Які ж традиції та особливості святкування Нового року в Німеччині та чому цей день називають тут Сильвестром. Про це розповість 24 Канал з посиланням на DW і SWB.

До теми Свято вогню, ведмежі танці та масове весілля: 10 незвичайних новорічних традицій зі всього світу

Чому Новий рік у Німеччині називають Сильвестром?

Більшість свят у Німеччині, як і в інших країнах, сягають корінням у християнські традиції. Однак переддень Нового року та сам Новий рік не мають релігійного походження. І хоча як такого зв'язку між Новим роком і релігією не існує, сама назва "Сильвестр" має релігійне підґрунтя.

Вона пов'язана з католицьким святим Папою Сильвестром I, який помер 31 грудня 335 року. У католицькій традиції цей день став днем пам’яті святого. Згодом назва закріпилася за святкуванням Нового року. Для німців це не лише дата в календарі, а й нагода попрощатися з минулим і впевнено зустріти майбутнє.

Який цікавий забобон пов'язаний із Папою Сильвестром?

Згідно з легендою, невіруючі за присутності Папи Сильвестра неодноразово давилися рибними кістками. З цієї причини забобонні люди уникають риби цього вечора або вживають її з особливою обережністю.

Щоправда, Інший забобон суперечить цим побоюванням. Короп – типова новорічна страва для багатьох німців, оскільки цю рибу вважають талісманом на удачу. Ба більше, німці вірять, що носіння луски коропа в гаманці принесе наступного року фінансове процвітання.

Які найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині?

Святкові вогні та ялинка

Як і у більшості країн світу, коли кожне німецьке місто перетворюється на велику святкову сцену з яскравими вогнями, гірляндами та веселими вуличними гуляннями. У цей час німці прикрашають свої будинки та вулиці, створюючи чарівну атмосферу свята. Важливим атрибутом святкування є ялинка, яка символізує надію та радість.

Guten Rutsch!

Перед Новим роком німці кажуть один одному: Guten Rutsch", що означає буквально "гарного в'їзду в Новий рік". Слово Rutsch не походить від дієслова rutschen ("ковзати"), як може здатися. Деякі лінгвісти пов'язують його зі словом Rosch на ідиш, що походить від єврейського Нового року Рош га-Шана. Інші стверджують, що воно має давньонімецьке коріння та тоді означало "подорож", яка утворилася зі слова "ковзання".

Заливка свинцю чи воску

Ще одна дуже популярна та поширена новорічна традиція – це лиття зі свинцю. Щоправда, з 2018 року в Німеччині запровадили ліміт на використання свинцю у виробах, тож його замінили на віск.

Принцип цього новорічного звичаю: шматок воску чи олова нагрівають у столовій ложці до рідкого стану. Потім рідину виливають у склянку з холодною водою. Там вона різко стигне та твердне. Можна спробувати розпізнати форми у фігурах і інтерпретувати їх як передбачення майбутнього.

Талісмани на вдачу

Ви можете потішити своїх друзів і знайомих, подарувавши їм трохи удачі. Талісмани у вигляді маленьких щасливих поросят, сонечок, трилисників і навіть мухомори – усі вони уособлюють Новий рік, сповнений радості та щастя.

Також німці дарують один одному на щастя підкови та лотерейні квитки. Крім того, багато хто носить у своєму гаманці справжню "щасливу копійку", тобто "щасливий цент".

Червона спідня білизна

Щоб забезпечити не лише загальний добробут, а й романтичне щастя, багато молодих жінок люблять одягати червону спідню білизну напередодні Нового року. Німкені вірять, що цей новорічний ритуал принесе наступного року удачу, здоров'я та, перш за все, кохання.

Чищення яблук

За цим новорічним ритуалом приховане справжнє любовне пророцтво. У новорічну ніч слід чистити яблуко по спіралі, і потім перекинути шкірку через ліве плече. У підсумку виходить лист, який розповість, хто ваші коханий або кохана.

Не розвішуйте білизну на вішаках

Відповідно до цієї новорічної традиції, щоб не було хаосу та безладу в наступному році – не слід розвішувати білизну напередодні Нового року та у сам Новий рік. Німці вважають, що бог Вотан блукає вулицями зі своїм примарним військом у новорічну ніч і може заплутатися у розвішаній білизні.

Перегляд фільму "Вечеря на одного"

Вперше цю британську комедію на німецькому телебаченні показали у 1963 році. І відтоді щороку напередодні Нового року мільйони німців залюбки дивляться цей фільм.

Цікаво, що у самі Британії скетч про міс Софі та її вірного дворецького Джеймса є не таким популярним, як у Німеччині. Вперше його там показали лише у 2018 році.

Новорічне звернення

Як і в Україні, у Німеччині перед Новим роком лідер звертається до свого народу. Вперше таке звернення показали у 1952 році. А у 1986-му стався конфуз – помилково повторили новорічне звернення канцлера Гельмута Коля, яке той виголошував попереднього року. Оригінальне ж звернення показали наступного дня.

Феєрверки

Жодна новорічна традиція так не поширена у Німеччині, як феєрверки.Вони є невіддільною частиною святкування Нового року. Після опівночі на вулицях стоїть такий гуркіт, що навряд чи можна розібрати новорічні привітання. Багато хто запускає феєрверки вдома, а у великих містах, таких як Берлін чи Гамбург, проводять масштабні піротехнічні шоу.

Цей звичай має давньогерманське коріння, коли на межі старого та нового року використовували гучний шум задля відлякування злих духів і демонів. Перший справжній феєрверк датується 1506, коли Максиміліан I розпорядився запустити його над Констанцьким озером (нині Боденське озеро, – 24 Канал) під час Констанцького сейму.

Яскраві новорічні гуляння

У Берліні головне новорічне гуляння відбувається просто неба у центрі міста, збираючи до двох мільйонів гостей зі всього світу. Це одне з наймасштабніших святкувань у країні та у світі. Біля головної пам'ятки німецької столиці Бранденбурзьких воріт розгортається музичне шоу, де виступають музиканти різних жанрів, а вздовж вулиці 17 Червня організовується Кулінарна миля. Рівно о півночі небо освітлюють тисячі салютів. В інших містах також проводять святкові заходи на площах чи набережних, пише Ukrainian in Germany.

Гірські святкування

Ті, хто цінує спокій і природу, вирушають у гори. У німецьких Альпах Новий рік зустрічають у традиційних шале з гарячим глінтвейном, теплом каміна та нічними катаннями на лижах.

Новорічні розваги для дітей

Діти особливо люблять Сильвестр. Для них організовують веселі вечірки з дитячим шампанським, конкурсами та ранніми феєрверками, щоб і наймолодші могли відчути дух свята.