Іній – це єдиний лід, що "народжується" без води. Про це йдеться в дописі користувача kharakternyk_show в тіктоці.
Що таке іній?
Багато хто вважає, що іній – це замерзла роса, однак це не так. Насправді ж він утворюється без рідкої води.
Водяна пара з повітря відразу переходить у твердий стан, минаючи краплі. Цей процес називається десублімацією. Він "росте" як кристали, утворюючи візерунки схожі на папороть, пір'я або голки.
При повному місяці іній здається яскравішим за сніг. Основною причиною є форма кристалів.
"На відміну від снігу, де кристали хаотично лежать, іній – це мільйони мікроскопічних дзеркал, вирощених у певному напрямку", – йдеться у відео.
Вказується, що вони відбивають світло майже назад – до джерела, працюючи як оптичний підсилювач. Через це навіть слабке місячне світло здається посиленим.
Там додали, що фотографи називають це холодне світіння, а ось фізики – зворотне розсіювання світла на кристалах льоду.
На думку багатьох, зникає іній від танення, але це не так, часто він зникає від сублімації. Кристали льоду переходять в газоподібний стан, випаровуючись у повітря, не залишаючи води. Саме тому іноді іній зникає так, ніби його і не було.
Чи має насправді сніг свій запах?
Люди здатні відчувати наближення грози чи дощу за особливим запахом, тож думка про аромат снігу не виглядає такою фантастичною. Багато хто помітив, що сніг у місті пахне помітно інакше, ніж у віддаленій арктичній глушині.
Наукові дані підтверджують, що сніг дуже добре поглинає аерозолі, викиди з автомобілів, органічні забруднювачі тощо.
Є й альтернативне пояснення: можливо, ми відчуваємо не стільки запах самого снігу, скільки відсутність запахів узагалі, читайте деталі в матеріалі 24 Каналу.