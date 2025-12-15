Про це пише 24 Канал з посиланням на webjet.

Дивіться також Могли навіть стратити: випадки, коли уряди забороняли кольори через абсурдні причини

Що найдивніше вилучали на митниці?

Живі вугри

Міжнародний аеропорт Маямі, США

Загалом перевезення живих тварин без їх декларування є категорично забороненим. Один з пасажирів проігнорував це правило та спробував сховати 22 хребетних у поліетиленовому пакеті всередині зареєстрованого багажу. Його нібито також спіймали на спробі провезти понад 150 тропічних риб.

Банка з людськими очними яблуками

Аеропорт Лондон Станстед, Велика Британія

У 2007 році був випадком з пасажиром, який перевозив банку, наповнену очима. Загалом було виявлено 10 людських очних яблук. Зрештою, їх конфіскували.

Коров'ячий мозок

Міжнародний аеропорт Каїра, Єгипет

У 2012 році 3 чоловіків спіймали під час спроби контрабандою провезти майже 200 кілограмів коров'ячих мізків до Каїра в надії продати їх майже в 6 разів дорожче, ніж у сусідньому Судані.



На митницях часто вилучають дивні речі /Фото Unsplash (Siddhesh Mangela)

Варена свиняча голова

Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта, США

Це було однією з найпомітніших знахідок митних служб Атланти. Цілу свинячу голову знайшов собака, частково завдяки її різкому запаху. Як і в багатьох інших країнах, у США діють суворі закони щодо ввезення м'ясних продуктів до країни. Голову свині конфіскували.

Тигреня

У 2010 році в Таїланді у валізі, повній м'яких іграшок, було знайдено тигреня під дією снодійних засобів. Жінка намагалася провезти його контрабандою. Його врятували та відправили до заповідника.

Додамо, що у різних країнах світу діють різні заборони на певні речі. Подекуди заборонено наступати на валюту, кидати один в одного сніжки, носити жовтий одяг тощо. В матеріалі 24 Каналу ми розповіли, чому в цих країнах діють такі заборони.