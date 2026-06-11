Ба більше, територія України – немаленька, тому температура повітря у різних регіонах відрізняється. І це просто неможливо, щоб аномальна спека накрила всі міста України одночасно. Проте все ж були роки, коли аномальна спека вражала багато регіонів. Докладніше про те, коли влітку було чи не найтепліше, – у матеріалі 24 Каналу.

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Коли було найспекотніше літо в Україні за останні роки?

Наразі це 2010 рік. Тоді аномальна спека накрила Східну Європу та торкнулася більшої частини України. Зокрема, у серпні 2010-го було встановлено наймаксимальніші температури в історії одразу у кількох містах:

Дніпро – +40,9 (8 серпня);

Луганськ – +42,0 (12 серпня);

Донецьк – +39,1 (10 серпня);

Харків – +39,8 (10 серпня);

Херсон – +40,7 (8 серпня);

Запоріжжя – +41,5 (8 серпня).

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Зауважимо, що рекорд у Луганську – це максимальна температура повітря, яка була зареєстрована в Україні за весь час спостережень. Натомість найвищу температуру на поверхні ґрунту фіксували 2 червня 1995 року на метеостанції Вознесенськ у Миколаївській області. Цього дня там термометри підійнялися до позначки 80 градусів, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Додамо, що літо 2010 року у Києві також видалося найтеплішим в історії. Тоді середня температура повітря становила 23,7 градуса. Однак температурний рекорд столиці не вдалося побити досі – він становить +39,9 градуса та його зафіксували ще 9 серпня 1929 року.

Коли та на скільки температура підіймалася у решті великих міст?

Щодо решти міст, то на Заході, до прикладу, дуже спекотним був 1952 рік, адже тоді також було встановлено кілька рекордів:

Луцьк – +36,2 (16 серпня);

Ужгород – +38,6 (15 липня);

Рівне – +37,0 (16 серпня)

Броди, Львівська область – +36,4 (серпень).

Дрогобич, Львівська область – +38,1 (серпень)

Цікаво, що на Львівщині максимальні температури у серпні 1952 року було встановлено лише у Бродах і Дрогобичі. Натомість у самому Львові найвища температура +37 градусів була зафіксована у серпні 1921 року, передає Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На Півдні, окрім Херсона, найвищі температури було зафіксовано:

Одеса – +39,3 (2007 рік);

Миколаїв – +41,6 (16 липня 2024 року).

А як щодо 2024-го, коли було найтепліше літо на Землі в історії?

Справді, за даними фахівців, літо 2024 року було найспекотнішими на Землі за всю історію спостережень. І в Україні тоді температурні рекорди фіксували впродовж усього літа практично всюди. Крім того, у липні у багатьох регіонах температури перевищували 40 градусів, пише BBC.

Температурні рекорди у липні 2024 року:

1 липня:

Хмельницький – +32,8 ;

Житомир – +34;

Вінниця – +35,4;

Херсон – +35,9;

Дніпро – +36,1;

Миколаїв – +36,9.

2 липня:

Вінниця – +33,1;

Полтава – +33,9;

Харків + 33,9;

Суми – +35 градусів;

Сімферополь +35,3;

Кропивницький +35,3;

Миколаїв – +37,3;

Дніпро – +38,4.

Також спекотним був і наступний, 2025 рік. За інформацією Укргідрометцентру, тоді лише упродовж 7 і 8 липня, у різних областях України було встановлено загалом 18 нових рекордів.

Температурні рекорди 7 липня:

Івано-Франківські – +37,0;

Вінниця – +37;

Кропивницький – +36;

Чернівці – +35;

Тернопіль – +34,8;

Ужгород – +34,6;

Рівне – +34,6;

Житомир – +34,5;

Львів – +34,2;

Хмельницький – +34,2;

Луцьк + 34,1.

Температурні рекорди 8 липня:

Сімферополь – +38;

Запоріжжя – +36,8;

Кропивницький – +36,7;

Суми – +35,9;

Харків – +35,7;

Полтава – +35,4;

Вінниця – +34,5.

Чому температура повітря так підіймається?

Екстремальні температури повітря у різні роки фахівці пояснюють по-різному. Зокрема, рекорди 2023 – 24 років відбулися внаслідок такого явища, як Ель Ніньйо – природному підвищенню температури поверхні води у східній частині Тихого океану, яке спостерігали від червня 2023 до травня 2024. Додамо, що до 2024-го найгарячішим був саме 2023 рік.

В Україні, зі свого боку, високі температури літа 2024 року були африканського походження. Крім того, їх "підсилював" антициклон (область високого атмосферного тиску), який стояв на заваді проникненню атмосферних фронтів із заходу та півночі – останні б могли принести прохолодніше чи вологіше повітря.

Однак все ж головною причиною підвищення температури у світі називають діяльність людей.

Коли фіксували найнижчі температури?

Абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив -41,9 градуса. Зафіксували його 8 січня 1935 року на метеостанції Луганськ.

Крім того, 31 січня 1987 року на метеостанції Куп’янськ на Харківщині зафіксували абсолютний мінімум температури поверхні ґрунту. Тоді температура сягнула -46 градусів.

А у Києві найнижчу температуру повітря спостерігали 7 лютого та 9 лютого 1929. Тоді стовпчики термометрів показали -32,2.