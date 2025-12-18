Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Cмаколики не для дітей: історія легендарних "Столичних", які стали кондитерською класикою

Які 12 страв готують на Святвечір?

На Святвечір в Україні готують 12 пісних страв. Список може варіюватися залежно від регіону та родинних звичаїв, але на Галичині часто включають такі страви і кожна має символічне значення:

Кутя

Головна страва Святої Вечері. Варена пшениця з медом, маком, подрібненими горіхами та іноді родзинками. Зерно для наших пращурів було символом вічного життя, багатства, достатку. Мед означав Боже слово, чистоту, християнську віру. Також до куті обов’язково додавали мак. Він символізував невинно пролиту кров, мучеництво.

Узвар

Напій із сушених фруктів (яблук, груш, слив). Він символізує нове життя, народження, яке було дароване людині Богом.

Часник

Цілі голівки або зубчики часнику кладуть на стіл. Символізує здоров'я та очищення від гріхів і злих сил.

Пісний борщ

Борщ з овочів (буряків, капусти, без м'яса), часто з грибами. Він вважався символом крові невинних дітей, яких Ірод убив у Вифлеємі.



Борщ – одна із страв, яку ставлять на стіл на Святвечір / Фото Unsplash (світлина ілюстративна)

Вареники

З пісними начинками: картоплею, капустою чи грибами. Символізують місяць, родючість, достаток і благополуччя в домі.

Хліб, Калач

Символізує смерть і воскресіння (зерно "помирає" в землі, а потім проростає).

Голубці

Пісні голубці з рисом, гречкою тощо. Символізують Святого Духа, що несе до людей Божу любов.

Боби або квасоля

Варена квасоля чи боби, часто з засмажкою. Символізують відродження ("Божу весну") та єдність роду.

Мариновані гриби

Гриби, заготовлені з осені, заправлені цибулею та олією (традиційно на Галичині). Символізують дари природи та щедрість землі.

Оселедець

Маринований або заправлений олією з цибулею (одна з рибних страв на Галичині). Риба – символ християнства. Знак риби був першою монограмою Ісуса Христа, тому що грецька абревіатура імені Спасителя (ІХТІОС) перекладається як "риба".

Смажена риба

Смажена риба – друга рибна страва, яку ставлять на стіл.



Смажену рибу також ставлять на стіл / Фото Unsplash (Keesha's Kitchen, світлина ілюстративна)

Пампушки (пампухи)

Солодкі пампушки з маком, варенням чи просто з цукровою пудрою. Символізують радість, свято, достаток і щастя від Бога.