Іній – це єдиний лід, що "народжується" без води. Про це йдеться в дописі користувача kharakternyk_show в тіктоці.

Що таке іній?

Багато хто вважає, що іній – це замерзла роса, однак це не так. Насправді ж він утворюється без рідкої води.

Водяна пара з повітря відразу переходить у твердий стан, минаючи краплі. Цей процес називається десублімацією. Він "росте" як кристали, утворюючи візерунки схожі на папороть, пір'я або голки.

При повному місяці іній здається яскравішим за сніг. Основною причиною є форма кристалів.

"На відміну від снігу, де кристали хаотично лежать, іній – це мільйони мікроскопічних дзеркал, вирощених у певному напрямку", – йдеться у відео.

Вказується, що вони відбивають світло майже назад – до джерела, працюючи як оптичний підсилювач. Через це навіть слабке місячне світло здається посиленим.

Там додали, що фотографи називають це холодне світіння, а ось фізики – зворотне розсіювання світла на кристалах льоду.

На думку багатьох, зникає іній від танення, але це не так, часто він зникає від сублімації. Кристали льоду переходять в газоподібний стан, випаровуючись у повітря, не залишаючи води. Саме тому іноді іній зникає так, ніби його і не було.

