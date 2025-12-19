24 Канал розповість про особливості святкування Нового року в Польщі, їхні традиції та святкові страви.

Як святкують Новий рік в Польщі?

Історія

Традиція пишного святкування Нового року та зустрічі Нового року в Польщі є відносно недовгою.

До другої половини 19 століття в Польщі зазвичай не влаштовували пишних новорічних балів, танців чи навіть новорічних тостів – звичаїв, таких популярних сьогодні. Новий рік зустрічали переважно у великих містах та заможних будинках.

Зараз поляки відзначають Новий Рік з великим ентузіазмом, поєднуючи сучасні розваги з давніми традиціями.

Ніч з 31 грудня на 1 січня називається Сильвестром (Sylwester) – на честь святого Сильвестра.

Така назва прижилася вже давно. Адже саме у цей день в Польщі вшановують святого Сильвестра, який був Папою Римським у IV столітті нашої ери.

В різних куточках Польщі існують власні традиції святкування настання Нового року. Проте є і спільні риси.

Кулінарні традиції

Їжа відіграє важливу роль у традиціях новорічної ночі. У Польщі такі закуски, як оселедець, канапе та овочевий салат, панують на домашніх вечірках. У багатьох домівках також є запечений бігос або вишукані страви, щоб підкреслити святковий характер вечора.

Найголовніша страва на святковому столі, як правило, це запечений короп або птиця. Основне меню залежить від уподобань сім'ї. На скатертині можуть з’явитися будь-які страви або закуски – борщ з грибами, крокети, овочевий салат, м’ясні і сирні нарізки та шоколадний торт.

Традиційним смаколиком у новорічну ніч для поляків є фафернуха – дуже смачне медово-горіхове печиво.

Забобони на Новий рік

Одне з найстійкіших повір'їв полягає в тому, що те, що відбувається в Новий рік, задає тон усьому року. Поляки намагаються уникати суперечок, стресу чи поспіху у виконанні завдань, оскільки вважається, що це може принести нещастя.

Також вони стараються не займатися прибиранням будинку в Новий рік, оскільки підмітання або витирання пилу може символічно "відмити" удачу на наступні місяці. Для фінансового успіху багато поляків носять у гаманцях різдвяну луску коропа, традиція, що ґрунтується на вірі, що ця проста дія приваблює багатство та достаток.

До того ж, погашення боргів до 1 січня є важливим для початку року з "чистого аркуша", гарантуючи відсутність затяжних фінансових тягарів.

Більш традиційним забобоном є те, хто буде першим гостем року. Згідно з польським повір'ям, якщо першим гостем, який входить до дому, є чоловік, він приносить удачу та процвітання в дім.

Хоча ця традиція сьогодні дотримується рідше, вона залишається чарівною частиною польського фольклору, що відображає глибокий зв'язок культури з символізмом та удачею.

Як святкують?

Прихід Нового року у Варшаві сповіщають гарматним салютом, а в Кракові – дзвоном найвідомішого дзвона Польщі – дзвона Сигізмунда на Вавелі.

З вечора 31 грудня починається сезон гулянь, тож веселих забав з танцями, частуванням достатньо. О півночі небо освітлюють феєрверки або лазерні шоу (останніми роками багато міст відмовляються від петард на користь екологічних альтернатив). Багато людей залишають свої домівки, збираючись на вулицях і площах, щоб спостерігати за видовищем, і вітати Новий рік просто неба.

Для тих, хто хоче поринути у дитинство, така розвага як куліг подарує найкращі емоції. Куліг – це масове та веселе катання на санях. Проте організовують її, як правило, у невеличких містечках, селах або заміських базах відпочинку. При цьому вважається, що чим більше людей братиме участь в цій забаві – тим краще. Інколи гурт саней вирушає по дворах, де їх пригощають смаколиками.

