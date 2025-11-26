У всьому світі існує купа способів насолодитися першим прийомом їжі – від ніжного кукурудзяного хліба у Бразилії та пікантного туніського супу з нуту до солодких тостів з кокосовим джемом у Сінгапурі. Про те, як снідають у різних країнах світу, – розповідає 24 Канал з посиланням на CNN і WebstaurantStore.

Що їдять на сніданок у різних країнах світу?

Англія

Коли говоримо про сніданки у різних країнах світу – багатьом на думку спадає Англія. Традиційний повний англійський сніданок – це надкалорійний прийом їжі. До нього входять, зокрема, яйця, бекон, сосиски, кров'яна ковбаса, помідори, гриби, тости та печені боби. Саме таке наповнення сніданку найчастіше асоціюється з Англією. Проте це занадто ситно, щоб їсти таке щодня.

Зазвичай британці снідають скромніше. У звичайний будній день ви, найімовірніше, побачите квасолю на тості або тост із джемом. Але у вихідні та з особливої нагоди на столі буде повноцінний вищевказаний англійський сніданок, його англійці ще називають "смаженим".



Традиційний англійський сніданок / Фото iamafoodblog

Швейцарія

По буднях швейцарці часто їдять швидкі, але ситні сніданки. До прикладу, традиційні берешермюслі – мюслі з вівсянки з фруктами та горіхами, які зазвичай подаються з густим йогуртом. Але на вихідних настає час швейцарського бранчу. Поряд з ресті (картопляними оладками), сирами та м'ясною нарізкою, центральне місце на столі займає цопф. Цей плетений яєчний хліб, схожий на халу або бріош, який подається з медом, олією та джемом.

Сніданок у Швейцарії: класичний проти недільного / Фото взято із сайту falstaff

Ефіопія

Якщо вранці у вас курс (що амхарською, офіційною мовою Ефіопії, означає "сніданок"), скоріш за все, ви будете їсти кашу. Хоча існує безліч різновидів і назв гарячих зернових каш, які подають по всій країні.

Однією з найпопулярніших є пікантне генфо. Її готують, змішуючи ячмінне борошно з окропом до утворення густого, липкого тіста. Потім це тісто формують у гірку із заглибленням у центрі. Поглиблення наповнюють топленим маслом, змішаним з бербере – складною сумішшю спецій, а по краях часто викладають ложкою трохи йогурту.

Кенія

У Кенії типовий сніданок може складатися з вареного батату, трикутних смажених пончиків або гарячої каші під назвою уджі. Готують її з борошна із сушених зерен, таких як просо, сорго чи кукурудза. Після замочування зерен водою кашу залишають бродити на 2 – 3 дні для підвищення її поживної цінності. В результаті виходить рідка кремоподібна каша, багата на клітковину.

Дехто їсть уджі з молоком і медом, також її приправляють спеціями чи арахісовим маслом. Щоб насолодитися справжнім кенійським сніданком – обов'язково слід запити кашу чашкою гарячого чаю.

Типовий кенійський сніданок / Фото Stefania Boglioli

Японія

У Японії сніданки здебільшого солоні та пікантні. Щоправда, більшість з того, що споживають тут вранці, можна з'їсти в інший період протягом дня.

Японський ранковий прийом їжі складається з набору невеликих тарілок, на кожній з яких є кілька шматочків традиційної страви. Це, зокрема, риба (лосось чи скумбрія), суп місо, мариновані овочі та рис. Також є тамагоякі – солодкий або пряний омлет, загорнутий у рулет з тонких яєчних шарів. Як правило, його готують на прямокутній пательні, і це надає йому характерної форми.



Традиційний японський сніданок / Фото Just One Cookbook

Ісландія

Ісландці починають свій ранок з порції гафраграутуру (густа вівсянка), посипаного горіхами, родзинками та цукром. Також до каші або фруктів можна додати скір. Це кисломолочний продукт густої кремоподібної консистенції, що має злегка кислуватий смак. Він схожий на йогурт, але насправді вважається різновидом сиру.



Тарілка зі скіром і фруктами на сніданок в Ісландії / Фото Ishay Govender

Сінгапур

На сніданок сінгапурці традиційно їдять підсмажений сендвіч намазаний ароматною каєю. Це солодкий джем з кокосового молока, яєць та іноді листя пандану, який надає йому яскравого зеленого кольору та смаку. Такий тост відмінно поєднується з кавою чи чаєм.



Сінгапурський тост з каєю / Фото Tara’s Multicultural Table

Марокко

Невіддільна частина марокканського сніданку – м'ятний чай і манний хліб. Зокрема, з манної крупи роблять багрір. Це тонкі дріжджові коржики з крихітними дірочками, через які їх називають "млинцями з тисячею дірочок". Слід їх поливати олією та медом.



Марокканський багрір / Фото Petit Apron

Ще один традиційний для Марокко манний млинець – харча. Вони вже товстіші та схожі на булочки або бісквіти, обсмажені на сковороді. Мають хрустку шкуринку, їх можна розрізати та намастити медом, джемом або маслом і подавати із сиром.



Марокканська харча / Фото MarocMama

Австралія

На сніданок австралійці віддають перевагу здебільшого свіжим і цільнозерновим продуктам. Тому ранкова їжа може варіюватися від класичного тосту з авокадо на хлібі з насінням до миски полби з яйцем-пашот і маринованими овочами або рисовим пудингом з йогуртом. Запивають усе це кавою флет-вайт.

Варто згадати ще одну традиційну для Австралії страву, яка є невіддільною частиною сімейного меню та навіть символом національної гордості. Мовиться про веджимайт, який намазують на тост. Це пікантна темно-коричнева паста, яку готують із залишків пивних дріжджів. Вона є добрим джерелом вітамінів групи B та підходить для рослинної дієти.

Аргентина

Аргентинський сніданок можна описати одним словом фактурас. Цей загальний термін для випічки охоплює цілий світ солодких і пишних виробів різних форм, розмірів і смаків. Серед найбільш популярних страв – медіалунес (бріош ​​у формі круасану), бомбас і болас де фрайль (смажені пончики), а також чуррос, які часто покривають шоколадом. Більшість з цієї випічки наповнюють дульсе де лече або крема пастельєра (ванільним заварним кремом). Подають усе це до кави або мате з великою кількістю кофеїну.



Аргентинська випічка фактураc / Фото La Ciudad Daily

Туніс

На сніданок у Тунісі подають лаблебі. Це пряний нутовий суп, приправлений пастою харісса. Іноді його роблять густішим з допомогою шматочків черствого хрусткого хліба, іноді пожвавлюють вичавленим лимоном, іноді роблять кремоподібним за допомогою йогурту або посипають оливками.

А оскільки до нього часто додають яйце-пашот – такий сніданок забезпечить вам відчуття ситості на весь день.

Болгарія

У цій країні на сніданок їдять попару. Це популярна тут страва, зроблена зі старим або свіжонарізаним хлібом і просочена молоком, чаєм або гарячою водою. Іноді додаються бринза, масло, маслини.

Греція

Типовий сніданок у Греції може складатися з різноманітного хліба, випічки, фруктів і йогурту. Улюблений вид хліба, який часто їдять на сніданок, – це кулурі, або грецький бублик – великий тонкий хлібний рулет, покритий кунжутом або іншими начинками.

Кулурі досі їдять на ходу як швидкий сніданок у великих містах. У багатьох частинах Греції сніданок вважається неквапливим прийомом їжі, але в Афінах часто можна побачити пасажирів з кулурі в одній руці та улюбленою кавою в іншій.



Грецькі кулурі / Фото Insights Greece

Єгипет

На сніданок тут вам подадуть пікантну запашну страву з тушкованих бобів фава під назвою фул медамес. Її вважають національною стравою Єгипту.

Фул медамес є ситним поєднанням пюре з бобів фава, часнику, кмину, лимонного соку й оливкової олії. Іноді його подають з вареними яйцями, нарізаними помідорами або навіть солоними огірками.

Боби фава, або кінські боби, є чудовим джерелом енергії та білка, що робить їх поживним сніданком. Вони дуже великі та мають м'ясисту текстуру, яка під час варіння стає кремоподібною.

Традиційно фул медамес готують у великих ємностях і варять усю ніч, щоб насолодитися стравою наступного дня.

Південна Корея

Як такого, сніданку в цій країні фактично немає. Південнокорейці їдять вранці те саме, що й і на обід або вечерю. Зазвичай це набір гарнірів, який називають панчхан. Типовий ранковий прийом їжі в Південній Кореї складається з миски відвареного рису, супу або рагу та кількох панчханів як гарніру. Існує безліч видів панчханів, але кілька найпопулярніших – кімчі, гострі огірки, соєві паростки, смажений шпинат, скляна локшина, млинці із зеленою цибулею або смажені анчоуси.



Корейський панчхан / Фото Asian Inspirations

