LEGO називають Apple серед іграшок, і справді, продукція цих двох гігантів має схожу ідею. Чому конструктори данської компанії не втрачають свою популярність з роками – розповість 24 Канал з посиланням на CNN і The Guardian.

Цікаво Літній напій став символом зими: як Coca-Cola створила культового Санта-Клауса

Як починалася історія LEGO?

Заснував компанію у данському Біллунді Оле Кірк Крістіансен. У дорослому віці він придбав майстерню, але одного разу, загравшись, його сини випадково її спалили. Оле не впав у відчай, а побудував ще більше виробництво. Проте у 1929 році почалася глобальна економічна криза, через що до 1931 року Оле втратив усі замовлення. У 1932 році померла його кохана дружина й чоловік залишився сам на сам з банкрутством і відповідальністю за чотирьох малолітніх дітей. Тоді він пішов ва-банк і почав робити дерев’яні іграшки, пише M Journal.

Рішення виявилось вдалим. Іграшки від Оле не коштували дорого, а їхня якість була вищою ніж у конкурентів. Саме якість була головною вимогою чоловіка до своєї продукції.

Через високу якість іграшок їх почали купувати торговці з інших міст, щоб перепродавати з націнкою. Тоді з'явилася потреба у впізнаваному імені. Так, у 1934 році з'явилася назва, відома зараз на увесь світ – LEGO. Вона складається з двох данських слів leg і godt, що разом означають "захоплива гра" або "добре грай". Крім того, її можна прочитати й латинською – перекладається з цієї мови як "я вчусь" або "я складаю".

Як виробляють конструктор LEGO: дивіться відео 24 Каналу

Що робить LEGO культовою іграшкою всіх часів?

Якість

Конструктор LEGO практично нереально поламати. Ба більше, ним можна гратися десятиліттями. Дитячі кубики з 1980-х років зараз перебувають б у такому ж стані, як і ті, які купуєш сьогодні. Також кожен кубик, випущений з 1958 року, підходить до інших наборів. Тому можна ще більше фантазувати та нескінченно поповнювати колекцію.

Ціна

Як не дивно, але успішність данської компанії залежить і від вартості на її продукцію. Сьогодні конструктори LEGO є доволі дорогими, особливо для бідних і країн, що розвиваються. Але за якість треба платити. Середня ціна набору в США становить 130 доларів, найдешевшим він є у Гонконгу – 111 доларів, а найдорожчим в Еквадорі – 672 долари. В Україні ж найдорожчі набори коштують від 20 до 30 тисяч гривень. В середньому за повноцінні набори у нас доведеться викласти від 1 до 3 тисяч гривень.

Доброта бренду

Серед конструкторів LEGO не знайдеш жодного набору, безпосередньо пов'язаного з воєнною тематикою. Компанія дотримується давньої політики "не створювати набори, у яких представлені реальні військові машини, що зараз перебувають на озброєнні". Хоча у деяких наборах усе ж можна знайти дотичність до воєнної тематики – "Зоряні війни", солдати в наборах "Індіана Джонс", "Історія іграшок", LEGO Castle.

Крім того, у 2020 році LEGO випустили версію своїх пластикових кубиків зі шрифтом Брайля. Так компанія заохочує дітей з вадами зору досліджувати нові способи вчитися. А у 2018-му LEGO почали працювати зі стійкими матеріалами. Компанія заявила, що хоче виготовляти кубики не гіршої якості, ніж 60 років тому, але з екологічного матеріалу.

Також було встановлено, що ігри з конструктором LEGO допомагають дітям з аутизмом покращити соціальну взаємодію nf дозволяють дітям з церебральним паралічем демонструвати когнітивне розуміння та навички.

Ексклюзивність

З огляду на успіх компанії LEGO є багато конкурентів, які роблять схожі конструктори, але за меншою ціною. Lego знайшли вихід: вони купили ліцензійні права на використання "Зоряних воєн", "Індіани Джонса", "Вінні Пуха", "Історії іграшок" і "Гаррі Поттера". Тож, якщо хочеш складати Зірку смерті або Гоґвортс – знайти їх можна лише у LEGO.

Проєкти, засновані на бренді

У 2014 році в прокат вийшов "Lego. Фільм", а у 2017-му його спінофи – "Lego Ніндзяго. Фільм" і "Lego. Фільм: Бетмен". Також компанія відкривала тематичні парки та випускає одяг і комп'ютерні ігри.

Компанія LEGO відновлює виробництво найпопулярніших іграшок. Окрім повернення до класичних лінійок, таких як City і Space, вона випустила серію Ninjago Mindstorms – набори, що дозволяють створювати програмовані роботи LEGO. А для дорослих (дітей) компанія створила набори Lego Architecture, де можна зустріти копії Гуггенхайма, Бурдж-Халіфи та будинку Робі. Останній набір не для людей зі слабкими нервами або тих, у кого мало часу – він складається з 2 276 деталей.

Всі іграшки LEGO – non-gendered

Як наголошують у компанії, усі іграшки LEGO призначені для всіх дітей, як би вони не ідентифікувалися. Жоден хлопчик не народжується з біологічним уподобанням до синіх речей, так само як жодна дівчинка не народжується з любов’ю до рожевих речей. Гендерне визначення цих кольорів – й іграшок загалом – вплив суспільства. Ми прагнемо зламати гендерні стереотипи.

Тому LEGO пропонує подекуди однакові іграшки для дітей різної статі.

Де найбільший у світі комплекс LEGO?