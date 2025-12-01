24 Канал розповість про найдивніші закони з усіх куточків світу з посиланням на sevenseasworldwide.

Які є дивні закони у країнах?

У Сінгапурі, відповідно до законодавства 1992 року, є заборона на жувальну гумку. Заборону було запроваджено в рамках зусиль щодо підтримки громадської чистоти після поширених скарг на тротуари, засмічені цією липкою річчю. Відтак, продаж та імпорт жувальної гумки заборонені. Однак є виняток щодо терапевтичних, стоматологічних та нікотинових жуйок, які можна придбати лише в аптеках та за рецептом.

Заборона замінювати лампочки без ліцензії. Колись у штаті Вікторії, що в Австралії, до електробезпеки ставилися так серйозно, що навіть такі побутові завдання, як заміна лампочки, мали виконувати кваліфіковані електрики. Це обґрунтовували тим, що всі електромонтажні роботи, незважаючи на простоту деяких з них, несуть потенційну небезпеку, яка може призвести до серйозних ризиків, якщо їх не виконувати правильно. З часом, оскільки правила розвивалися, вимога щодо ліцензії на заміну лампочки була послаблена.

В мережі часто можна зустріти інформацію, що у Швейцарії змивати воду в туалеті після 22:00 заборонено. Однак насправді це не заборонено законом, проте місцеві правила щодо шуму часто вимагають дотримання тихих годин приблизно в цей час, щоб мінімізувати незручності в муніципалітетах або багатоквартирних будинках, де звук доволі легко поширюється.



У Швейцарії слід дотримуватися правил щодо шуму / Фото Unsplash (Carlos Masias, ілюстративне)

В Італії, а саме в прибережному містечку Іраклія, поряд з Венецією, забороняється будувати замки з піску, так як, на думку місцевої влади, вони нібито заважають відпочиваючим по берегу.

Ще в одному місті вводили заборону на поцілунки в авто. Цей закон діє у невеликому містечку Ебола в провінції Салерно. Його розробили для того, щоб пари не ставали легкою мішенню для злодіїв. Штраф за порушення – від 50 до 500 євро.

Водночас у Таїланді заборонено наступати на валюту. На тайських банкнотах присутнє зображення короля, і наступити на них (навіть випадково) вважається вкрай неповажним і може призвести до серйозних наслідків.

У Греції заборонено носити високі підбори на місцях стародавньої Греції. Так, носіння високих підборів у стародавніх місцях, таких як Акрополь, заборонено, щоб запобігти пошкодженню історичних пам'яток. Тож краще візьміть із собою сандалі, якщо плануєте відвідати історичні місця в цій країні.

Заборонено носити високі підбори на місцях стародавньої Греції / Фото Unsplash Mona Siswanto

Якщо ж ви перебуваєте в Бельгії взимку – не забувайте, що там ввели заборону кидати один в одного сніжки. Там аргументують це тим, що це так само небезпечно, як і кидати каміння. Тож, якщо ви цінуєте свої 100 євро, знайдіть собі інше заняття.

У Малайзії існує заборона на носіння жовтого одягу. Хоч нам це може здаватися дивним, однак там є своє пояснення щодо цього. Цей закон, прийнятий у 2011 році, з'явився через місцеву групу опозиційних активістів, які обрали жовтий колір свого руху. І це призвело до того, що сьогодні по всій країні навіть не можна знайти браслетів та шнурків цього кольору.

