Які ж традиції та особливості святкування Нового року в Німеччині та чому цей день називають тут Сильвестром. Про це розповість 24 Канал з посиланням на DW і SWB.

Більшість свят у Німеччині, як і в інших країнах, сягають корінням у християнські традиції. Однак переддень Нового року та сам Новий рік не мають релігійного походження. І хоча як такого зв'язку між Новим роком і релігією не існує, сама назва "Сильвестр" має релігійне підґрунтя.

Вона пов'язана з католицьким святим Папою Сильвестром I, який помер 31 грудня 335 року. У католицькій традиції цей день став днем пам’яті святого. Згодом назва закріпилася за святкуванням Нового року. Для німців це не лише дата в календарі, а й нагода попрощатися з минулим і впевнено зустріти майбутнє.

Згідно з легендою, невіруючі за присутності Папи Сильвестра неодноразово давилися рибними кістками. З цієї причини забобонні люди уникають риби цього вечора або вживають її з особливою обережністю.

Щоправда, Інший забобон суперечить цим побоюванням. Короп – типова новорічна страва для багатьох німців, оскільки цю рибу вважають талісманом на удачу. Ба більше, німці вірять, що носіння луски коропа в гаманці принесе наступного року фінансове процвітання.

  • Святкові вогні та ялинка

Як і у більшості країн світу, коли кожне німецьке місто перетворюється на велику святкову сцену з яскравими вогнями, гірляндами та веселими вуличними гуляннями. У цей час німці прикрашають свої будинки та вулиці, створюючи чарівну атмосферу свята. Важливим атрибутом святкування є ялинка, яка символізує надію та радість.

  • Guten Rutsch!

Перед Новим роком німці кажуть один одному: Guten Rutsch", що означає буквально "гарного в'їзду в Новий рік". Слово Rutsch не походить від дієслова rutschen ("ковзати"), як може здатися. Деякі лінгвісти пов'язують його зі словом Rosch на ідиш, що походить від єврейського Нового року Рош га-Шана. Інші стверджують, що воно має давньонімецьке коріння та тоді означало "подорож", яка утворилася зі слова "ковзання".

  • Заливка свинцю чи воску

Ще одна дуже популярна та поширена новорічна традиція – це лиття зі свинцю. Щоправда, з 2018 року в Німеччині запровадили ліміт на використання свинцю у виробах, тож його замінили на віск.

Принцип цього новорічного звичаю: шматок воску чи олова нагрівають у столовій ложці до рідкого стану. Потім рідину виливають у склянку з холодною водою. Там вона різко стигне та твердне. Можна спробувати розпізнати форми у фігурах і інтерпретувати їх як передбачення майбутнього.

  • Талісмани на вдачу

Ви можете потішити своїх друзів і знайомих, подарувавши їм трохи удачі. Талісмани у вигляді маленьких щасливих поросят, сонечок, трилисників і навіть мухомори – усі вони уособлюють Новий рік, сповнений радості та щастя.

Також німці дарують один одному на щастя підкови та лотерейні квитки. Крім того, багато хто носить у своєму гаманці справжню "щасливу копійку", тобто "щасливий цент".

  • Червона спідня білизна

Щоб забезпечити не лише загальний добробут, а й романтичне щастя, багато молодих жінок люблять одягати червону спідню білизну напередодні Нового року. Німкені вірять, що цей новорічний ритуал принесе наступного року удачу, здоров'я та, перш за все, кохання.

  • Чищення яблук

За цим новорічним ритуалом приховане справжнє любовне пророцтво. У новорічну ніч слід чистити яблуко по спіралі, і потім перекинути шкірку через ліве плече. У підсумку виходить лист, який розповість, хто ваші коханий або кохана.

  • Не розвішуйте білизну на вішаках

Відповідно до цієї новорічної традиції, щоб не було хаосу та безладу в наступному році – не слід розвішувати білизну напередодні Нового року та у сам Новий рік. Німці вважають, що бог Вотан блукає вулицями зі своїм примарним військом у новорічну ніч і може заплутатися у розвішаній білизні.

  • Перегляд фільму "Вечеря на одного"

Вперше цю британську комедію на німецькому телебаченні показали у 1963 році. І відтоді щороку напередодні Нового року мільйони німців залюбки дивляться цей фільм.

Цікаво, що у самі Британії скетч про міс Софі та її вірного дворецького Джеймса є не таким популярним, як у Німеччині. Вперше його там показали лише у 2018 році.

  • Новорічне звернення

Як і в Україні, у Німеччині перед Новим роком лідер звертається до свого народу. Вперше таке звернення показали у 1952 році. А у 1986-му стався конфуз – помилково повторили новорічне звернення канцлера Гельмута Коля, яке той виголошував попереднього року. Оригінальне ж звернення показали наступного дня.

  • Феєрверки

Жодна новорічна традиція так не поширена у Німеччині, як феєрверки.Вони є невіддільною частиною святкування Нового року. Після опівночі на вулицях стоїть такий гуркіт, що навряд чи можна розібрати новорічні привітання. Багато хто запускає феєрверки вдома, а у великих містах, таких як Берлін чи Гамбург, проводять масштабні піротехнічні шоу.

Цей звичай має давньогерманське коріння, коли на межі старого та нового року використовували гучний шум задля відлякування злих духів і демонів. Перший справжній феєрверк датується 1506, коли Максиміліан I розпорядився запустити його над Констанцьким озером (нині Боденське озеро, – 24 Канал) під час Констанцького сейму.

  • Яскраві новорічні гуляння

У Берліні головне новорічне гуляння відбувається просто неба у центрі міста, збираючи до двох мільйонів гостей зі всього світу. Це одне з наймасштабніших святкувань у країні та у світі. Біля головної пам'ятки німецької столиці Бранденбурзьких воріт розгортається музичне шоу, де виступають музиканти різних жанрів, а вздовж вулиці 17 Червня організовується Кулінарна миля. Рівно о півночі небо освітлюють тисячі салютів. В інших містах також проводять святкові заходи на площах чи набережних, пише Ukrainian in Germany.

  • Гірські святкування

Ті, хто цінує спокій і природу, вирушають у гори. У німецьких Альпах Новий рік зустрічають у традиційних шале з гарячим глінтвейном, теплом каміна та нічними катаннями на лижах.

  • Новорічні розваги для дітей

Діти особливо люблять Сильвестр. Для них організовують веселі вечірки з дитячим шампанським, конкурсами та ранніми феєрверками, щоб і наймолодші могли відчути дух свята.

  • Особливий тост

Шампанське п'ють по всьому світу та дзвін келихів із цим напоєм створює святковий настрій. Проте лише німці мають для Нового року свій особливий тост: Prosit Neujahr! Слово "Prosit" походить з латинської й означає "хай буде корисним".

  • З Новим роком!

Це саме той момент, на який усі чекають. В Німеччині, як і в багатьох інших країнах, останні десять секунд року відраховують вголос. Потім обіймаються та бажають один одному "Щасливого Нового року!" Після цього запалюють бенгальські вогні або запускають феєрверки у нічне небо.

  • Раклет та фондю: цю традицію німці перейняли у сусідів-швейцарців, і вона чудово смакує та скорочує час до опівночі, оскільки годинами можна насолоджуватися їжею та бесідами. Раклет – це, коли шматочки м'яса готують в олії в горщику прямо на столі та їх подають із соусами та гарнірами. А раклет – коли різні інгредієнти окремо плавляться та їх посипають сиром у невеликих сковорідках.
  • Суп із сочевиці та квашеної капусти: кажуть, що сочевиця схожа на золоті монети та, як і квашена капуста, гарантує багатий Новий рік.
  • Новорічний короп: як уже писали вище, за новорічною традицією, слід зберегти луску цього коропа та покласти її у гаманець, щоб забезпечити безтурботний фінансовий рік.
  • Сосиски з капустою: їх теж вважають символом фінансового добробуту.
  • Берлінські або новорічні пончики: щоправда, може попастися начинка з гірчиці, але вона теж приносить удачу.

Щоправда, згідно з новорічною традицією, не можна їсти птицю – інакше удача може полетіти геть.

Окрім шампанського, жодна новорічна вечірка у Німеччині не обходиться без пуншу. Він німецькою називається Bowle, і незвичне написання цього слова пояснюється його походженням. Пунш, який, зазвичай, подають у великій мисці, походить від англійського слова bowl, тобто "чаша". Серед безлічі рецептів цього фруктового напою, звичайно ж, є і смачні безалкогольні варіанти.

Також німці на Новий рік віддають перевагу глінтвейну та безалкогольним ігристим винам.

Як святкують Новий рік у Польщі?

Як святкують Новий рік у Польщі?

  • Традиція пишного святкування Нового року та зустрічі Нового року в Польщі є відносно недовгою. До другої половини 19 століття в Польщі зазвичай не влаштовували пишних новорічних балів, танців чи навіть новорічних тостів.

  • Зараз поляки відзначають Новий Рік з великим ентузіазмом, поєднуючи сучасні розваги з давніми традиціями.

  • В різних куточках Польщі існують власні традиції святкування настання Нового року. Проте є і спільні риси.

  • Переддень Нового року у Польщі також називається Сильвестром.

