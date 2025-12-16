Проте "Стріли" могло і не бути, якби не одна знаменна подія. Про цей та інші факти щодо легендарних цукерок розповість 24 Канал з посиланням на кондитерську фабрику "Стимул" і Telegraf.

Як "Стріла" з'явилася на світ?

Поява "Стріли" – досить рідкісний випадок у кондитерській індустрії. Адже спершу створили упаковку, а потім уже технологи придумали, як туди можна упакувати цукерки.

Історія цих ласощів почалася на Одеській кондитерській фабриці імені Рози Люксембург (колишня Фабрика Крахмальнікова). У ті роки там працював слюсар Григорій Махлес. І він придумав агрегат, який умів "завертати" ідеальні конуси з кружечків алюмінієвої фольги.

Конуси були, а розуміння, "що з ними робити", – ні. Тож технологи почали думати, яку ж цукерку можна упакувати в ці конуси. І зрештою придумали принципово нову цукерку. Для її виробництва була спроєктована спеціальна виробнича лінія, яка так і називалася – "Стріла".

Після цього метод виробництва цукерки почали використовувати багато кондитерських фабрик колишнього СРСР. Паралельно з'явилися регіональні варіації – "Стріла Дніпровська", "Стріла Подільська" та інші на тему легендарного десерту.

Як створюють "Стрілу"?

Конуси з фольги закріплюють в отвори металевої планки.

Спочатку туди наливають і одразу ж виливають шоколад. Таким чином на стінках всередині конуса залишався тонкий шар шоколадної глазурі.

Після цього в конус наливають ніжну кремову начинку з додаванням вершкового масла та коньяку (виноградний бренді).

У підсумку виходить неймовірно смачна та ароматна святкова цукерка.

Саме ця комбінація – елегантна форма, шоколад і легка алкогольна нотка в начинці – виділяла "Стрілу" серед масових карамелей і простих шоколадних цукерок радянської епохи.

У чому ще особливість "Стріли"?

У радянський період "Стріла" була доволі дорогою цукеркою, тож її рідко купували щодня. Частіше ці маленькі "ракети" з'являлися на столі під час свят, у подарункових наборах або коли йшли в гості.

Тому у спогадах багатьох дорослих українців "Стріла" асоціюється не просто зі смаком, а з особливими моментами – новорічними заходами, днями народження та сімейними застіллями. Саме в такі дні можна було поласувати "Стрілою", яку тобі дарували гості або яку батьки діставали із серванта.

Чи можна купити "Стрілу" сьогодні?

Серед величезного вибору як іноземних, так і українських смаколиків "Стріла" нібито загубилася в магазинах. Проте її знайти сьогодні все ж можна. Багато кондитерських фабрик і досі виробляють ці особливі цукерки та продають їх онлайн і офлайн.

Українські кондитерські фабрики здебільшого продовжують використовувати бренд "Стріла", і саме під такою назвою можна купити ці цукерки. Щоправда, ще в 90-х львівська фірма "Світоч" перейменувала конусоподібні солодощі на "Стожари", аби не асоціюватися з радянською епохою. І у них залишилася та сама легендарна "Стріла", але вже з іншою назвою.

Довідка: Стожари – це зоряне скупчення в сузір'ї Тельця. Є одним із найпомітніших і найближчих до Землі розсіяних скупчень.

