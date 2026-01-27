Біля вершини підводної гори на заході від Серединно-Атлантичного хребта виростає пейзаж з веж і колон, який науковці називають Загубленим містом. Про це повідомило видання Science Alert.

Що відомо про загублене місто?

Глибоко на дні Атлантичного океану біля вершини підводної гори на заході від Серединно-Атлантичного хребта, видно вежі і колони, які називають Загубленим містом. У світлі дистанційного керованого апарата кремові карбонатні структури набувають примарного блакитного відтінку. Їхня висота варіюється від крихітних до монолітів заввишки 60 метрів.

Відкрите 2000 року на глибині понад 700 метрів, це гідротермальне поле вважають найстарішим із відомих на планеті. Тут морська вода взаємодіє з мантійною породою, утворюючи водень, метан та інші гази, які живлять мікробні спільноти навіть у середовищі без кисню.

Там помітили равликів та ракоподібних, крабів, креветок та навіть морських вугрів. У 2024 році дослідники оголосили про рекордне вилучення мантійної породи у вигляді зразка керна довжиною 1268 метрів, витягнутого з гідротермального поля Загубленого міста.



На дні Атлантики знайшли загублене місто / Фото D. Kelley/UW/URI-IAO/NOAA

Таким чином вони сподіваються, що цей матеріал допоможе розкрити умови, за яких мільярди років тому могло зародитися життя на Землі. Особливість Загубленого міста в тому, що його вуглеводні формуються не завдяки магмі чи сонячному світлу, а шляхом хімічних реакцій у надрах океанічної кори.

Найвищий з монолітів називається Посейдон, на честь грецького бога моря, і він простягається на понад 60 метрів у висоту. Неподалік є жерла, які "плачуть" рідиною, утворюючи "скупчення ніжних, багатогранних карбонатних наростів, що тягнуться назовні, як пальці піднятих рук".

Проте, не тільки вчених цікавить ця місцевість. У 2018 році Польща отримала ліцензію на видобуток корисних копалин у глибоководних районах навколо Загубленого міста. Хоча в самому термальному полі немає цінних ресурсів для видобутку, руйнування околиць може мати непередбачувані наслідки.

Вчені закликають внести Загублене місто до списку Всесвітньої спадщини, щоб захистити це диво природи, поки не стало надто пізно.

