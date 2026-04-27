27 квітня у світі відзначають День Азбуки Морзе. Із цієї нагоди 24 Канал розповість цікаві факти про цей визначний винахід.

Що таке Азбука Морзе та як вона з'явилася на світ?

Азбука Морзе, або телеграфна азбука – це відтворення графічних знаків комбінацією крапок і тире. За одиницю часу приймається тривалість однієї точки. Тривалість тире дорівнює трьом точкам. Пауза між елементами одного знака – одна точка, між знаками у слові – 3 точки, між словами – 7 точок.

Винайшли її між 1830 і 1840 роками американці Семюель Морзе та його помічник Альфред Вейл. У 1838 році вони продемонстрували ще телеграфний пристрій, який передавав повідомлення з використанням спеціального коду Морзе, передає Університет Кембриджа.

Сам Семюел був обдарованим художником і винахідником. Ідея спала йому на думку після того, як кінний гонець повідомив йому про хворобу дружини. Повідомлення дійшло до нього дуже пізно. Коли чоловік повернувся додому – жінка не лише померла, а й уже була похована, повідомляють The Vintage News.

Щоправда, перший комерційний телеграф з'явився дещо раніше. У у 1837 році його представили Вільям Кук і Чарльз Вітстон. Вони створили пристрій, який міг надсилати повідомлення за допомогою електричних сигналів, щоб вирівняти стрілки компаса на сітці з літерами алфавіту.

А удосконалив пристрій Морзе Гульєльмо Марконі. У 1894 – 95 роках він винайшов іскровий передавач. Той генерував радіохвилю, через яку електричні струми (точки та тире) передавалися до антенного приймача на іншому кінці. Замість дроту абетка Морзе передавалася радіохвилями, передає Ilfracombe Museum.

"Що створив Бог?"

У 1843 році Морзе та Вейл отримали фінансування від Конгресу США на створення та тестування своєї телеграфної системи. А перше її випробування відбулося 24 травня 1844 року. Тоді, стоячи перед урядовцями у Вашингтоні, Морзе відправив повідомлення Вейлу, який перебував у Балтиморі. Один зі спостерігачів запропонував як повідомлення фразу: "Що створив Бог?". У підсумку слова подолали понад 64 кілометри.

Винахід Морзе отримав бажаний ефект: повідомлення можна було отримувати за хвилини, а не за дні. Служба кінної пошти Pony Express офіційно припинила свою роботу у 1861 році. А причиною тому стали телеграф і абетка Морзе, які були популярнішими методами зв'язку.

Трохи згодом телеграфні кабелі було прокладено по всій Америці, під водою та по всьому світу, щоб передавати цей новий електричний зв'язок всюди. Тепер повідомлення можна було надсилати практично миттєво по всьому світу. І це мало вплив на розвиток бізнесу, ефективність військових операцій і на майбутнє загалом. Під час війн електричний зв'язок і азбука Морзе грали вирішальну роль.

Що означає SOS?

Вищевказаний Гульєльмо Марконі заснував компанію Wireless Telegraph and Signal Co. Ltd у 1897 році. Він помітив, що кораблям і маякам необхідний швидкий зв'язок, але вони не мають доступу до кабельної мережі, тому його бездротова технологія була розроблена, враховуючи їхні потреби. На початку 1900-х років телеграфія набула широкого поширення на суднах.

Тож було вирішено, що було б непогано мати міжнародний сигнал лиха для допомоги рятувальним суднам. Міжнародна радіотелеграфна конвенція 1906 року ухвалила, що "SOS" – найкращий вибір, оскільки він досить простий: три крапки, три тире, три крапки.

Після того, як це поєднання літер затвердили, деякі люди припускати його значення. Зокрема, були такі варіанти, як "врятуйте наші душі" (Save Our Souls) або "врятуйте наш корабель" (Save Our Ship). Але насправді таке поєднання літер було обране тому, що його легко запам'ятати та легко впізнати.

Як Азбука Морзе врятувала життя на "Титаніку"?

У квітні 1912 року понад 1 500 із 2224 пасажирів "Титаніка" загинули внаслідок аварії корабля. Ті, хто вижив, частково завдячують своїм життям азбуці Морзе. Її використовували для оповіщення лайнера "Карпатія" про кінцеві координати та долю "Титаніка". На момент відплиття "Титаніка" більшість пасажирських суден у Північній Атлантиці були оснащені системами азбуки Морзе, якими керували фахівці, що пройшли навчання в компанії Марконі.

Тоді серед пасажирів було досить модно просити операторів системи "Марконі" передавати особисті повідомлення від їхнього імені. Відсутність виділеної частоти для екстрених викликів призводила до того, що канали були перевантажені повідомленнями від пасажирів, тому сигнал лиха "Титаніка" був ослабленим і його так і не почули деякі кораблі. Проте повідомлення все ж отримав Гарольд Коттам на борту "Карпатії". Зрештою його корабель змінив курс, подолав шлях протягом чотирьох годин і запропонував допомогу.

Як Азбука Морзе надихала музикантів?

У деяких піснях можна почути Азбуку Морзе. До прикладу, наприкінці пісні London Calling гурту The Clash Мік Джонс грає на гітарі ритм, який зрештою утворює SOS. А у синглі Radioactivity групи Kraftwerk слово "радіоактивність" двічі звучить за допомогою Азбуки Морзе.

Проте найвідомішим прикладом використання Азбуки Морзе у музиці стала пісня Better Days Наталії Гутьєррес та Анджело. Цю композицію було створено спеціально для передачі повідомлення Азбукою Морзе солдатам, яких утримували Революційні збройні сили Колумбії. У повідомленні йшлося: "19 людей врятовано. Ви наступні. Не втрачайте надії". Багато в'язнів пізніше підтвердили, що почули повідомлення. Згодом деякі втекли, а дехто був врятований.

