Від запалювання вогнищ до ведмежих танців. Про 10 унікальних і небачених новорічних ритуалів зі всього світу

Які незвичайні традиції святкування Нового року існують у світі?

Гоґманай, Шотландія

Гоґманай перекладається з гельської як "останній день року". І це, мабуть, найяскравіше святкування Нового року в прямому та переносному сенсі. Починають його зустрічатися 31 грудня, і потім ще протягом 2 днів. У цей час вулиці міст заливаються світлом, коли факелоносці під чарівні мелодії волинників і барабанщиків створюють справжнє видовище. Також на сцену виходять артисти театру вогню, розмахуючи вогняними кулями над головою, перш ніж кинути їх у море. Вважають, що такий ритуал вижене злих духів.

Ніхто точно не знає, коли вперше з'явився Гоґманай, але вважають, що свято стало особливо популярним, коли вікінги вторглися до Шотландії та запалювали багаття. Так вони відлякували злих духів і відзначали зимове сонцестояння.

Свято також здобуло популярність після того, як релігійні лідери заборонили Різдво по всій Шотландії через релігійні розбіжності. Оскільки Різдво було заборонено майже 400 років, багато хто просто зробив Гоґманай важливішим святом.

Як відзначають Гоґманай в Едінбурзі: дивіться відео

108 дзвонів, Японія

У Японії останній день року, чи омісока, починається з тихої, але глибокої традиції. Коли годинник повільно наближається до півночі, по всій країні лунає дзвін храмових дзвонів, знаменуючи перехід від одного року до іншого. Цей зворушливий буддійський ритуал називається дзьоя-но-кане. Під час нього кожен храмовий дзвін дзвонить 108 разів, символізуючи очищення від мирських пристрастей. Ви почуєте 107 ударів, перш ніж годинник проб'є дванадцять. А останній 108 удар відбудеться в момент, коли настане Новий рік. Останній дзвін несе щире побажання, щоб ті, хто його почує, звільнилися від лещат пристрастей наступного року.

Як зустрічають Новий рік у Японії: дивіться відео

Ведмежі танці, Румунія

У Румунії кінець грудня перетворюється на сюрреалістичне видовище, де жителі сіл поринають у багатовікову традицію – Фестиваль ведмежих танців. Одягнені у справжні ведмежі шкури, місцеві жителі виходять на вулиці, беручи участь у яскравому святі танців, єднання та веселощів. Деякі костюми важать до 50 кілограмів. Цей загадковий звичай сягає корінням у циганські традиції та має таємничу спадщину. Деякі стверджують, що йому 2 тисячі років, інші ж припускають, що він з'явився нещодавно, – в 1930-х роках. Ця захопливе культурне дійство об'єднує в собі історію, фольклор і живий дух румунських новорічних веселощів.

Ведмежі танці у Румунії: дивіться відео

12 круглих фруктів, Філіппіни

Напередодні Нового року на Філіппінах обов'язково подають 12 круглих фруктів. Кожен з них символізує один місяць у році та вони мають принести вдачу та процвітання. Фрукти зазвичай займають центральне місце на столі під час опівнічного прийому їжі.

Чому саме кругла форма? Філіппінці вважають, що вона пов'язана з грошовими потоками та саме така форма повинна принести вдачу.



12 круглих фруктів на новорічному столі у філіппінців / Колаж CDN Digital

Масове весілля, Індонезія

У столиці Індонезії Джакарті переддень Нового року набуває зворушливої ​​атмосфери завдяки щорічному масовому весіллю. Ця унікальна традиція дозволяє парам, особливо з менш привілейованих верств суспільства, офіційно оформити свої відносини відповідно до законодавства штату. Це прекрасне поєднання свята та практичності, що символізує для пар новий старт у їхній спільній подорожі.

400 пар одружилися напередодні Нового року в Джакарті: дивіться відео

Червона спідня білизна, Італія

В Італії у переддень Нового року існує традиція вдягати червону спідню білизну. Вона має дуже давнє походження та зародилася ще в 31 році до нашої ери, за часів імператора Октавіана Августа, коли на честь римського Нового року чоловіки та жінки одягали червоне, як символ благополуччя. Пізніше ця традиція стала тісно пов'язаною з білизною. Наприклад, у Середньовіччі пахову область прикривали червоною тканиною, щоб відігнати невдачу, повідомляє Italia.it.

Сьогодні цю традицію кожен трактує по-своєму. Деякі італійці одягають червону спідню білизну навиворіт, а після опівночі вже правильно. Вважають, що так посилиться накопичення позитивного впливу. Інші ж, навпаки, спідню білизну, в якій зустрічали Новий рік, викидають. Сенс зрозумілий: геть старе та нехай заходить нове у буквальному сенсі.

Виливання брудної води, Куба

Кубинці вірять, що виливання відра брудної води з дому опівночі символізує змивання невдач, нещасть і негативної енергії, які накопичилася за минулий рік. Так можна розпочати рік з чистого аркуша, наповнивши його позитивною енергією та надією на краще, повідомляє The National.

У межах підготовки до цього ритуалу вдома ретельно прибирають: кожен кут миють шваброю і підмітають до блиску. Використану під час прибирання воду збирають і потім виливають на вулицю.

Calennig, Вельс

Хоча ця традиція не особливо популярна сьогодні, був час, коли цей валлійський обряд дарування подарунків був так само улюбленим, як і Різдво. Від світанку до полудня в перший день нового року діти ходили від будинку до будинку. Вони співали пісень чи розповідали віршики на порозі, і за це отримували в нагороду мідні монети чи солодощі. Слово calennig означає яблуко або апельсин, нанизаний на шпажку з гвоздикою та сухофруктами. Діти носили їх із собою як символ удачі, а потім виставляли у своїх будинках.

Стукання по каструлях і сковорідках, Ірландія

Коли годинник пробиває опівніч – в Ірландії виходять на вулиці, щоб зустріти Новий рік, стукаючи по каструлях і сковорідках. Вважають, що так можна відігнати злих духів і негатив, прокладаючи шлях до щасливого та позитивного року.

Святкування Нового року зі стуканням по каструлях в Ірландії: дивіться відео

Стрибки по хвилях, Бразилія

Якщо ви вирушите на берег одного з численних прекрасних пляжів Бразилії напередодні Нового року, коли наближається північ, – ви, ймовірно, побачите безліч людей, що блукають мілководдям, готуючись зустріти Новий рік. Вони намагатимуться перестрибнути через сім хвиль – по одній на кожен день тижня. Таким чином бразильці віддають почесті Ємаї – богині моря, в надії заслужити її прихильність наступного року. Також заведено приносити дарунки, такі як прикраси та квіти, та залишати їх на березі.

Новий рік на Копакабані у Ріо-де-Жанейро: дивіться відео

