомляє Офіційний туристичний сайт міста Чернівці.

Смаколик ідеальний для тих, хто шукає що привезти з Чернівців у подарунок, або хоче пригостити гостей чимось унікальним і по-справжньому місцевим. Водночас він доповнює культурний і архітектурний образ Чернівців, створює нову гастрономічну ідентичність, яку туристи зможуть не лише побачити, а й відчути на смак.

Щоправда, в контексті самих Чернівців – це скоріше маркетинговий хід. Десерт з'явився нещодавно, тому ще не став традиційним для жителів міста.

Який вигляд має Чернівецький торт / Фото Офіційний туристичний сайт міста Чернівці

