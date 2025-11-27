У 2026-му відзначатимемо рік Червоного Вогняного Коня. Щоб його "задобрити" – слід звернути увагу на деякі речі під час підготовки святкового меню 2026. Які незвичайні страви можна приготувати на Новий рік 2026 – розповість 24 Канал.

Рік Червоного Вогняного Коня: які є особливості меню?

Основні кольори столу – червоний, помаранчевий і золотий. Оскільки кінь символізує енергію та динаміку, тому в меню бажано додавати яскраві спеції та екзотичні фрукти, пише ТСН.

М'ясні страви на святковому столі можуть включати яловичину, свинину та птицю. Натомість м'ясо коня – суворе табу, бо вважається неповагою до господаря року та може призвести до фінансових втрат і невдач.

Які ж незвичайні стави можна приготувати на Новий рік 2026, враховуючи господаря року?

Качка з апельсиново-горіховою начинкою

Традиційно на Новий рік в Україні готують птицю. То ж чому не спробувати щось нестандартне. Як пише авторка рецепту Дана Сміт, пікантна начинка з приємною горіховою хрусткою шкуринкою доповнює соковиті скибочки качки, а нотки апельсина в підливці роблять цю страву особливою. У цьому рецепті качка запікається з різноманітними сезонними зимовими інгредієнтами, такими як апельсини, мускатний горіх, чебрець, фундук і яблука.



Качка з апельсиново-горіховою начинкою / Фото Taste of Home

Апельсиново-гранатовий лосось

Завдяки цій яскравій страві задобримо нашого коня подвійним ударом, оскільки тут поєднуються і червоний, і помаранчевий кольори. За словами автора рецепту Томаса Феглона, ця страва настільки ж смачна, наскільки і яскрава. Крім того, вона доволі легка для шлунку та символізує затишок і зиму.



Апельсиново-гранатовий лосось / Фото Taste of Home

Особуко з яловичини

Справжня вишукана домашня їжа. Родзинка цієї страви – густий, пікантний соус, доповнений гремолатою – приправою з подрібнених трав, приготованою з лимонної цедри, часнику та петрушки.

Буряк, приготований у фритюрі, з апельсиновою гремолатою та козячим сиром

Таке на святковому столі в Україні побачити нереально. А варто було б додати до наших меню. Як підкреслює авторка рецепту Кортні Арчібек, якщо ви зазвичай не любите буряк, то кришений козячий сир і освіжаюча апельсинова гремолата змінять вашу думку. До того ж, два види буряків різних кольорів і начинки додадуть яскравих фарб новорічному столу.

Буряк, приготований у фритюрі, з апельсиновою гремолатою та козячим сиром / Фото Taste of Home

Сирний гратен з броколі

Як підкреслює авторка рецепту Джулі Ендрюс, навіть найприскіпливіші оцінять цю ситну страву з броколі. Покрита сумішшю гострого сиру чеддер і пармезану, ця страва також набуває додаткового смаку завдяки цибулі, меленій гірчиці та каєнському перцю. У підсумку маємо розкішну запіканку із сирним соусом і хрумкою панірувальною крихтою.



Сирний гратен з броколі / Фото Taste of Home

Яловича вирізка з гранатовим чатні

Зверху вирізку покривають глазур'ю з гірчиці, коричневого цукру, чебрецю та розмарину, потім запікають і подають із домашнім чатні з гранатів, яблук, бренді, цибулі-шалот та імбиру. Таким чином чатні отримує солодко-кислий смак.

Яловича вирізка з гранатовим чатні / Фото Taste of Home

Морква у кленово-імбірній глазурі

Авторка рецепту Жанетт Сабо підкреслює, що морква не тільки має чудовий вигляд на столі, а і неймовірно смачна. Кленовий сироп стане чудовою заміною меду (на Заході зазвичай готують моркву в медовій глазурі, – 24 Канал), а імбирний корінь надасть страві гостроти та пікантності.

Морква у кленово-імбірній глазурі / Фото Taste of Home

Пряний перлинний кускус із кедровими горішками

Прекрасний гарнір для новорічного столу, тим більше, що готується він за кілька хвилин. Як підкреслює авторка рецепту Сінді Беберман, він неймовірно смачний завдяки чотирьом різним спеціям: свіжій м'яті та кінзі, сушеній смородині, кедровим горіхам і легкій нотці лимона. Чудово підійде як гарнір до баранини.

Пряний перлинний кускус із кедровими горішками / Фото Taste of Home

Кростіні з козячим сиром, журавлиною та інжиром

За словами авторки рецепту Барбари Естабрук, поєднання смаків у кростіні створює абсолютно чудову закуску. Зокрема, рікантний козячий сир чудово доповнює кисло-солодку журавлинно-інжирну начинку.

Кростіні з козячим сиром, журавлиною та інжиром / Фото Taste of Home

А як щодо нетрадиційних новорічних напоїв?

Неслухняний, але приємний коктейль

Авторка рецепту Сьюзен Бронсон зазначає, що цей солодкий, терпкий і злегка пряний коктейль ідеально підходить для будь-якої святкової вечірки. Бурбон і пряний імбирний сироп трохи примхливий, а апельсиновий і журавлинний соки роблять коктейль приємними.

Неслухняний, але приємний коктейль / Фото Taste of Home

Мексиканський чампуррадо

Цей напій займає особливе місце у мексиканській культурі. Насичений аромат шоколаду та заспокійлива, тепла текстура маса-харіни огортають тебе з новою силою після кожного ковтка. У Мексиці його п'ють упродовж усіх зимових свят – з 12 грудня по 6 січня. Прекрасним доповненням до чампуррадо стануть тамалес чи чурос.

Довідка: Тамалес – святкова страва у Мексиці. Це кукурудзяне тісто з начинкою з м'яса, сиру та інших смачних інгредієнтів, загорнуте в банановий лист або лушпиння кукурудзи. Чурос – смажена у фритюрі випічка продовгуватої форми із солодкого заварного тіста.

Мексиканський чампуррадо / Фото Taste of Home

Австрійський пунш з червоного вина з корицею та спеціями

Традиційний для австрійців напій узимку. Він створений спеціально для цієї пори року, оскільки серед його інгредієнтів чай, апельсиновий сік, спеції, трохи цукру та ром. Цей пунш миттєво наповнить будинок затишною святковою атмосферою.



Австрійський пунш з червоного вина з корицею та спеціями / Фото Li'l Vienna

