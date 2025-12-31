Ці зміни знижують здатність лісів поглинати вуглекислий газ і можуть мати глобальні наслідки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Які зміни відбуваються в лісах Амазонії?

Як встановила міжнародна команда науковців, такі умови "не мають сьогодні аналогів" і не спостерігалися на Землі мільйони років. Висновки ґрунтуються на даних, зібраних по всій Амазонії за понад 30 років спостережень. Масштаб і швидкість змін виявилися настільки значними, що вчені запровадили новий термін для опису клімату регіону.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, зосереджувалося на реакції дерев і ґрунтів на екстремальні температури та дефіцит вологи. Такі періоди, за оцінками авторів, дають уявлення про кліматичну норму, яка може сформуватися протягом наступного століття.

Коли трапляються ці спекотні посухи, саме такий клімат ми асоціюємо з гіпертропічним лісом, оскільки він перебуває за межами того, що ми зараз вважаємо тропічним лісом,

– пояснює географ Каліфорнійського університету в Берклі Джефф Чемберс.

Як показують кліматичні моделі, до 2100 року спекотні посухи можуть відбуватися цілий рік. Можна буде їх спостерігати й у традиційно вологий сезон – з грудня по травень. Це суттєво змінює водний баланс екосистеми.

Чому зростає смертність дерев?

Зниження вологості ґрунту прискорює загибель дерев і спричиняє гідравлічну недостатність і вуглецеве голодування. У першому випадку транспортування води блокується повітряними бульбашками, у другому – закриття пор листя порушує фотосинтез.

Польові вимірювання свідчать, що ці процеси вже відбуваються за нинішніх екстремальних умов. У разі переходу до гіпертропічного стану смертність дерев може зрости на 55 відсотків.

"Ми показали, що швидкорослі дерева з низькою щільністю деревини були більш вразливими та гинули у більшій кількості, ніж дерева з високою щільністю деревини", – підкреслив Чемберс.

За його словами, це робить вторинні ліси особливо чутливими до посух, оскільки вони мають більшу частку цих типів дерев.

Чи можуть ці зміни поширитися далі по світу?

Окрема частина дослідження охоплювала ділянки Амазонії, уражені посухами 2015 та 2023 років, пов'язаними з явищами Ель-Ніньйо. Однаковий критичний водний поріг у різні роки вказує на можливий широкомасштабний зсув клімату.

Науковці прогнозують, що більшість гіпертропічних лісів сформується саме в Амазонії, хоча подібні зміни можливі й в Африці та Азії. За таких умов ліси можуть перетворитися з поглиначів вуглецю на його джерела.

"Від нас залежить, якою мірою ми створимо цей гіпертропічний клімат. Якщо ми просто збираємося викидати парникові гази скільки завгодно, без жодного контролю, то ми швидше створимо його", – підсумував Чемберс.

У 2023 році внаслідок сильної посухи температура в озерах Амазонки піднялася до 41 °C, що перетворило їх на справжні гарячі ванни.

Через це відбулася масова загибель понад 300 дельфінів, тисяч риб та інших водних тварин.

Вчені називають це наслідком кліматичної кризи та попереджають: такі катастрофи можуть повторюватися все частіше.

Більше про те, чому озера Амазонки стали смертельними пастками, – в матеріалі 24 Каналу.