Чому монети мають ребристі краї?

Практика рифлення на краї монет зародилася наприкінці XVII століття за часів правління Ісаака Ньютона на посаді доглядача Королівського монетного двору в Англії. Тоді обігові монети карбували переважно з дорогоцінних металів – золота та срібла. У той період недобросовісні особи часто вдавалися до так званої "обрізки": вони акуратно зрізали тонкі смужки металу з країв, накопичуючи стружку для подальшого переплавлення та продажу, а саму монету продовжували використовувати за повною номінальною вартістю.

Щоб протидіяти цій поширеній шахрайській практиці, монетні двори почали впроваджувати складні візерунки, написи чи рифлення на краях монет. Будь-яка спроба обрізати монету відразу порушувала ці елементи, роблячи підробку очевидною. Схема ребристих країв виявилася особливо простим і ефективним рішенням, яке значно ускладнювало непомітне видалення металу.



Практично всі монети мають ребристі краї / Фото Unsplash (Napendra Singh)

Хоча сьогодні монети для повсякденного обігу виготовляють із менш дорогоцінних сплавів, ребристі краї зберігають свою актуальність і виконують кілька важливих функцій:

Захист від підробок: Технологія створення точного рифлення вимагає спеціального обладнання, що додає суттєвих труднощів фальшивомонетникам і підвищує рівень безпеки валюти.

Розрізнення номіналів : У багатьох країнах різні монети мають унікальні типи гурту. Наприклад, у США 10-центова та 25-центова монети зроблені з ребристими краями, тоді як 5-центова і 1-центова – гладкими. Це полегшує ідентифікацію на дотик, особливо для людей із вадами зору, та зменшує помилки під час розрахунків.

Збереження традицій: Ребристі краї стали невід'ємним стандартом монетного дизайну, символізуючи історичну спадщину та зв'язок сучасної валюти з її багатовіковим минулим.

