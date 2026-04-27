Автомобільні знаки – обовʼязковий елемент кожного автомобіля. Хто і як їх придумав – розповідає портал History.

Як винайшли автомобільні номери?

Перші номерні металеві бирки виставлялися на лондонських таксі та кінних екіпажах, що здавалися в оренду, ще в 1831 році. З появою моторних транспортних засобів наприкінці 19 століття муніципалітети почали вбачати необхідність в реєстрації та моніторингу цих швидких, "деструктивних" машин.

Бюрократи намагалися завадити популярності машин, адже вони "лякають поліцейських коней". Але як тільки Генрі Форд зробив їх доступними для всіх, то спинити прогрес вже було просто неможливо.

Номерні знаки були спробою "контролювати" автомобілі / Фото Pixabay

Сучасного вигляду номерні знаки набули у 1900-х роках у США. Не завжди їх робили на металі – в деяких регіонах їх вибивали на шкірі і прикріпляли до автомобіля. Перша бирка, яку вважають еталоном, вийшла 1900 році у Філадельфії. Через рік губернатор Нью-Йорка Бенджамін Оделл-молодший підписав законопроєкт, який вимагав реєстрації моторних транспортних засобів і того, щоб на транспортних засобах були виставлені "окремі ініціали імені власника, розміщені на задній частині у помітному місці, причому літери, що утворюють такі ініціали, мають бути не менше трьох дюймів заввишки".

Коли у США номерні знаки стали загальною вимогою?

Довгий час деякі власники авто просто малювали свої ініціали на помітному місці своїх автомобілів. Втім, здебільшого це псувало естетику авто, тож все більше водіїв схилялися до спеціальних бирок, розповідає Howstuffworks.

У червні 1903 року Массачусетс став першим штатом, який випустив виготовлені промисловим способом номерні знаки з використанням заліза та порцелянової емалі. Знадобилися роки, і лише 1 січня 1918 року усі 48 штатів прийняли закон про номерні знаки.

