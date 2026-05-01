На борту тоді загинула 131 людина – військові США та британські цивільні. Пошуками займалася британська волонтерська команда технічних дайверів "Гасперадос", пише CBS News.

Що знайшли в Атлантичному океані?

Дайвери працювали разом з істориками і дослідниками, а для пошуку використовували дані про морське дно та німецькі архівні документи. Уламки знайшли приблизно за 80 кілометрів від узбережжя Корнуолла, на глибині близько 91 метра.

Команда шукала "Тампу" з 2023 року. Останнє занурення мало стати фінальною спробою, але саме тоді водолази натрапили на корабель. За понад сто років під водою судно сильно пошкодили корозія та шторми. Дайвери змогли впізнати характерні деталі – якорі, двигун, частини озброєння, боєприпаси й ілюмінатори. Також знайшли посуд із написом "Нью-Джерсі", що вказувало на американське походження судна.

Рештки корабельної аварії / Фото U.S. Coast Guard

Під час війни Tampa супроводжував конвої між Гібралтаром і південним узбережжям Англії, захищаючи їх від німецьких субмарин. 26 вересня 1918 року корабель відокремився від конвою і прямував до порту в Уельсі, бо мав небезпечно низький запас вугілля. Увечері його помітив німецький підводний човен і випустив торпеду.

Після влучання стався ще один вибух, який міг бути спричинений займанням вугільного пилу або детонацією бомб на борту. За кілька хвилин судно пішло на дно Атлантичного океану. Уся команда загинула, і ця трагедія стала найбільшою військово-морською втратою США у Першій світовій війні.

Це відкриття – результат трьох років досліджень і занурень. "Тампа" має величезне значення для США та родин загиблих. Нарешті відоме місце їхнього останнього спочинку,

– заявив керівник команди дайверів Стів Мортімер.

Зібрані фото й відео дайвери передали Береговій охороні США. Після аналізу матеріалів американська сторона підтвердила впевненість, що знайдені уламки належать саме USCGC Tampa. Надалі корабель планують досліджувати за допомогою автономних систем і робототехніки.

Чому інколи так важко знайти щось в океані?

Пошуки затонулих суден, зокрема, в Атлантичному океані – це складне завдання не лише через глибину. Значна частина океанського дна досі залишається мало вивченою, і це створює серйозну проблему для дослідників. Людство детально дослідило лише невелику частину світового океану. Навіть великі об’єкти можуть роками залишатися поза увагою.

Як працюють дайвери / Фото Феліпе Сересо Андрео

Ситуацію також ускладнюють природні умови. Потужні течії постійно змінюють розташування уламків, а вода на глибині часто мутна, що значно обмежує видимість. Крім того, з часом рештки кораблів вкриваються піском або мулом. Іноді настільки, що їх майже неможливо виявити навіть за допомогою сучасної техніки.

За оцінками, на морському дні по всьому світу розкидано три мільйони затонулих кораблів. Більшість із них ніколи не будуть знайдені, але з 2010-х років пошуковці виявляють навіть найстаріші та найглибші затонулі кораблі.

Пошуки корабельних аварій стали більш плідними з кількох ключових причин.

По-перше, записи по всьому світу були оцифровані, тому доступ до них став легшим. А по-друге, підводні дистанційні технології значно розвинулися, завдяки чому сама робота з пошуку затонулих суден стала набагато ефективнішою, – стверджує Девід Л. Мірнса, автор книги "Мисливець за корабельними аваріями: життя, сповнене надзвичайних відкриттів на дні океану".

Чому дно океану біля Гібралтару також стало справжнім кладовищем кораблів?

Невелика акваторія між Європою та Африкою виявилася несподівано насиченою слідами корабельних аварій. У затоці Альхесірас археологи за кілька років досліджень зафіксували 151 підводний об’єкт, із яких 124 – це затонулі судна, повідомляє CNN.

Для такої невеликої території це виняткова концентрація. Ця зона здавна була важливим морським маршрутом. Через неї проходили торгові шляхи, тут перетиналися інтереси різних держав, а рух суден не припинявся століттями. Саме тому дно затоки буквально "збирало" на собі наслідки аварій і морських інцидентів різних епох.

Для нас важливо їх зафіксувати, задокументувати віртуально та технічно, щоб захистити їх,

– зазначив науковець Феліпе Сересо Андрео.

Дослідники встановили, що знайдені кораблі належать до різних історичних періодів – від давніх цивілізацій, зокрема карфагенян і римлян, до середньовіччя та новітнього часу. Частина знахідок пов’язана навіть із подіями ХХ століття, що ще раз підкреслює безперервне значення цієї ділянки для судноплавства.

Яка знахідка може здивувати?

